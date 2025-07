Palpites de Placar Exato para Real Madrid x Borussia Dortmund

Palpite 1x1 (odd 8.50 na Bet365)

Empate com gols é um resultado plausível para esta partida, considerando a capacidade ofensiva do Real Madrid e a solidez defensiva do Dortmund, que marcou em três partidas anteriores. Um equilíbrio de forças pode resultar em um empate modesto no tempo normal, levando a decisão da vaga para prorrogação. Uma odd 8.50 é muito convidativa.

Palpite 2x1 para o Real Madrid (odd 8.50 na Bet365)

Com Mbappé provavelmente no comando do ataque e o histórico favorável do Real em decisões, uma vitória apertada por 2x1 é bastante plausível. Dortmund sempre cria perigo, mas tende a sofrer gols na reta final. Pela mesma odd do empate em 1x1, conseguimos apostar nessa vitória por 2x1 do Real Madrid.

Palpite 3x0 para o Real Madrid (odd 13.00 na Superbet)

Para quem busca retorno alto, o placar 3x0 para o Real Madrid é uma ótima pedida. Este resultado reforça a superioridade do Real e prevê uma partida em que os madrilenhos irão ser superiores do início ao fim, o que não é nada improvável.