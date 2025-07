Real Madrid x Borussia Dortmund: Escalações prováveis - Mundial de Clubes 05/07

Bellingham é o principal articulador ofensivo, um jogador dinâmico que conecta meio-campo e ataque com passes criativos e infiltrações. No ataque, Arda Güler, Gonzalo García e Vinícius Júnior trazem velocidade, habilidade e finalização. Sob o comando de Xabi Alonso, o time deve focar em manter a posse, trocar passes rápidos e pressionar alto para forçar erros do adversário.

Borussia Dortmund monta sua equipe com uma base defensiva forte, com Süle, Anton e Bensebaini liderando a retaguarda. O meio-campo conta com Nmecha, Gross e Svensson, que equilibram a marcação com a criação, dando suporte tanto para a defesa quanto para o ataque. Ryerson atua como lateral com liberdade ofensiva para apoiar as jogadas pelas alas.

O ataque tem em Brandt, Adeyemi e Guirassy os principais responsáveis pela criação e finalização das jogadas. A ausência de Jobe Bellingham, jogador ofensivo com grande capacidade de drible, criação e infiltração, reduz a mobilidade e criatividade do setor ofensivo do Dortmund. Isso pode limitar as opções de ataque rápido e a ligação entre meio-campo e ataque, exigindo mais esforço dos demais atacantes para compensar essa falta. O treinador Niko Kovac provavelmente apostará em transições rápidas e pressão alta, explorando os flancos para tentar superar a defesa madrilista.

Fique atento aos nossos palpites para esse duelo do Mundial de Clubes da FIFA e muitos outros jogos!