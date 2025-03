Real Madrid x Real Sociedad Palpite - Onde Assistir à Final da Copa do Rei

Palpite 1 - Vitória do Real Madrid

Em casa, o Real Madrid tem aproveitamento altíssimo: venceu 8 dos últimos 10 jogos no Bernabéu. Além disso, venceu os três confrontos mais recentes contra a Sociedad, incluindo o 0x1 da ida. Odd de 1.38 na Bet365, com alto índice de acerto.

Historicamente, o Real domina o confronto. São 30 vitórias em 48 jogos, com 103 gols marcados. Jogando com a vantagem do placar e o apoio da torcida, tudo aponta para mais um resultado final favorável aos merengues na semifinal.

Palpite 2 - Mais de 2.5 Gols

A expectativa é de jogo aberto. A Real Sociedad precisa marcar e vai se lançar ao ataque, o que pode abrir espaço para contra-ataques do Real Madrid. Isso aumenta a chance de um placar com muitos gols.

Nos últimos 6 jogos dos Merengues, 5 terminaram com over 2.5. Já a Sociedad teve mais de 2.5 em 4 das últimas 6 partidas. Para quem busca palpites de hoje, essa aposta é bem interessante e com bom retorno.