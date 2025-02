Real Madrid x Girona Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - La Liga 23/02

Depois de analisar as estatísticas de Real Madrid x Girona, nosso time montou uma série de palpites e prognósticos. Veja a seguir as nossas sugestões!

🎯 Mbappé com +1.5 chutes no gol — odd de 1.43 na Superbet (baixo risco)

Mbappé vem cada dia mais adaptado no ataque do Real Madrid. A melhoria do time na temporada passa diretamente pelos seus pés, inclusive na vitória recente contra o Manchester City.

Por isso, nosso palpite de baixo risco sugere mais um produtivo desempenho do atacante, com +1.5 chutes no alvo. O francês tem média de 2.5 chutes no alvo por jogo no Campeonato Espanhol, o que mostra que ele é o principal finalizador do time.

Além disso, como o Real joga em casa e o Girona vem em má fase, prevemos que será um dia produtivo para Mbappé. A odd do palpite é de 1.43 na Superbet: