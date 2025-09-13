Assine UOL
Real Salt Lake
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
Major League Soccer - United States
America First Field
Sporting Kansas City
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 19:01

Real Salt Lake x Sporting Kansas City: Palpite, Odds 4+, 9+; Onde Assistir, MLS 13/09

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando um palpite para Real Salt Lake x Sporting Kansas City? O confronto, que acontece no sábado, 13 de setembro, às 22h30 (horário de Brasília), no America First Field, em Sandy, Utah, promete muita emoção pela Major League Soccer (MLS).


De um lado, o Real Salt Lake busca a vitória em casa para subir na tabela. Por outro, o Sporting Kansas City quer somar pontos fora de casa para se manter na briga pelas primeiras posições. Neste artigo, vamos analisar as estatísticas, o momento das equipes e apresentar os melhores palpites para você. Acompanhe!


Real Salt Lake x Sporting Kansas City Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de acontecer: 



  🎯 Vitória do Real Salt Lake - odd 2.20

  🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.85

  🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.90


Com base nas estatísticas e no desempenho recente das equipes, essas apostas oferecem boas oportunidades de lucro. Analisamos o histórico dos times para você apostar com mais segurança.


Palpites Alternativos Real Salt Lake x Sporting Kansas City


Se você busca outras opções de aposta, confira algumas sugestões:



  🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.30

  🎯 Real Salt Lake Marca o Primeiro Gol - odd 1.80

  🎯 Total de Gols Ímpar - odd 2.05


Avalie as odds e escolha a que melhor se encaixa no seu perfil de apostador.


Super Palpites Real Salt Lake x Sporting Kansas City


Para quem gosta de arriscar um pouco mais, separamos algumas apostas com odds mais altas: 



  🎯 Real Salt Lake vence por 2 Gols de Diferença - odd 4.50 

  🎯 Placar Exato: 2 x 1 para o Real Salt Lake - odd 9.00 Lembre-se de apostar com responsabilidade e de acordo com seu orçamento.


💰 Palpites de Odds Baixas Real Salt Lake x Sporting Kansas City


Para quem busca segurança, as odds baixas são uma boa opção. Nossa dica é:


🟢 Vitória ou Empate do Real Salt Lake - Odd 1.45


Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o Real Salt Lake tem um bom desempenho e pode pontuar contra o Sporting Kansas City.


⚖️ Palpites de Odds Médias Real Salt Lake x Sporting Kansas City


Para um pouco mais de emoção, confira: 


 🟡 Ambos os Times Marcam - Odd 1.85


Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm mostrado bom poder de fogo, o que aumenta as chances de ambos marcarem.


🚀 Palpites de Odds Altas Real Salt Lake x Sporting Kansas City


Para os apostadores que buscam grandes emoções, a dica é:


🔴 Placar Exato: 3 x 2 para o Real Salt Lake - Odd 25.00


Risco: Alto Justificativa: Um placar com muitos gols é sempre uma possibilidade em jogos disputados.


Real Salt Lake x Sporting Kansas City: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo entre Real Salt Lake x Sporting Kansas City será disputado no America First Field, em Sandy, Utah, e terá início às 22h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela Major League Soccer (MLS).


📋 Informações Completas da Partida



  • Competição: Major League Soccer (MLS)

  • Data: 13 de setembro de 2025 

  • Horário: 22h30 (horário de Brasília) 

  • Local: America First Field, Sandy, Utah

  • Onde Assistir: Apple TV - MLS Pass


Como Real Salt Lake e Sporting Kansas City Chegam Para o Confronto


O Real Salt Lake busca consolidar sua posição na MLS, aproveitando o fator casa para impor seu jogo. A equipe precisa da vitória para subir na tabela e se manter na briga por uma vaga nos playoffs. Já o Sporting Kansas City, apesar de jogar fora de casa, tem como objetivo somar pontos importantes. A equipe tem demonstrado consistência e poder de reação, buscando surpreender o adversário.


Últimos Jogos do Real Salt Lake


O Real Salt Lake teve um desempenho recente com algumas derrotas e vitórias. A equipe tem potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



  • ❌ Real Salt Lake 0 x 1 Minnesota United FC - MLS 

  • ❌ Charlotte 2 x 1 Real Salt Lake - MLS

  • ❌ New York Red Bulls 2 x 1 Real Salt Lake - MLS

  • ✅ Real Salt Lake 3 x 2 Club Queretaro - Amistoso

  • ❌ Real Salt Lake 2 x 3 Atletico San Luis - Amistoso


Últimos Jogos do Sporting Kansas City


O Sporting Kansas City vem de uma sequência com algumas derrotas e uma vitória em seus últimos jogos, demonstrando instabilidade. O time precisa melhorar seu desempenho para subir na tabela.



  • ❌ Sporting Kansas City 0 x 1 Austin - MLS

  • ✅ Sporting Kansas City 3 x 1 Colorado Rapids - MLS

  • ❌ Seattle Sounders 2 x 1 Sporting Kansas City - MLS

  • ❌ Orlando City SC 3 x 2 Sporting Kansas City - MLS

  • ❌ Sporting Kansas City 0 x 1 San Diego - Amistoso


Nossa Opinião para Real Salt Lake x Sporting Kansas City


Acreditamos em um jogo equilibrado, com boas chances de gols para ambos os lados. O Real Salt Lake, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas o Sporting Kansas City tem condições de surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e com o Real Salt Lake levando a melhor. 

Real Salt Lake x Sporting Kansas City: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Lille - Toulouse
1
1.8
DC United - Orlando City SC
2
2
Celta Vigo - Girona
1
1.67
Múltipla
6.01
x
Aposta
20
=
Ganhos
120.24
Real Salt Lake x Sporting Kansas City: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Real Salt Lake x Sporting Kansas City: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
Sporting Kansas City
1 - 1
Real Salt Lake
2024 Major League Soccer
Sporting Kansas City
3 - 4
Real Salt Lake
2024 Major League Soccer
Real Salt Lake
1 - 0
Sporting Kansas City
2023 Major League Soccer
Real Salt Lake
2 - 3
Sporting Kansas City
2023 Major League Soccer
Sporting Kansas City
2 - 2
Real Salt Lake

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Real Salt Lake
Empate
Sporting Kansas City

Jogo Responsável


Apostas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas como tal. É crucial lembrar que apostas envolvem riscos e nunca devem comprometer o seu orçamento pessoal ou familiar. Priorize a diversão e jogue com responsabilidade.


 

