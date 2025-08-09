- D
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- V
- D
Lens x RB Leipzig: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir, Amistoso, 09/08
🔥 Confira os melhores palpites RC Lens x RB Leipzig com odds altas e palpite placar exato. 🔥
Neste amistoso internacional, as equipes se enfrentam no estádio Félix-Bollaert, na França, no sábado, dia 09/08/2025, às 13h00 (horário de Brasília). O jogo promete ser um confronto equilibrado, com muita intensidade, já que ambos os times buscam ajustar o elenco para a temporada.
Neste palpite você encontrará análises detalhadas, as melhores odds para apostar, dicas certeiras para o resultado final.
RC Lens x RB Leipzig Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: RB Leipzig vence - odd 2.05
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.54
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 2.15
O RB Leipzig vem como favorito na partida, com odds de 2.05 para vencer, devido ao seu elenco mais estruturado e maior experiência em competições internacionais. O Lens, jogando em casa, tem ofensiva interessante, o que deve resultar em gols para ambos os lados, reforçando o palpite de “ambas as equipes marcam”. A expectativa de mais de 2.5 gols é baseada no ritmo ofensivo das equipes nos últimos jogos, tornando este palpite do dia atraente para quem busca odds altas e boa chance de acerto.
🚀 RC Lens x RB Leipzig Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 2x2 - odd 11.81
- 🟢 Palpite: RB Leipzig vence e ambas marcam - odd 3.50
- 🟡 Palpite: RC Lens vence sem sofrer gol - odd 5.49
O palpite 2x2 tem odds altas e faz sentido considerando a força ofensiva de ambos. O RB Leipzig com certeza buscará a vitória, mas o Lens tem potencial para marcar, mesmo sofrendo gols. Já a possibilidade do Lens vencer sem sofrer gols, apesar da odd ser mais alta, é mais arriscada, mas válida para apostadores que gostam de emoções fortes.
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje RC Lens x RB Leipzig
- 🔥 Resultado final empate - odd 3.59
- 🔥 Placar exato 1x1 - odd 6.84
O empate é sempre uma possibilidade em amistosos, já que as equipes podem buscar testar jogadores e estratégias sem risco alto. O placar 1x1 é um resultado comum para confrontos equilibrados e tem uma odd atrativa para quem quer valor.
💰 Palpites de Odds Baixas RC Lens x RB Leipzig
- 🔵 RB Leipzig vence ou empate (dupla chance) - odd 1.29
- 🟢 Lens ou RB Leipzig (dupla chance) - odd 1.24
- 🟡 Ambas marcam não - odd 2.27
Informações do Jogo: RC Lens x RB Leipzig: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: RC Lens x RB Leipzig - Amistoso
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Félix-Bollaert, França
- 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada
Confira sempre os melhores sites para apostas esportivas e encontre as melhores oportunidades com odds atualizadas para seu palpite de futebol para hoje.
📺 Onde Assistir RC Lens x RB Leipzig
Ainda não há transmissão oficial confirmada para este amistoso. No entanto, é possível acompanhar a partida em plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, que oferecem streaming ao vivo para usuários cadastrados. Para assistir, basta fazer login e verificar sua conta nessas plataformas.
Como RC Lens e RB Leipzig Chegam Para o Confronto
RC Lens
O RC Lens entra neste amistoso buscando aprimorar o entrosamento do elenco após as últimas contratações para a temporada 2025/26.
O time ocupa posições intermediárias na Ligue 1, mas tem mostrado evolução, principalmente no ataque.
Lesões recentes em alguns titulares obrigam o técnico a testar opções no meio-campo e defesa, o que pode deixar o time mais vulnerável, mas com maior foco ofensivo.
RB Leipzig
Já o RB Leipzig tem se preparado para uma temporada competitiva na Bundesliga e competições europeias.
Após uma reformulação no elenco, com a chegada de reforços jovens, o time aposta na velocidade e força ofensiva para se firmar entre os principais da Alemanha.
O amistoso será crucial para ajustar o sistema tático e observar a recuperação física dos jogadores que vinham em rodadas intensas.
Lens x RB Leipzig: Palpite do Dia
Lens x RB Leipzig: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão e devem ser feitas com responsabilidade.
Busque respeitar o Jogo Responsável para manter o entretenimento saudável.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- V
- D
- V
Empate
- D
- V
- D
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- V
Volta Redonda Vence
- E
- V
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- E
- V
Cianorte Vence
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- D
Nashville SC Vence
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- D
Anápolis Vence