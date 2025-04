Real Betis x Villarreal: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 13/04

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Real Betis x Villarreal: Análise dos times

Como chega o Real Betis

O Real Betis vive um bom momento na temporada, ocupando a 6ª colocação com 48 pontos em 30 jogos. Nos últimos cinco confrontos, venceu três e empatou dois, incluindo um empate por 1 a 1 contra o Barcelona na última rodada. A equipe busca manter a consistência para garantir uma vaga nas competições europeias.​

Como chega o Villarreal

O Villarreal ocupa a 5ª posição, também com 48 pontos, mas com um jogo a menos que o Betis. Nos últimos cinco confrontos, venceu dois, empatou dois e perdeu um, incluindo um empate sem gols contra o Athletic Bilbao na última rodada. A equipe busca retomar o bom desempenho para se consolidar no G-5.​