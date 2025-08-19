Real Madrid x Osasuna Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (19/08)

Real Madrid e Osasuna se enfrentam nesta terça-feira (19/08), em jogo válido pela primeira rodada da La Liga 2025/2026. A bola rola a partir das 16:00 (horário de Brasília) no Santiago Bernabéu, em Madri, e você acompanha a partida pela ESPN e Disney+.

O Real Madrid de Xabi Alonso faz sua estreia oficial na temporada, mas enfrenta desafios com lesões de jogadores importantes. O Osasuna, por outro lado, manteve seu técnico e busca surpreender, apesar de ter tido perdas no elenco.

Neste artigo, você confere nossos palpites para Real Madrid x Osasuna, além de uma análise detalhada dos times, as prováveis escalações e as informações de onde assistir ao vivo.

Palpites para o Jogo

Nossa análise aprofundada aponta para um favoritismo claro do Real Madrid, mesmo com os desfalques. A estreia em casa e a força do elenco, mesmo incompleto, devem ser suficientes para garantir a vitória.



Resultado Final: Real Madrid

- odd 1.24

Ambos os Times Marcam: Não

- odd 1.68

Total de Gols: Acima de 2.5



O Real Madrid marcou em média 2.1 gols nos últimos 10 jogos, e o Osasuna sofreu uma média de 1.5 gols em seus últimos seis jogos fora de casa. Além disso, o Real Madrid manteve a baliza a zero em 50% de suas últimas 10 partidas.

Análise de Real Madrid x Osasuna

O duelo de estilos de jogo será um fator determinante. O Real Madrid com a filosofia de Xabi Alonso deve buscar o controle do jogo. Já o Osasuna deve focar em uma postura mais defensiva, buscando os contra-ataques.

Momento do Real Madrid

O Real Madrid encerrou a temporada 2024/2025 com um lucro líquido de 24 milhões de euros. No entanto, a equipe não teve a consistência esperada, sendo eliminada da Champions League. A pré-temporada foi mais curta do que o habitual, com apenas um amistoso de preparação.

O novo técnico é Xabi Alonso, que chega para substituir Carlo Ancelotti e tem a missão de consolidar um novo estilo de jogo.

O clube se reforçou com jogadores como Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold e Álvaro Carreras para dar mais solidez à defesa. As lesões de Camavinga, Bellingham, Mendy e Endrick são uma preocupação para a estreia.

Momento do Osasuna

O Osasuna encerrou a temporada anterior de forma irregular, com um desempenho de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

A equipe se concentrou na pré-temporada para ajustar o elenco e o esquema tático, tendo como objetivo se consolidar na metade da tabela. O técnico Vicente Marino segue no comando e tem a confiança da diretoria.

O clube perdeu jogadores importantes como Jesus Areso e Bryan Zaragoza, o que pode ter enfraquecido o elenco. No entanto, não há informações sobre lesões de jogadores chave para a partida. A provável escalação deve ser um 4-4-2, com foco em reforçar a defesa.

O que esperar da Partida

Com o Real Madrid jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo.

A ausência de jogadores importantes pode afetar o entrosamento, mas a equipe tem peças de reposição de qualidade. A expectativa é que o Real Madrid consiga se impor e garantir a vitória na estreia.

O Osasuna, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva, buscando dificultar a vida do Real Madrid. A equipe, no entanto, sofreu com a saída de jogadores importantes e deve ter dificuldades para segurar o forte ataque do adversário.

Com base na nossa análise, acreditamos que o Real Madrid tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time de Xabi Alonso deve se impor em casa e sair com os três pontos. Para mais dicas e análises como esta, confira a nossa seção de palpites de hoje.