Estatísticas para Real Madrid x Borussia Dortmund: Como apostar usando os números

O confronto entre Real Madrid x Borussia Dortmund está marcado para sábado (5 de julho de 2025), às 17h (Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey). Neste texto, usamos estatísticas oficiais da FIFA para comparar o desempenho das equipes até aqui no Mundial de Clubes 2025, de forma lúdica e esclarecedora, e sugerir três palpites coerentes com esses dados. Vem com a gente!

Estatísticas do Real Madrid ⚽

O Real venceu dois jogos na fase de grupos e empatou outro, mantendo um desempenho consistente. Nas oitavas de final, venceu a Juventus por 1x0 . A equipe se destaca: