Assine UOL
Reading
  • V
  • E
  • D
  • V
  • D
League Cup - United Kingdom
Select Car Leasing Stadium
AFC Wimbledon
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.25
2
3.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.17
x
3.21
2
3.46
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.25
2
3.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3.2
2
3.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.17
x
3.2
2
3.45
Apostar agora
Odds atualizadas a 26.08.2025 às 13:00

Reading x Wimbledon: Palpite, Odds e Análise; Copa da Liga Inglesa (26/08)

Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Em mais um confronto pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, o Reading recebe o Wimbledon nesta terça-feira, 26 de agosto, às 15:00 (horário de Brasília). A partida acontecerá no Madejski Stadium e não terá transmissão para o Brasil.


O duelo coloca frente a frente duas equipes com momentos distintos na temporada. O Reading busca se recuperar após uma série de resultados negativos. Já o Wimbledon chega embalado pela vitória na rodada anterior. No histórico recente, o equilíbrio prevalece, com uma vitória para cada lado nos últimos confrontos.


Para te ajudar a se preparar para o jogo, apresentamos nossos palpites de Reading x Wimbledon, com uma análise completa dos times e das odds. E não deixe de conferir também os melhores palpites para os outros jogos do dia em nossa seção especial.


Palpites de Reading x Wimbledon: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd 1.60

  • 🎯 Ambos os Times Marcam: Não - odd 1.78

  • 🎯 Wimbledon vence ou Empate - odd 1.57


Nossa análise para os palpites de Reading x Wimbledon sugere um jogo com poucos gols. O Wimbledon, com uma defesa sólida e um ataque mais contido, tende a ditar o ritmo. O Reading, em má fase, terá dificuldade em balançar as redes, o que torna a aposta no Não para Ambos os Times Marcam uma boa opção.


Palpites Alternativos Reading x Wimbledon


Se você prefere mercados mais específicos, separamos algumas opções que oferecem boas oportunidades. Esses palpites trazem um valor interessante para quem busca um retorno maior.



  • 🎯 Resultado Exato: 1-0 para qualquer time - odd 6.00 ou 7.40

  • 🎯 Wimbledon ganha pelo menos um dos tempos - odd 2.10

  • 🎯 Wimbledon vence e não sofre gols - odd 4.60


Super Palpites Reading x Wimbledon



  • 🚀 Handicap Europeu: Wimbledon (1:0) - odd 1.27


💰 Palpites de Odds Baixas Reading x Wimbledon


Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para apostas com alta probabilidade de acerto.



  • 🔵 Reading (empate anula a aposta) - odd 1.59

  • 🟢 Dupla Chance: Reading ou Empate (1X) - odd 1.32

  • 🟡 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.41


⚖️ Palpites de Odds Médias Reading x Wimbledon


A seguir, opções com odds entre 2.50 e 4.99 que podem oferecer um retorno maior.



  • 🔵 Leitura para vencer - odd 2.25

  • 🟢 Tempo com mais gols: 2º tempo - odd 2.13

  • 🟡 Wimbledon vence - odd 3.25


🚀 Palpites de Odds Altas Reading x Wimbledon


Para quem gosta de mais adrenalina, listamos palpites com odds entre 5.00 e 12.00.



  • 🔵 Resultado Exato: 0-1, 0-2 ou 0-3 (para o Wimbledon) - odd 4.80

  • 🟢 Handicap Asiático: Reading (-1.50) - odd 4.30

  • 🟡 Wimbledon marca em ambos os tempos - odd 5.00


Reading x Wimbledon: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Reading x Wimbledon - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 26/08/2025

  • Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Madejski Stadium, Reading

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


 

Ver mais Ver menos

Reading x AFC Wimbledon: Palpite do Dia

AFC Wimbledon Vence
Superbet logo
3.45
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
FC Copenhagen - FC Basel 1893
1
1.8
Utrecht - Zrinjski
1
1.42
Club Brugge KV - Rangers
1
1.57
Múltipla
4.01
x
Aposta
20
=
Ganhos
80.26
Apostar agora

Reading x AFC Wimbledon: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Reading x AFC Wimbledon: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 League One
Reading
1 - 2
AFC Wimbledon
2023 Friendlies Clubs
Reading
0 - 1
AFC Wimbledon
2022 Friendlies Clubs
AFC Wimbledon
0 - 0
Reading
2022 Friendlies Clubs
AFC Wimbledon
0 - 2
Reading

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Reading
Empate
AFC Wimbledon

Como Reading e Wimbledon Chegam Para o Confronto


O Reading chega para o jogo em um momento difícil. O time tem uma média de apenas 1 gol por partida, enquanto a defesa sofre 1.6 gols em média por jogo. Nos últimos dez jogos, o Reading perdeu cinco, sendo que em 40% das partidas não conseguiu marcar. Sua única vitória foi na Copa da Liga Inglesa.


Já o Wimbledon, ao contrário, demonstra uma defesa sólida. A equipe tem uma média global de 1 gol por partida e sofre apenas 0.6 gols. O time está em uma fase mais positiva, sem derrotas nos últimos três jogos. Vale notar que em 90% dos seus últimos dez jogos, o placar final teve menos de 2.5 gols.


Últimos Jogos do Reading



  • 🟡 Wycombe 2x2 Reading

  • 🟡 Bolton 1x1 Reading

  • ❌ Reading 1x2 Wimbledon

  • ✅ Portsmouth 1x2 Reading - Copa da Liga

  • ❌ Reading 0x2 Huddersfield


Últimos Jogos do Wimbledon



  • ✅ Wimbledon 2x0 Barnsley

  • ❌ Wimbledon 0x1 Cardiff

  • ✅ Reading 1x2 Wimbledon

  • 🟡 Gillingham 1x1 Wimbledon (Pênaltis 2x4) - Copa da Liga

  • ✅ Wimbledon 2x0 Lincoln


Nossa Opinião para Reading x Wimbledon


A nossa análise aponta para uma partida de poucos gols, dada a consistência defensiva do Wimbledon e a dificuldade ofensiva do Reading. Apesar de jogar em casa, o Reading não consegue vencer há cinco jogos em seu estádio, o que pode dar uma vantagem psicológica ao time visitante. Acreditamos que o Wimbledon tem mais chances de sair vitorioso ou, no mínimo, garantir um empate.


Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Sturm Graz
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Bodo/Glimt
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
AEK Larnaca
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Brann
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V

Brann Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Benfica
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Fenerbahce
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E

Benfica Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Riga
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Sparta Praha
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Sparta Praha Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Grimsby
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Manchester United
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V

Manchester United Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
KuPS
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
FC Midtjylland
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

FC Midtjylland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Reading
  • V
  • E
  • D
  • V
  • D
-
AFC Wimbledon
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

AFC Wimbledon Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte