RB Bragantino x Fluminense: Palpite, Odds +5, e Onde Assistir Brasileirão (23/08)

Confira palpite para RB Bragantino e Fluminense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

RB Bragantino e Fluminense se enfrentam neste sábado, 23 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, e terá transmissão do Premiere e do Globoplay.

O RB Bragantino é o 9º colocado, enquanto o Fluminense é o 8º, o que promete um confronto direto de alto nível. O jogo é crucial para as duas equipes que buscam se aproximar do G4. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para RB Bragantino x Fluminense



⚽ Chance Dupla - Fluminense/Empate - Odd de 1.53 na Novibet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.49 na Superbet



⚽ Total de escanteio RB Bragantino - Mais de 5.5 - Odd de 2.02



Chance Dupla - Fluminense/Empate

Apesar de jogar fora de casa, o Fluminense está em uma excelente fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. As estatísticas mostram que as equipes têm um desempenho muito similar em termos de gols marcados e sofridos. O Fluminense se destaca pela eficiência, e o histórico de confrontos diretos mostra que o time costuma dar trabalho para o RB Bragantino. A aposta de Chance Dupla oferece segurança, cobrindo dois dos três resultados possíveis.

Total de Gols - Abaixo de 2.5

Este palpite se justifica pela consistência defensiva de ambas as equipes. O Fluminense sofre em média 1.3 gols por jogo, assim como o RB Bragantino. As médias de gols marcados também são baixas (1.3 para o Fluminense e 1.1 para o Bragantino), o que indica que o jogo deve ser bastante disputado no meio de campo e com poucas oportunidades claras de gol.

Total de escanteios Bragantino - Mais de 5.5

Apesar da derrota no último jogo, o RB Bragantino é uma equipe que pressiona muito o adversário e cria diversas oportunidades de ataque. As estatísticas da competição mostram que o time tem uma média de 4.8 escanteios por jogo, um número que já é alto. Contra uma equipe como o Fluminense, que também busca o ataque, a partida deve ser muito movimentada, com o RB Bragantino explorando as jogadas pelas laterais e as finalizações para conseguir mais de 5.5 escanteios.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: RB Bragantino x Fluminense - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 23/08/2025



🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo RB Bragantino x Fluminense



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.08 na



🎯 Gol em ambos os tempos - Sim - Odd de 1.95 na Stake



🎯 Total de chutes na trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.17 na Superbet



Palpite Odds Altas RB Bragantino x Fluminense



🚀 Quando o 1º gol será marcado - 1-10 - Odd de 5.70 na Superbet



🚀 Intervalo/Final - Casa/X - Odd de 13.00 na Novibet



🚀 Resultado Correto 1x1 - Odd de 5.35 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar RB Bragantino x Fluminense

Com base nas odds das casas de aposta, o RB Bragantino é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45, embora venha de uma sequência de derrotas.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.00 e 3.10. Já uma vitória do Fluminense é considerada a menos provável, com odds acima de 3.20, uma boa oportunidade para quem acredita em vitória do Fluminense.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar RB Bragantino x Fluminense:



Vitória RB Bragantino - Odd de 2.42 na Superbet



Empate - 3.05 na Superbet



Vitória Fluminense - 3.25 na Superbet



Histórico entre RB Bragantino x Fluminense

O histórico de confrontos diretos entre RB Bragantino e Fluminense nos últimos anos é bastante equilibrado. Nas últimas cinco partidas, o Fluminense venceu 3 vezes, o RB Bragantino venceu 1, e houve 1 empate. É importante notar que a maioria dos jogos tem sido com placares apertados, o que demonstra a paridade entre os dois times.

Últimos 5 jogos do RB Bragantino



❌ Ceará 1x0 RB Bragantino



❌ RB Bragantino 1x3 Internacional



❌ RB Bragantino 0x1 Botafogo



❌ Atlético-MG 2x1 RB Bragantino



❌ Botafogo 2x0 RB Bragantino



Últimos 5 jogos do Fluminense