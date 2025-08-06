RD Congo x Zâmbia: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, CHAN, 07/08

RD Congo x Zâmbia: Palpite para o jogo da segunda rodada do Grupo A do Campeonato das Nações Africanas - CHAN 2025, nesse dia 7 de agosto de 2025, às 11:00 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Estádio Nacional Nyayo, em Nairobi, no Quênia.

O duelo assinala a estreia da Zâmbia na CHAN 2025. Por seu turno, a RD Congo perdeu na rodada inaugural para o Quênia, por 0x1.

RD Congo x Zâmbia: Palpite do Dia

⚖️ Resultado final: Empate - Odd pagando 3.10 na Esportes da Sorte

Analisando a tabela, ambas as equipes ainda não venceram, e a Zâmbia nem sequer jogou, então a partida pode ser bastante cautelosa. A RD Congo perdeu seu primeiro jogo e provavelmente jogará na defensiva para não sofrer outra derrota, enquanto a Zâmbia pode buscar um resultado seguro em sua estreia.

RD Congo x Zâmbia: Palpites Alternativos



🤝 1º Tempo: Empate - Odd pagando 1.84 na Esportes da Sorte: asse palpite tem uma cotação interessante, pois os dados sugerem um jogo inicial cauteloso.

📉 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.40 na Esportes da Sorte: as casas de apostas acreditam que essa partida terá menos de 3 gols, pelo que é dica tem grande margem de confiança.

🛑 Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd pagando 1.55 na Esportes da Sorte: as estatisticas mostram uma forte indicação de que pelo menos uma das equipes não marcará.



RD Congo x Zâmbia: Palpites com Odds Altas



🥳 RD Congo para vencer por 2 gols de diferença - Odd pagando 7.76 na Esportes da Sorte: e mbora a vitória simples já seja um palpite ousado (odd de 2.47), uma vitória por 2 gols de diferença oferece uma cotação muito atraente. Se a RC Congo estiver em um dia inspirado e a Zâmbia cometer falhas defensivas, este resultado pode acontecer.

🤝 Primeiro gol para a Zâmbia e Resultado final: Empate - Odd pagando 9.42 na Esportes da Sorte: es te palpite é para um cenário onde a Zâmbia sai na frente, talvez com um gol surpresa, mas a RD Congo reage no segundo tempo e consegue o empate, mantendo o placar até o fim.

⚽️ Mais de 3.5 gols - Odd pagando 9.89 na Esportes da Sorte: a pesar de a tendência ser de poucos gols, o cenário de uma partida muito aberta e com defesas vulneráveis pode levar a uma chuva de gols. Esta aposta é um tiro de sorte, mas as odds compensam o risco em um jogo que pode surpreender com um placar elástico.



RD Congo x Zâmbia: Onde Assistir

Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.

Ficha Técnica