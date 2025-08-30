Real Madrid x Mallorca: Palpite Odds +5, +6 , Onde Assistir, La Liga, 30/08

Real Madrid x Mallorca: Palpite Odds Altas +5, +6 para o jogo deste sábado (30/08), às 16h30, no Estádio Santiago Bernabéu, pela 3ª rodada da La Liga. Confira as melhores odds para a partida do time de Xabi Alonso.

Real Madrid x Mallorca: Palpite com odds baixas

🔎 Nesta faixa, selecionamos opções de maior probabilidade, ideais para quem busca segurança em bilhetes de menor risco. O favoritismo do Real Madrid em casa é claro, e os mercados refletem isso.



⚽ Palpite: Resultado Final : Real Madrid vence – odd 1.21

: Real Madrid vence – odd 1.21

🧱 Palpite: Handicap asiático Real Madrid -0.5 – odd 1.20

Real Madrid -0.5 – odd 1.20

🎯 Palpite: Mais de 2 gols na partida – odd 1.24



🚫 Palpite: Ambos marcam – Não – odd 1.61

– Não – odd 1.61

🏟️ Palpite: Real Madrid vence sem sofrer gols – odd 1.84



🔎 Aqui vemos a confiança das casas no domínio merengue. A defesa sólida combinada com o poder ofensivo deve levar a um triunfo tranquilo, e a possibilidade de não sofrer gols é consistente diante do limitado Mallorca fora de casa.

Real Madrid x Mallorca: Palpite com odds médias

🔎 Os mercados médios trazem risco moderado, mas ainda fundamentados em tendências estatísticas. São boas opções para quem busca multiplicar ganhos sem sair do terreno provável.



⚡ Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.36



🎯 Palpite: Handicap asiático Real Madrid -2 – odd 2.01



🔥 Palpite: Ambos marcam – Sim – odd 2.24



⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols + Real Madrid vence – odd 2.67



🌟 Palpite: Vinícius Júnior marca a qualquer momento – odd 2.03



🔎 Com Mbappé e Vinícius juntos, o Real Madrid tende a criar muitas oportunidades. O Mallorca pode até marcar em bola parada, abrindo espaço para mercados de gols. A vitória larga com -2 no handicap é plausível diante do abismo técnico.

Real Madrid x Mallorca: Palpite com odds altas

🔎 Estas opções são para quem gosta de arriscar em cenários menos prováveis, mas com alto retorno. Mercados de placar exato e primeiro goleador ganham protagonismo aqui.



💥 Palpite: 1º Marcador Kylian Mbappé – odd 3.18



🎯 Palpite: Placar exato 2x0 Real Madrid – odd 5.22



🧨 Palpite: Placar exato 3x0 Real Madrid – odd 6.06



⚽ Palpite: Real Madrid vence + ambos marcam – odd 2.98



📊 Palpite: Total de gols exatos 4 – odd 5.17



🔎 O Real Madrid deve controlar o jogo e pode construir placar elástico. Mbappé como primeiro marcador é tendência natural pelo volume ofensivo. Já o 2x0 ou 3x0 são resultados frequentes em jogos de amplo favoritismo.

🔥 Super Palpite Real Madrid x Mallorca

⭐ Palpite: Real Madrid vence + Mais de 3.5 gols – odd 2.70



🔎 Explicação: O Real tem ataque poderoso com Mbappé, Vinícius e Rodrygo, além de enfrentar um Mallorca que costuma sofrer fora de casa. A tendência é de goleada com placar acima de 3 gols, somando favoritismo e alta produção ofensiva.

🏟️ Ficha do Jogo



⚽ Jogo: Real Madrid x Mallorca

Real Madrid x Mallorca

📅 Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

Sábado, 30 de agosto de 2025

🕓 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)

Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)

🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada



📺 Onde Assistir Real Madrid x Mallorca

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming) no Brasil. Casas de apostas com streaming integrado também podem disponibilizar o jogo para seus clientes, como a Superbet ou a Bet365.