Real Madrid x Borussia Dortmund - Odds 5+ no Mundial de Clubes 2025

Real Madrid x Borussia Dortmund fazem um jogo eliminatório, com boas odds 5+, ótimo para quem quer arriscar um pouco mais. A partida será realizada no sábado, 5 de julho de 2025, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, na Nova Jérsei. Veja as melhores opções de palpites aqui:

🟢 Palpite 1: Empate e ambos marcam - Odd 5.40 (Bet365)

Chance real de jogo parelho, com ambos encontrando o gol. Real com posse e Dortmund com transições rápidas.