Real Madrid x Manchester City: Palpite e Onde Assistir - Liga dos Campeões 19/02

Procurando por um bom palpite para Real Madrid x Manchester City? Veja nossas sugestões a seguir!

O maior jogo dos playoffs da Liga dos Campeões é, indiscutivelmente, entre Real Madrid x Manchester City. Os dois últimos campeões do torneio se enfrentam e alguém será eliminado precocemente. Veja a seguir nossos palpites de apostas com as melhores odds do mercado!