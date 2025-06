RB Salzburgo x Real Madrid: Palpite com Odds +5 - Mundial de Clubes FIFA 2025 - 26/06

Esse modo seguro de abordagem faz com que o primeiro gol tenda a vir só na metade do primeiro tempo, quando as equipes já leram melhor o jogo e começam a pressionar com mais intenção.

Além disso, o intervalo de 31 a 45 minutos é comum para gols importantes em competições com toque mais técnico. O Real Madrid costuma intensificar sua posse de bola e buscar infiltrações pelo corredor central ou pelas pontas nesse período, criando oportunidades claras.

Já o RB Salzburg, que aposta em transições rápidas e bola aérea, geralmente começa a se encontrar melhor no jogo perto do fim da etapa inicial. A formação de linhas mais espaçadas e a urgência de abrir o placar antes do intervalo favorecem a chance de gol nesse momento.

Expulsão - Sim

Expulsões são sempre um risco em jogos decisivos, onde a intensidade e a pressão sobem bastante. No caso desse confronto, os dois times têm histórico de disputas acaloradas em decisões internacionais, o que aumenta a chance de faltas ríspidas, contestação com árbitros e cartões.