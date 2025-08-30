Assine UOL
Real Madrid
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
La Liga - Spain
Estadio Santiago Bernabéu
Mallorca
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
Real Madrid x Mallorca: Palpite Odds +5, +6 , Onde Assistir, La Liga, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Real Madrid x Mallorca: Palpite Odds Altas +5, +6 para o jogo deste sábado (30/08), às 16h30, no Estádio Santiago Bernabéu, pela 3ª rodada da La Liga. Confira as melhores odds para a partida do time de Xabi Alonso.


Real Madrid x Mallorca: Palpite com odds baixas


🔎 Nesta faixa, selecionamos opções de maior probabilidade, ideais para quem busca segurança em bilhetes de menor risco. O favoritismo do Real Madrid em casa é claro, e os mercados refletem isso.



  • ⚽ Palpite: Resultado Final: Real Madrid vence – odd 1.21

  • 🧱 Palpite: Handicap asiático Real Madrid -0.5 – odd 1.20

  • 🎯 Palpite: Mais de 2 gols na partida – odd 1.24

  • 🚫 Palpite: Ambos marcam – Não – odd 1.61

  • 🏟️ Palpite: Real Madrid vence sem sofrer gols – odd 1.84


🔎 Aqui vemos a confiança das casas no domínio merengue. A defesa sólida combinada com o poder ofensivo deve levar a um triunfo tranquilo, e a possibilidade de não sofrer gols é consistente diante do limitado Mallorca fora de casa.


Real Madrid x Mallorca: Palpite com odds médias


🔎 Os mercados médios trazem risco moderado, mas ainda fundamentados em tendências estatísticas. São boas opções para quem busca multiplicar ganhos sem sair do terreno provável.



  • ⚡ Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.36

  • 🎯 Palpite: Handicap asiático Real Madrid -2 – odd 2.01

  • 🔥 Palpite: Ambos marcam – Sim – odd 2.24

  • ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols + Real Madrid vence – odd 2.67

  • 🌟 Palpite: Vinícius Júnior marca a qualquer momento – odd 2.03


🔎 Com Mbappé e Vinícius juntos, o Real Madrid tende a criar muitas oportunidades. O Mallorca pode até marcar em bola parada, abrindo espaço para mercados de gols. A vitória larga com -2 no handicap é plausível diante do abismo técnico.


Real Madrid x Mallorca: Palpite com odds altas


🔎 Estas opções são para quem gosta de arriscar em cenários menos prováveis, mas com alto retorno. Mercados de placar exato e primeiro goleador ganham protagonismo aqui.



  • 💥 Palpite: 1º Marcador Kylian Mbappé – odd 3.18

  • 🎯 Palpite: Placar exato 2x0 Real Madrid – odd 5.22

  • 🧨 Palpite: Placar exato 3x0 Real Madrid – odd 6.06

  • ⚽ Palpite: Real Madrid vence + ambos marcam – odd 2.98

  • 📊 Palpite: Total de gols exatos 4 – odd 5.17


🔎 O Real Madrid deve controlar o jogo e pode construir placar elástico. Mbappé como primeiro marcador é tendência natural pelo volume ofensivo. Já o 2x0 ou 3x0 são resultados frequentes em jogos de amplo favoritismo.


🔥 Super Palpite Real Madrid x Mallorca


⭐ Palpite: Real Madrid vence + Mais de 3.5 gols – odd 2.70



🔎 Explicação: O Real tem ataque poderoso com Mbappé, Vinícius e Rodrygo, além de enfrentar um Mallorca que costuma sofrer fora de casa. A tendência é de goleada com placar acima de 3 gols, somando favoritismo e alta produção ofensiva.


🏟️ Ficha do Jogo



  • Jogo: Real Madrid x Mallorca

  • 📅 Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

  • 🕓 Horário: 16h30 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)

  • 🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada


📺 Onde Assistir Real Madrid x Mallorca


A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming) no Brasil. Casas de apostas com streaming integrado também podem disponibilizar o jogo para seus clientes, como a Superbet ou a Bet365.

Real Madrid x Mallorca: Palpite do Dia

Real Madrid Vence

Real Madrid Vence
Superbet logo
1.2
Apostar agora

Real Madrid x Mallorca: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Real Madrid x Mallorca: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 La Liga
Real Madrid
2 - 1
Mallorca
2024 Super Cup
Real Madrid
3 - 0
Mallorca
2024 La Liga
Mallorca
1 - 1
Real Madrid
2023 La Liga
Mallorca
0 - 1
Real Madrid
2023 La Liga
Real Madrid
1 - 0
Mallorca

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Real Madrid
Empate
Mallorca

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige disciplina e limites bem definidos:



  • 🎯 Estabeleça metas claras e não ultrapasse seu orçamento.

  • 📉 Evite tentar recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • 🕒 Defina tempo máximo por sessão de apostas.

  • 🧠 Não aposte em momentos de estresse ou pressão emocional.

  • 👥 Busque apoio se sentir que o jogo está impactando negativamente sua vida.

  • ➡️ Aposte por diversão, com consciência e dentro das práticas de Jogo Responsável.

