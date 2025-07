Real Madrid x Borussia Dortmund: Odds Altas para as quartas do Mundial de Clubes

O confronto entre Real Madrid x Borussia Dortmund está recheado de odds altas. O jogo é válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes FIFA 2025 e será disputado no sábado, 5 de julho de 2025, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA).

Confira palpites com odds altas, ideais para quem busca grandes retornos com cenários menos prováveis:

Palpite 1: Resultado final/Ambos marcam: Borussia/Sim - Odd 8.00 (Bet365)

Se o Dortmund surpreender com uma vitória e ainda permitir gol do Real, pode render bom lucro - especialmente considerando recente instabilidade defensiva merengue.