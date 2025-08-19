Assine UOL
Real Madrid
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
La Liga - Spain
Estadio Santiago Bernabéu
Osasuna
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.2
x
6.5
2
13
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.23
x
6.76
2
12.63
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4
x
3.45
2
1.71
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4
x
3.45
2
1.72
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.2
x
3.6
2
1.73
Apostar agora
Odds atualizadas a 19.08.2025 às 08:38

Real Madrid x Osasuna Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (19/08)

Publicado
19.08.2025
Atualizado em
19.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Real Madrid e Osasuna se enfrentam nesta terça-feira (19/08), em jogo válido pela primeira rodada da La Liga 2025/2026. A bola rola a partir das 16:00 (horário de Brasília) no Santiago Bernabéu, em Madri, e você acompanha a partida pela ESPN e Disney+.


O Real Madrid de Xabi Alonso faz sua estreia oficial na temporada, mas enfrenta desafios com lesões de jogadores importantes. O Osasuna, por outro lado, manteve seu técnico e busca surpreender, apesar de ter tido perdas no elenco.


Neste artigo, você confere nossos palpites para Real Madrid x Osasuna, além de uma análise detalhada dos times, as prováveis escalações e as informações de onde assistir ao vivo.


Palpites para o Jogo


Nossa análise aprofundada aponta para um favoritismo claro do Real Madrid, mesmo com os desfalques. A estreia em casa e a força do elenco, mesmo incompleto, devem ser suficientes para garantir a vitória.



  • Resultado Final: Real Madrid - odd 1.24

  • Ambos os Times Marcam: Não - odd 1.68

  • Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 1.56


O Real Madrid marcou em média 2.1 gols nos últimos 10 jogos, e o Osasuna sofreu uma média de 1.5 gols em seus últimos seis jogos fora de casa. Além disso, o Real Madrid manteve a baliza a zero em 50% de suas últimas 10 partidas.


Análise de Real Madrid x Osasuna


O duelo de estilos de jogo será um fator determinante. O Real Madrid com a filosofia de Xabi Alonso deve buscar o controle do jogo. Já o Osasuna deve focar em uma postura mais defensiva, buscando os contra-ataques.


Momento do Real Madrid


O Real Madrid encerrou a temporada 2024/2025 com um lucro líquido de 24 milhões de euros. No entanto, a equipe não teve a consistência esperada, sendo eliminada da Champions League. A pré-temporada foi mais curta do que o habitual, com apenas um amistoso de preparação.


O novo técnico é Xabi Alonso, que chega para substituir Carlo Ancelotti e tem a missão de consolidar um novo estilo de jogo.


O clube se reforçou com jogadores como Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold e Álvaro Carreras para dar mais solidez à defesa. As lesões de Camavinga, Bellingham, Mendy e Endrick são uma preocupação para a estreia.


Momento do Osasuna


O Osasuna encerrou a temporada anterior de forma irregular, com um desempenho de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.


A equipe se concentrou na pré-temporada para ajustar o elenco e o esquema tático, tendo como objetivo se consolidar na metade da tabela. O técnico Vicente Marino segue no comando e tem a confiança da diretoria.


O clube perdeu jogadores importantes como Jesus Areso e Bryan Zaragoza, o que pode ter enfraquecido o elenco. No entanto, não há informações sobre lesões de jogadores chave para a partida. A provável escalação deve ser um 4-4-2, com foco em reforçar a defesa.


O que esperar da Partida


Com o Real Madrid jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo.


A ausência de jogadores importantes pode afetar o entrosamento, mas a equipe tem peças de reposição de qualidade. A expectativa é que o Real Madrid consiga se impor e garantir a vitória na estreia.


O Osasuna, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva, buscando dificultar a vida do Real Madrid. A equipe, no entanto, sofreu com a saída de jogadores importantes e deve ter dificuldades para segurar o forte ataque do adversário.


---


Com base na nossa análise, acreditamos que o Real Madrid tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time de Xabi Alonso deve se impor em casa e sair com os três pontos. Para mais dicas e análises como esta, confira a nossa seção de palpites de hoje.

Ver mais Ver menos

Real Madrid x Osasuna: Palpite do Dia

Real Madrid Vence
Superbet logo
4.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
River Plate - Libertad Asuncion
1
1.31
Shakhtar Donetsk - Servette FC
1
1.38
Strasbourg - Brondby
1
1.53
Múltipla
2.77
x
Aposta
20
=
Ganhos
55.32
Apostar agora

Real Madrid x Osasuna: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Real Madrid x Osasuna: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 La Liga
Osasuna
1 - 1
Real Madrid
2024 La Liga
Real Madrid
4 - 0
Osasuna
2023 La Liga
Osasuna
2 - 4
Real Madrid
2023 La Liga
Real Madrid
4 - 0
Osasuna
2022 Copa del Rey
Real Madrid
2 - 1
Osasuna

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Real Madrid
Empate
Osasuna

Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto é totalmente favorável ao Real Madrid, que venceu sete dos últimos nove jogos. No último confronto, em fevereiro de 2025, as equipes empataram em 1 a 1.


Últimos 5 jogos do Real Madrid:



  • ✅ Real Madrid 4x0 Wattens

  • ❌ PSG 4x0 Real Madrid

  • ✅ Real Madrid 3x2 Dortmund

  • ✅ Real Madrid 1x0 Juventus

  • ✅ Salzburgo 0x3 Real Madrid


Últimos 5 jogos do Osasuna:



  • 🟡 Alavés 1x1 Osasuna

  • ✅ Osasuna 2x0 Espanyol

  • ✅ Osasuna 2x0 Atlético de Madrid

  • 🟡 Betis 1x1 Osasuna

  • ❌ Villarreal 4x2 Osasuna


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Real Madrid e Osasuna, válida pela primeira rodada da La Liga, terá transmissão exclusiva pela ESPN e Disney+. O confronto está marcado para começar às 16:00 (horário de Brasília) desta terça-feira.



  • 📺 Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

  • 📅 Data: 19/08/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Santiago Bernabéu, Madri

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Mushuc Runa SC
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Independiente del Valle
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Independiente del Valle Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Basel 1893
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
FC Copenhagen
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Ferencvarosi TC
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Qarabag
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V

Ferencvarosi TC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Velez Sarsfield
  • V
  • E
  • D
  • E
  • E
-
Fortaleza EC
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D

Fortaleza EC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Brann
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E
-
AEK Larnaca
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Brann Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al-Qadisiyah FC
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Al-Ahli Jeddah
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Al-Qadisiyah FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
River Plate
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E
-
Libertad Asuncion
  • E
  • E
  • V
  • V
  • V

River Plate Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Perguntas frequentes

Que dia é o jogo do Real Madrid?

Onde assistir Real Madrid x Osasuna ao vivo?

Quem tem mais chance de vencer?