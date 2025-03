Real Madrid x Leganés: Palpite La Liga, Onde Assistir e Escalações | 29/03

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Mais de 1.5 gols no 1º tempo

O Real Madrid possui um ataque eficiente e o Leganés tem apresentado fragilidades defensivas. Pela necessidade de fazer um bom jogo e encostar no líder Barcelona, acreditamos que o Real Madrid vai jogar em cima do adversário desde o primeiro minuto. Para saírem dois gols no primeiro tempo, encontramos uma odd 1.84, na Alfa Bet.

Ambas as equipes marcam: Não

Dada a solidez defensiva do Real Madrid e as dificuldades ofensivas do Leganés, é provável que apenas o time da casa marque gols. Na Superbet, esse palpite está com odd 1.71.