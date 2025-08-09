Assine UOL
Lens
Friendlies Clubs - World Wide
RB Leipzig
Odds Pré-Jogo
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 06:30

Lens x RB Leipzig: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

🔥 Confira os melhores palpites RC Lens x RB Leipzig com odds altas e palpite placar exato. 🔥 


Neste amistoso internacional, as equipes se enfrentam no estádio Félix-Bollaert, na França, no sábado, dia 09/08/2025, às 13h00 (horário de Brasília). O jogo promete ser um confronto equilibrado, com muita intensidade, já que ambos os times buscam ajustar o elenco para a temporada.


Neste palpite você encontrará análises detalhadas, as melhores odds para apostar, dicas certeiras para o resultado final. 


RC Lens x RB Leipzig Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: RB Leipzig vence - odd 2.05

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.54

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 2.15


O RB Leipzig vem como favorito na partida, com odds de 2.05 para vencer, devido ao seu elenco mais estruturado e maior experiência em competições internacionais. O Lens, jogando em casa, tem ofensiva interessante, o que deve resultar em gols para ambos os lados, reforçando o palpite de “ambas as equipes marcam”. A expectativa de mais de 2.5 gols é baseada no ritmo ofensivo das equipes nos últimos jogos, tornando este palpite do dia atraente para quem busca odds altas e boa chance de acerto.


🚀 RC Lens x RB Leipzig Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 2x2 - odd 11.81

  • 🟢 Palpite: RB Leipzig vence e ambas marcam - odd 3.50

  • 🟡 Palpite: RC Lens vence sem sofrer gol - odd 5.49


O palpite 2x2 tem odds altas e faz sentido considerando a força ofensiva de ambos. O RB Leipzig com certeza buscará a vitória, mas o Lens tem potencial para marcar, mesmo sofrendo gols. Já a possibilidade do Lens vencer sem sofrer gols, apesar da odd ser mais alta, é mais arriscada, mas válida para apostadores que gostam de emoções fortes.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje RC Lens x RB Leipzig



  • 🔥 Resultado final empate - odd 3.59

  • 🔥 Placar exato 1x1 - odd 6.84


O empate é sempre uma possibilidade em amistosos, já que as equipes podem buscar testar jogadores e estratégias sem risco alto. O placar 1x1 é um resultado comum para confrontos equilibrados e tem uma odd atrativa para quem quer valor.


💰 Palpites de Odds Baixas RC Lens x RB Leipzig



  • 🔵 RB Leipzig vence ou empate (dupla chance) - odd 1.29

  • 🟢 Lens ou RB Leipzig (dupla chance) - odd 1.24

  • 🟡 Ambas marcam não - odd 2.27


Informações do Jogo: RC Lens x RB Leipzig: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: RC Lens x RB Leipzig - Amistoso

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Félix-Bollaert, França

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


Confira sempre os melhores sites para apostas esportivas e encontre as melhores oportunidades com odds atualizadas para seu palpite de futebol para hoje. 


📺 Onde Assistir RC Lens x RB Leipzig


Ainda não há transmissão oficial confirmada para este amistoso. No entanto, é possível acompanhar a partida em plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, que oferecem streaming ao vivo para usuários cadastrados. Para assistir, basta fazer login e verificar sua conta nessas plataformas.


Como RC Lens e RB Leipzig Chegam Para o Confronto


RC Lens


O RC Lens entra neste amistoso buscando aprimorar o entrosamento do elenco após as últimas contratações para a temporada 2025/26.


O time ocupa posições intermediárias na Ligue 1, mas tem mostrado evolução, principalmente no ataque.


Lesões recentes em alguns titulares obrigam o técnico a testar opções no meio-campo e defesa, o que pode deixar o time mais vulnerável, mas com maior foco ofensivo.


RB Leipzig


Já o RB Leipzig tem se preparado para uma temporada competitiva na Bundesliga e competições europeias.


Após uma reformulação no elenco, com a chegada de reforços jovens, o time aposta na velocidade e força ofensiva para se firmar entre os principais da Alemanha.


O amistoso será crucial para ajustar o sistema tático e observar a recuperação física dos jogadores que vinham em rodadas intensas.

Lens x RB Leipzig: Palpite do Dia

Lens x RB Leipzig: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lens
Empate
RB Leipzig

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão e devem ser feitas com responsabilidade.


Busque respeitar o Jogo Responsável para manter o entretenimento saudável.

