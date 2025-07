Real Madrid x Borussia Dortmund: Palpite, Onde Assistir - 05/07

Neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília), Real Madrid e Borussia Dortmund fazem um dos jogos mais aguardados das quartas de final do Mundial de Clubes 2025. O confronto será realizado no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey), e coloca frente a frente dois gigantes do futebol europeu, em uma partida decisiva que promete muita intensidade e equilíbrio técnico.

Neste texto, vamos apresentar três palpites bem embasados para Real Madrid x Borussia Dortmund, além de indicar onde você poderá assistir a esse grande jogo ao vivo. As sugestões de apostas foram cuidadosamente escolhidas considerando estatísticas oficiais do torneio e o histórico recente das equipes.

Palpites para Real Madrid x Borussia Dortmund

1. Vitória do Real Madrid – odd 1.65 (Superbet)

O Real Madrid chega forte ao confronto. A equipe espanhola teve um desempenho sólido nas fases iniciais, vencendo seus compromissos com tranquilidade e demonstrando eficiência ofensiva e defensiva. Além disso, o elenco, comandado pelo técnico Xabi Alonso, possui jogadores experientes em confrontos eliminatórios, como Mbappé e Vinícius Júnior. Por esses motivos, apostar em uma vitória merengue é bastante coerente com o favoritismo natural do time.

2. Ambos os times marcam – odd 1.61 (Bet365)

O Borussia Dortmund não chega às quartas à toa. A equipe alemã mostrou capacidade de atacar e marcar gols com frequência nos jogos anteriores do Mundial de Clubes. Os comandados do técnico Niko Kovac têm como principal arma a intensidade no ataque, com boas atuações individuais e coletivas. Considerando que o Real Madrid também dificilmente passa em branco, a opção “ambos os times marcam” se apresenta como uma excelente escolha para apostas seguras.

3. Mais de 9.5 escanteios – odd 1.60 (Superbet)

Outro bom palpite é apostar no mercado de escanteios. Com médias altas de escanteios por partida, tanto Real Madrid quanto Borussia Dortmund têm mostrado capacidade de chegar pelos lados do campo e gerar tiros de canto com frequência. Em jogos decisivos, a tendência é que as equipes busquem incessantemente o ataque, elevando as chances de escanteios. Por isso, apostar em mais de 9 escanteios na partida parece ser uma opção bastante atrativa.

Onde assistir Real Madrid x Borussia Dortmund ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo dos seguintes canais e plataformas:



Globo (TV aberta)



SporTV (TV fechada)



CazéTv (YouTube e Disney+)



DAZN (streaming)



Essas opções permitem acompanhar o jogo em diferentes formatos, garantindo total comodidade para o espectador.

Conclusão

Real Madrid x Borussia Dortmund é uma das partidas mais interessantes das quartas de final do Mundial de Clubes. As apostas sugeridas aqui – vitória do Real Madrid, ambos marcam e mais de 9.5 escanteios – são fundamentadas em estatísticas e no estilo de jogo das equipes. Não deixe de analisar as informações detalhadas para apostar com maior segurança e, acima de tudo, divirta-se assistindo a esse grande jogo.

Aposte com responsabilidade!