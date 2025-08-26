- V
Reading x Wimbledon: Palpite, Odds e Análise; Copa da Liga Inglesa (26/08)
Em mais um confronto pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, o Reading recebe o Wimbledon nesta terça-feira, 26 de agosto, às 15:00 (horário de Brasília). A partida acontecerá no Madejski Stadium e não terá transmissão para o Brasil.
O duelo coloca frente a frente duas equipes com momentos distintos na temporada. O Reading busca se recuperar após uma série de resultados negativos. Já o Wimbledon chega embalado pela vitória na rodada anterior. No histórico recente, o equilíbrio prevalece, com uma vitória para cada lado nos últimos confrontos.
Para te ajudar a se preparar para o jogo, apresentamos nossos palpites de Reading x Wimbledon, com uma análise completa dos times e das odds. E não deixe de conferir também os melhores palpites para os outros jogos do dia em nossa seção especial.
Palpites de Reading x Wimbledon: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd 1.60
- 🎯 Ambos os Times Marcam: Não - odd 1.78
- 🎯 Wimbledon vence ou Empate - odd 1.57
Nossa análise para os palpites de Reading x Wimbledon sugere um jogo com poucos gols. O Wimbledon, com uma defesa sólida e um ataque mais contido, tende a ditar o ritmo. O Reading, em má fase, terá dificuldade em balançar as redes, o que torna a aposta no
Não para Ambos os Times Marcam uma boa opção.
Palpites Alternativos Reading x Wimbledon
Se você prefere mercados mais específicos, separamos algumas opções que oferecem boas oportunidades. Esses palpites trazem um valor interessante para quem busca um retorno maior.
- 🎯 Resultado Exato: 1-0 para qualquer time - odd 6.00 ou 7.40
- 🎯 Wimbledon ganha pelo menos um dos tempos - odd 2.10
- 🎯 Wimbledon vence e não sofre gols - odd 4.60
Super Palpites Reading x Wimbledon
- 🚀 Handicap Europeu: Wimbledon (1:0) - odd 1.27
💰 Palpites de Odds Baixas Reading x Wimbledon
Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para apostas com alta probabilidade de acerto.
- 🔵 Reading (empate anula a aposta) - odd 1.59
- 🟢 Dupla Chance: Reading ou Empate (1X) - odd 1.32
- 🟡 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.41
⚖️ Palpites de Odds Médias Reading x Wimbledon
A seguir, opções com odds entre 2.50 e 4.99 que podem oferecer um retorno maior.
- 🔵 Leitura para vencer - odd 2.25
- 🟢 Tempo com mais gols: 2º tempo - odd 2.13
- 🟡 Wimbledon vence - odd 3.25
🚀 Palpites de Odds Altas Reading x Wimbledon
Para quem gosta de mais adrenalina, listamos palpites com odds entre 5.00 e 12.00.
- 🔵 Resultado Exato: 0-1, 0-2 ou 0-3 (para o Wimbledon) - odd 4.80
- 🟢 Handicap Asiático: Reading (-1.50) - odd 4.30
- 🟡 Wimbledon marca em ambos os tempos - odd 5.00
Reading x Wimbledon: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Reading x Wimbledon - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 26/08/2025
- ⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Madejski Stadium, Reading
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Reading x AFC Wimbledon: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Reading x AFC Wimbledon: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Reading x AFC Wimbledon: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Reading e Wimbledon Chegam Para o Confronto
O Reading chega para o jogo em um momento difícil. O time tem uma média de apenas 1 gol por partida, enquanto a defesa sofre 1.6 gols em média por jogo. Nos últimos dez jogos, o Reading perdeu cinco, sendo que em 40% das partidas não conseguiu marcar. Sua única vitória foi na Copa da Liga Inglesa.
Já o Wimbledon, ao contrário, demonstra uma defesa sólida. A equipe tem uma média global de 1 gol por partida e sofre apenas 0.6 gols. O time está em uma fase mais positiva, sem derrotas nos últimos três jogos. Vale notar que em 90% dos seus últimos dez jogos, o placar final teve menos de 2.5 gols.
Últimos Jogos do Reading
- 🟡 Wycombe 2x2 Reading
- 🟡 Bolton 1x1 Reading
- ❌ Reading 1x2 Wimbledon
- ✅ Portsmouth 1x2 Reading - Copa da Liga
- ❌ Reading 0x2 Huddersfield
Últimos Jogos do Wimbledon
- ✅ Wimbledon 2x0 Barnsley
- ❌ Wimbledon 0x1 Cardiff
- ✅ Reading 1x2 Wimbledon
- 🟡 Gillingham 1x1 Wimbledon (Pênaltis 2x4) - Copa da Liga
- ✅ Wimbledon 2x0 Lincoln
Nossa Opinião para Reading x Wimbledon
A nossa análise aponta para uma partida de poucos gols, dada a consistência defensiva do Wimbledon e a dificuldade ofensiva do Reading. Apesar de jogar em casa, o Reading não consegue vencer há cinco jogos em seu estádio, o que pode dar uma vantagem psicológica ao time visitante. Acreditamos que o Wimbledon tem mais chances de sair vitorioso ou, no mínimo, garantir um empate.
Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
