RB Bragantino
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
Serie A - Brazil
Estádio Nabi Abi Chedid
Sport Recife
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
RB Bragantino x Sport: Palpite, Odds +4, +15 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
5 min

RB Bragantino e Sport se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 11h (horário de Brasília) no Estádio Nabi Abi Chedid, e terá transmissão exclusiva do Premiere.


Confira palpite para RB Bragantino e Sport, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O RB Bragantino é o 8º colocado, buscando se aproximar do G4, enquanto o Sport, na última posição, luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. O jogo é crucial para as duas equipes, que têm objetivos distintos na competição. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para RB Bragantino x Sport



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.15 na Superbet

  • ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 1.95 na Stake

  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.62 na Esportes da Sorte


Total de Gols - Mais de 2.5


O histórico de confrontos diretos entre RB Bragantino e Sport mostra jogos com placares altos, como o 3x0 e o 2x0. A defesa do Sport é uma das mais vulneráveis do campeonato, sofrendo em média 1.6 gols por jogo.


O RB Bragantino, por sua vez, tem um ataque eficiente (1.2 gols marcados) e jogará em casa. A necessidade de vitória das duas equipes deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


Ambos os times marcam - Sim


Apesar do RB Bragantino ter um ataque mais eficiente, o Sport, mesmo na última posição, tem criado oportunidades de ataque. O time tem uma média de 4.0 chutes no gol e 6.0 escanteios por jogo.


A defesa do RB Bragantino, que sofre em média 1.5 gols por partida, pode ter dificuldades para segurar o adversário. A aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida, já que as duas equipes têm capacidade de balançar as redes.


1º Gol - Fora


A odd para o Sport marcar o primeiro gol é alta, o que reflete um risco maior, mas as estatísticas de ataque do time e a vulnerabilidade defensiva do RB Bragantino o tornam uma opção interessante.


O Sport, jogando fora de casa, pode aproveitar os erros do adversário para abrir o placar. A necessidade de vitória da equipe também pode fazer com que o time comece o jogo de forma mais agressiva.


Ficha da Partida



  • Jogo: RB Bragantino x Sport - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 14/09/2025

  • 🕡 Horário: 11h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

  • 📺 Onde Assistir: Premiere


Palpite Alternativo RB Bragantino x Sport



  • 🎯 Sport - Gols Exatos - 1 - Odd de 2.55 na Betnacional

  • 🎯 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.99 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Para ficar à frente do placar a qualquer momento - Sport - Sim - odd de 2.40 na Superbet


Palpite Odds Altas RB Bragantino x Sport



  • 🚀 Intervalo/Final do jogo - Empate/Bragantino - Odd de 4.75 na Betnacional

  • 🚀 Para vencer de virada RB Bragantino - Sim - Odd de 10.00 na Superbet

  • 🚀 Resultado Exato - 3x1 - Odd de 15.28 na Esportes da Sorte


Quem vai ganhar RB Bragantino x Sport


Com base nas odds das casas de aposta, o RB Bragantino é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.85 a 1.90.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.40 e 3.50. Já uma vitória do Sport é considerada a menos provável, com odds acima de 4.10.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar RB Bragantino x Sport:



  • Vitória RB Bragantino - Odd de 1.89 na Stake

  • Empate - 3.44 na Stake

  • Vitória Sport - 4.40 na Stake


Histórico entre RB Bragantino x Sport


O histórico de confrontos diretos entre RB Bragantino e Sport mostra um grande domínio do RB Bragantino. Das últimas cinco partidas, o RB Bragantino venceu 3 vezes e houve 2 empates.


Últimos 5 jogos do RB Bragantino



  • ❌ Botafogo 4x1 RB Bragantino

  • ✅ RB Bragantino 4x2 Fluminense

  • ❌ Ceará 1x0 RB Bragantino

  • ❌ RB Bragantino 1x3 Internacional

  • ❌ RB Bragantino 0x1 Botafogo


Últimos 5 jogos do Sport



  • ❌ Sport 2x3 Vasco

  • ❌ Palmeiras 3x0 Sport

  • 🟡 Sport 2x2 São Paulo

  • ✅ Grêmio 0x1 Sport

  • 🟡 Sport 0x0 Bahia

RB Bragantino x Sport Recife: Palpite do Dia

RB Bragantino Vence
Superbet logo
1.8
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

RB Bragantino x Sport Recife: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

RB Bragantino x Sport Recife: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Serie A
Sport Recife
0 - 1
RB Bragantino
2021 Serie A
RB Bragantino
3 - 0
Sport Recife
2021 Serie A
Sport Recife
0 - 0
RB Bragantino
2020 Serie A
Sport Recife
0 - 0
RB Bragantino
2020 Serie A
RB Bragantino
2 - 0
Sport Recife

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
RB Bragantino
Empate
Sport Recife

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.



 
