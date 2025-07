Real Madrid x Juventus: Palpite Placar Exato - Mundial de Clubes 2025

No confronto direto histórico, as equipes se enfrentaram 21 vezes oficialmente. Ligeiro equilíbrio: 10 vitórias do Real, nove da Juventus e dois empates.

Em eliminatórias de Champions League, a Juventus eliminou o Real quatro vezes, contra três eliminações sofridas.

O Que Esperar do Confronto

O Real Madrid deve atuar no 3-5-2, com Vini Jr e Garcia no ataque.

A experiência de Modrić (38 anos) no meio-campo pode ser decisiva para controlar o ritmo do jogo. A ausência de Mbappé é de peso, mas o time já mostrou que sabe se virar sem o craque.

Igor Tudor deve escalar a Juventus em 3-5-2, sistema que tem dado resultado na competição.