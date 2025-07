Real Salt Lake x FC Cincinnati: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 19/07

onfira os palpites para o jogo Real Salt Lake x FC Cincinnati, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Real Salt Lake x FC Cincinnati pela Major League Soccer



📅 Data: 19 de julho de 2025



🕒 Horário: 22h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: America First Field



Os mandantes vivem uma temporada irregular, ocupando a 10ª posição do Oeste com 28 pontos. Apesar disso, têm mostrado alguma força em casa, abrindo o placar em 6 dos últimos 7 jogos.

Do outro lado, o FC Cincinnati chega embalado: venceu 7 das últimas 10 partidas como visitante e ocupa a vice-liderança do Leste com 45 pontos. Seu ataque vem funcionando bem, superando a marca de 1.5 gols em 10 dos últimos 15 jogos e com média de mais de 2.5 gols nas partidas.

As odds estão bastante equilibradas, com leve favoritismo para o Real Salt Lake. Diante desse cenário, o jogo promete equilíbrio.

Real Salt Lake x FC Cincinnati Palpite - Major League Soccer



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Real Salt Lake 2-1 FC Cincinnati



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



🔄 Handicap Asiático: Real Salt Lake -0.5



Real Salt Lake x FC Cincinnati Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.