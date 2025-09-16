Assine UOL
Real Madrid
UEFA Champions League - World Wide
Estadio Santiago Bernabéu
Marseille
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds atualizadas a 16.09.2025 às 14:00

Real Madrid x Marseille: Palpite Odds Altas, Onde Assistir, Liga dos Campeões (16/09)

16.09.2025
16.09.2025
Real Madrid x Marseille Palpite Odds +8 para o jogaço da rodada inaugural da Liga dos Campeões. O confronto será realizado na terça-feira (16/09), às 16h00, no Estádio Santiago Bernabéuem Madrid.




O Real Madrid recebe o Marseille e entra como amplo favorito. A tendência é de domínio merengue e um jogo com boas chances de gols. Abaixo, confira nossas melhores dicas divididas por odds baixas, médias e altas, além do Super Palpite.




Palpites de Real Madrid x Marseille: Nossas 3 Melhores Dicas



  • Resultado Final: Real Madrid venceodd 1.39

  • Mais de 2.5 golsodd 1.41 🔝

  • 🔥 Mbappé marca a qualquer momentoodd 1.56




Palpites Alternativos



  • Real Madrid vence sem sofrer golsodd 2.63

  • Ambas as equipes marcam (Sim)odd 1.65

  • Vinícius Jr marcaodd 2.19




🔥 Super Palpite


Intervalo/Final: Real Madrid / Real Madridodd 1.82
Raciocínio: favoritismo forte em casa e capacidade de começar acelerando. Combina desempenho e preço interessante.




💰 Palpites de Odds Baixas



  • Mais de 2.0 golsodd 1.16

  • Real Madrid ou Empate (Dupla Hipótese)odd 1.11

  • Real Madrid Handicap Asiático -0.5  — odd 1.35

  • Real Madrid marca o 1º golodd 1.37


Perfil conservador, explorando o favoritismo do Real em casa.




⚖️ Palpites de Odds Médias



  • Ambas marcam (Sim)odd 1.65

  • Real Madrid & Ambas marcam (Sim)odd 2.47

  • Mais de 3.5 golsodd 2.02

  • Vinícius Jr marcaodd 2.19

  • Real Madrid -2 — odd 2.55




🚀 Palpites de Odds Altas



  • Placar correto 2–1 Real Madridodd 7.68

  • Placar correto 3–0 Real Madridodd 8.93

  • OM marca primeiro e Real venceodd 8.38

  • Gol entre 76'–90'odd 23.80 (primeiro gol no intervalo 76–90)


Seleções mais arriscadas com retorno elevado; ideais para frações menores da banca.

 



📺 Onde assistir


Transmissão: TNT Sports / HBO Max.




🗂️ Ficha do Jogo



  • Jogo: Real Madrid x Marseille pela Liga dos Campeões

  • Data: 16/09

  • Horário: 16h00 (Brasília)

  • Estádio: Santiago Bernabéu

  • Mercados-chave: 1X2, Total de Gols, Ambas Marcam, Handicap Asiático, Marcadores




🔎 Como chegam as equipes


Real Madrid: amplo favoritismo, ataque muito forte com Mbappé e Vinícius Jr; costuma acelerar em casa e criar volume.


Marseille: aposta em transições e na experiência de Aubameyang; defesa oscila e pode sofrer com a intensidade merengue.




📝 Nossa opinião


O cenário favorece vitória do Real com placar relativamente elástico. Para gestão de banca, a combinação Real Madrid & Over 2.0/2.5 é consistente; para valor, olhar handicap -1.5 e placares exatos 3–0/3–1.



Real Madrid x Marseille: Palpite do Dia

Real Madrid Vence
1.37
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Real Madrid x Marseille: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Real Madrid
Empate
Marseille

⚠️ Jogo responsável



  • Defina limite de aposta e de tempo.

  • Não persiga perdas.

  • Aposte por entretenimento e com responsabilidade.

Palpites

Mais Esporte