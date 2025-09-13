Real Salt Lake x Sporting Kansas City: Palpite, Odds 4+, 9+; Onde Assistir, MLS 13/09

Buscando um palpite para Real Salt Lake x Sporting Kansas City? O confronto, que acontece no sábado, 13 de setembro, às 22h30 (horário de Brasília), no America First Field, em Sandy, Utah, promete muita emoção pela Major League Soccer (MLS).

De um lado, o Real Salt Lake busca a vitória em casa para subir na tabela. Por outro, o Sporting Kansas City quer somar pontos fora de casa para se manter na briga pelas primeiras posições. Neste artigo, vamos analisar as estatísticas, o momento das equipes e apresentar os melhores palpites para você. Acompanhe!

Real Salt Lake x Sporting Kansas City Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de acontecer:



🎯 Vitória do Real Salt Lake - odd 2.20

- odd 2.20

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.85

- odd 1.85

🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.90



Com base nas estatísticas e no desempenho recente das equipes, essas apostas oferecem boas oportunidades de lucro. Analisamos o histórico dos times para você apostar com mais segurança.

Palpites Alternativos Real Salt Lake x Sporting Kansas City

Se você busca outras opções de aposta, confira algumas sugestões:



🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.30

- odd 2.30

🎯 Real Salt Lake Marca o Primeiro Gol - odd 1.80

- odd 1.80

🎯 Total de Gols Ímpar - odd 2.05



Avalie as odds e escolha a que melhor se encaixa no seu perfil de apostador.

Super Palpites Real Salt Lake x Sporting Kansas City

Para quem gosta de arriscar um pouco mais, separamos algumas apostas com odds mais altas:



🎯 Real Salt Lake vence por 2 Gols de Diferença - odd 4.50

- odd 4.50

🎯 Placar Exato: 2 x 1 para o Real Salt Lake - odd 9.00 Lembre-se de apostar com responsabilidade e de acordo com seu orçamento.



💰 Palpites de Odds Baixas Real Salt Lake x Sporting Kansas City

Para quem busca segurança, as odds baixas são uma boa opção. Nossa dica é:

🟢 Vitória ou Empate do Real Salt Lake - Odd 1.45

Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o Real Salt Lake tem um bom desempenho e pode pontuar contra o Sporting Kansas City.

⚖️ Palpites de Odds Médias Real Salt Lake x Sporting Kansas City

Para um pouco mais de emoção, confira:

🟡 Ambos os Times Marcam - Odd 1.85

Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm mostrado bom poder de fogo, o que aumenta as chances de ambos marcarem.

🚀 Palpites de Odds Altas Real Salt Lake x Sporting Kansas City

Para os apostadores que buscam grandes emoções, a dica é:

🔴 Placar Exato: 3 x 2 para o Real Salt Lake - Odd 25.00

Risco: Alto Justificativa: Um placar com muitos gols é sempre uma possibilidade em jogos disputados.

Real Salt Lake x Sporting Kansas City: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo entre Real Salt Lake x Sporting Kansas City será disputado no America First Field, em Sandy, Utah, e terá início às 22h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela Major League Soccer (MLS).

📋 Informações Completas da Partida



Competição: Major League Soccer (MLS)

Major League Soccer (MLS)

Data: 13 de setembro de 2025

13 de setembro de 2025

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

22h30 (horário de Brasília)

Local: America First Field, Sandy, Utah

America First Field, Sandy, Utah

Onde Assistir: Apple TV - MLS Pass



Como Real Salt Lake e Sporting Kansas City Chegam Para o Confronto

O Real Salt Lake busca consolidar sua posição na MLS, aproveitando o fator casa para impor seu jogo. A equipe precisa da vitória para subir na tabela e se manter na briga por uma vaga nos playoffs. Já o Sporting Kansas City, apesar de jogar fora de casa, tem como objetivo somar pontos importantes. A equipe tem demonstrado consistência e poder de reação, buscando surpreender o adversário.

Últimos Jogos do Real Salt Lake

O Real Salt Lake teve um desempenho recente com algumas derrotas e vitórias. A equipe tem potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



❌ Real Salt Lake 0 x 1 Minnesota United FC - MLS



❌ Charlotte 2 x 1 Real Salt Lake - MLS



❌ New York Red Bulls 2 x 1 Real Salt Lake - MLS



✅ Real Salt Lake 3 x 2 Club Queretaro - Amistoso



❌ Real Salt Lake 2 x 3 Atletico San Luis - Amistoso



Últimos Jogos do Sporting Kansas City

O Sporting Kansas City vem de uma sequência com algumas derrotas e uma vitória em seus últimos jogos, demonstrando instabilidade. O time precisa melhorar seu desempenho para subir na tabela.



❌ Sporting Kansas City 0 x 1 Austin - MLS



✅ Sporting Kansas City 3 x 1 Colorado Rapids - MLS



❌ Seattle Sounders 2 x 1 Sporting Kansas City - MLS



❌ Orlando City SC 3 x 2 Sporting Kansas City - MLS



❌ Sporting Kansas City 0 x 1 San Diego - Amistoso



Nossa Opinião para Real Salt Lake x Sporting Kansas City

Acreditamos em um jogo equilibrado, com boas chances de gols para ambos os lados. O Real Salt Lake, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas o Sporting Kansas City tem condições de surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e com o Real Salt Lake levando a melhor.