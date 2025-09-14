RB Bragantino x Sport: Palpite, Odds +4, +15 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

RB Bragantino e Sport se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 11h (horário de Brasília) no Estádio Nabi Abi Chedid, e terá transmissão exclusiva do Premiere.

Confira palpite para RB Bragantino e Sport, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O RB Bragantino é o 8º colocado, buscando se aproximar do G4, enquanto o Sport, na última posição, luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. O jogo é crucial para as duas equipes, que têm objetivos distintos na competição. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para RB Bragantino x Sport



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.15 na Superbet



⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 1.95 na Stake



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.62 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Mais de 2.5

O histórico de confrontos diretos entre RB Bragantino e Sport mostra jogos com placares altos, como o 3x0 e o 2x0. A defesa do Sport é uma das mais vulneráveis do campeonato, sofrendo em média 1.6 gols por jogo.

O RB Bragantino, por sua vez, tem um ataque eficiente (1.2 gols marcados) e jogará em casa. A necessidade de vitória das duas equipes deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

Ambos os times marcam - Sim

Apesar do RB Bragantino ter um ataque mais eficiente, o Sport, mesmo na última posição, tem criado oportunidades de ataque. O time tem uma média de 4.0 chutes no gol e 6.0 escanteios por jogo.

A defesa do RB Bragantino, que sofre em média 1.5 gols por partida, pode ter dificuldades para segurar o adversário. A aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida, já que as duas equipes têm capacidade de balançar as redes.

1º Gol - Fora

A odd para o Sport marcar o primeiro gol é alta, o que reflete um risco maior, mas as estatísticas de ataque do time e a vulnerabilidade defensiva do RB Bragantino o tornam uma opção interessante.

O Sport, jogando fora de casa, pode aproveitar os erros do adversário para abrir o placar. A necessidade de vitória da equipe também pode fazer com que o time comece o jogo de forma mais agressiva.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : RB Bragantino x Sport - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

: RB Bragantino x Sport - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 14/09/2025

: 14/09/2025

🕡 Horário : 11h (horário de Brasília)

: 11h (horário de Brasília)

🏟️ Estádio: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

📺 Onde Assistir: Premiere



Palpite Alternativo RB Bragantino x Sport



🎯 Sport - Gols Exatos - 1 - Odd de 2.55 na Betnacional



🎯 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.99 na Esportes da Sorte



🎯 Para ficar à frente do placar a qualquer momento - Sport - Sim - odd de 2.40 na Superbet



Palpite Odds Altas RB Bragantino x Sport



🚀 Intervalo/Final do jogo - Empate/Bragantino - Odd de 4.75 na Betnacional



🚀 Para vencer de virada RB Bragantino - Sim - Odd de 10.00 na Superbet



🚀 Resultado Exato - 3x1 - Odd de 15.28 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar RB Bragantino x Sport

Com base nas odds das casas de aposta, o RB Bragantino é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.85 a 1.90.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.40 e 3.50. Já uma vitória do Sport é considerada a menos provável, com odds acima de 4.10.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar RB Bragantino x Sport:



Vitória RB Bragantino - Odd de 1.89 na Stake



Empate - 3.44 na Stake



Vitória Sport - 4.40 na Stake



Histórico entre RB Bragantino x Sport

O histórico de confrontos diretos entre RB Bragantino e Sport mostra um grande domínio do RB Bragantino. Das últimas cinco partidas, o RB Bragantino venceu 3 vezes e houve 2 empates.

Últimos 5 jogos do RB Bragantino



❌ Botafogo 4x1 RB Bragantino



✅ RB Bragantino 4x2 Fluminense



❌ Ceará 1x0 RB Bragantino



❌ RB Bragantino 1x3 Internacional



❌ RB Bragantino 0x1 Botafogo



Últimos 5 jogos do Sport