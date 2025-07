RB Leipzig x Toulouse: Palpite, Odds e Onde Assistir - Amistoso

Charlotte x Toronto: Confira os palpites para o jogo amistoso deste sábado, dia 26 de julho, às 10h30 (horário de Brasília).

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: RB Leipzig x Toulouse



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 10h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: MS Technologie Arena



RB Leipzig x Toulouse Palpite - Amistoso



Próximo Gol - RB Leipzig - Odd de 1.69 na Superbet

1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.34 na Esportes da Sorte

Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 2.57 na Esportes da Sorte

Intervalo Final do Jogo - RB Leipzig/RB Leipzig - Odd de 2.94 na Betnacional

Total de Gols do RB Leipzig - Mais de 2.5 - Odd de 3.50 na Superbet

Resultado Final/Ambos os Times Marcam - RB Leipzig e Sim - Odd de 3.42 na Betnacional

Ambas os tempos mais de 1.5 - Sim - Odd de 3.94 na Esportes da Sorte



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

🔹Próximo Gol – RB Leipzig

O Leipzig costuma iniciar amistosos em ritmo intenso e vertical, mesmo contra equipes de menor expressão. Com qualidade ofensiva superior e maior imposição física, a tendência é que a equipe alemã marque o próximo gol sempre que houver equilíbrio ou jogo aberto.

🔹 1º Tempo – Total de Gols – Mais de 1.5

Jogos de pré-temporada geralmente têm inícios acelerados, com menos marcação e mais espaço para criação. Com o RB Leipzig entrando com força total e o Toulouse também buscando ritmo, há grandes chances de dois gols ou mais nos primeiros 45 minutos.

🔹 Total de Gols – Mais de 3.5

Ambas as equipes têm estilos ofensivos e, em amistosos, as defesas raramente atuam com máxima concentração. O Leipzig, principalmente, costuma protagonizar placares elásticos, e se o Toulouse colaborar com ao menos um gol, esse mercado tem grande valor.

🔹 Intervalo / Final – RB Leipzig / RB Leipzig

Com qualidade para abrir vantagem cedo, o RB Leipzig tem boas chances de sair na frente no primeiro tempo e manter o controle até o apito final. A aposta combina o favoritismo da equipe alemã com seu histórico de domínio em amistosos.

🔹 Total de Gols do RB Leipzig – Mais de 2.5

A média de gols marcados pelo Leipzig em amistosos costuma ser alta, especialmente contra adversários mais frágeis defensivamente. Com boa rotação ofensiva e profundidade no elenco, marcar três ou mais gols é perfeitamente possível.

🔹 Resultado Final / Ambos Marcam – RB Leipzig e Sim

Esse mercado combina o favoritismo do RB Leipzig com a possibilidade real do Toulouse marcar ao menos uma vez – cenário comum em amistosos, onde as defesas são mais vulneráveis. A odd é excelente para quem busca retorno elevado com risco controlado.

🔹 Ambos os tempos mais de 1.5 gols – Sim

Com dois times propensos ao ataque e postura ofensiva mesmo em amistoso, há valor nessa linha. Se o Leipzig mantiver ritmo intenso ao longo dos dois tempos, e o Toulouse contribuir minimamente, é muito provável que vejamos pelo menos 2 gols em cada etapa.

RB Leipzig x Toulouse: Onde Assistir

O jogo não tem transmissão confirmada para o Brasil.