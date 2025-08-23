Assine UOL
RB Bragantino
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Serie A - Brazil
Estádio Nabi Abi Chedid
Fluminense
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.1
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.32
x
3.15
2
3.42
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.05
2
3.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.37
x
3.1
2
3.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:30

RB Bragantino x Fluminense: Palpite, Odds +5, e Onde Assistir Brasileirão (23/08)

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para RB Bragantino e Fluminense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


RB Bragantino e Fluminense se enfrentam neste sábado, 23 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, e terá transmissão do Premiere e do Globoplay. 


O RB Bragantino é o 9º colocado, enquanto o Fluminense é o 8º, o que promete um confronto direto de alto nível. O jogo é crucial para as duas equipes que buscam se aproximar do G4. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para RB Bragantino x Fluminense



  • ⚽ Chance Dupla - Fluminense/Empate -  Odd de 1.53 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.49 na Superbet

  • ⚽ Total de escanteio RB Bragantino - Mais de 5.5 - Odd de 2.02


Chance Dupla - Fluminense/Empate


Apesar de jogar fora de casa, o Fluminense está em uma excelente fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. As estatísticas mostram que as equipes têm um desempenho muito similar em termos de gols marcados e sofridos. O Fluminense se destaca pela eficiência, e o histórico de confrontos diretos mostra que o time costuma dar trabalho para o RB Bragantino. A aposta de Chance Dupla oferece segurança, cobrindo dois dos três resultados possíveis.


Total de Gols - Abaixo de 2.5


Este palpite se justifica pela consistência defensiva de ambas as equipes. O Fluminense sofre em média 1.3 gols por jogo, assim como o RB Bragantino. As médias de gols marcados também são baixas (1.3 para o Fluminense e 1.1 para o Bragantino), o que indica que o jogo deve ser bastante disputado no meio de campo e com poucas oportunidades claras de gol.


Total de escanteios Bragantino - Mais de 5.5


Apesar da derrota no último jogo, o RB Bragantino é uma equipe que pressiona muito o adversário e cria diversas oportunidades de ataque. As estatísticas da competição mostram que o time tem uma média de 4.8 escanteios por jogo, um número que já é alto. Contra uma equipe como o Fluminense, que também busca o ataque, a partida deve ser muito movimentada, com o RB Bragantino explorando as jogadas pelas laterais e as finalizações para conseguir mais de 5.5 escanteios.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: RB Bragantino x Fluminense - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo RB Bragantino x Fluminense



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.08 na

  • 🎯 Gol em ambos os tempos - Sim - Odd de 1.95 na Stake

  • 🎯 Total de chutes na trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.17 na Superbet


Palpite Odds Altas RB Bragantino x Fluminense



  • 🚀 Quando o 1º gol será marcado - 1-10 - Odd de 5.70 na Superbet

  • 🚀 Intervalo/Final - Casa/X - Odd de 13.00 na Novibet

  • 🚀 Resultado Correto 1x1 - Odd de 5.35 na Esportes da Sorte


Quem vai ganhar RB Bragantino x Fluminense


Com base nas odds das casas de aposta, o RB Bragantino é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45, embora venha de uma sequência de derrotas.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.00 e 3.10. Já uma vitória do Fluminense é considerada a menos provável, com odds acima de 3.20, uma boa oportunidade para quem acredita em vitória do Fluminense.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar RB Bragantino x Fluminense:



  • Vitória RB Bragantino - Odd de 2.42 na Superbet

  • Empate - 3.05 na Superbet

  • Vitória Fluminense - 3.25 na Superbet


Histórico entre RB Bragantino x Fluminense


O histórico de confrontos diretos entre RB Bragantino e Fluminense nos últimos anos é bastante equilibrado. Nas últimas cinco partidas, o Fluminense venceu 3 vezes, o RB Bragantino venceu 1, e houve 1 empate. É importante notar que a maioria dos jogos tem sido com placares apertados, o que demonstra a paridade entre os dois times.


Últimos 5 jogos do RB Bragantino



  • ❌ Ceará 1x0 RB Bragantino

  • ❌ RB Bragantino 1x3 Internacional

  • ❌ RB Bragantino 0x1 Botafogo

  • ❌ Atlético-MG 2x1 RB Bragantino

  • ❌ Botafogo 2x0 RB Bragantino


Últimos 5 jogos do Fluminense



  • ✅ Fluminense 2x0 América de Cali

  • ✅ Fluminense 2x1 Fortaleza

  • ✅ América de Cali 1x2 Fluminense

  • 🟡 Bahia 3x3 Fluminense

  • 🟡 Fluminense 1x1 Internacional

Ver mais Ver menos

RB Bragantino x Fluminense: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.1
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Kayserispor - Galatasaray
2
1.33
Nice - Auxerre
1
1.83
Utrecht - Excelsior
1
1.41
Múltipla
3.43
x
Aposta
20
=
Ganhos
68.64
Apostar agora

RB Bragantino x Fluminense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

RB Bragantino x Fluminense: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Serie A
Fluminense
2 - 1
RB Bragantino
2024 Serie A
RB Bragantino
0 - 1
Fluminense
2024 Serie A
Fluminense
2 - 2
RB Bragantino
2023 Serie A
RB Bragantino
1 - 0
Fluminense
2023 Serie A
Fluminense
2 - 1
RB Bragantino

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
RB Bragantino
Empate
Fluminense

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Cruz Azul
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Toluca
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Cruz Azul Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
San Diego
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Portland Timbers
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

San Diego Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventus
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Parma
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC St. Pauli
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D
-
Borussia Dortmund
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Borussia Dortmund Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
DC United
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Inter Miami
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Inter Miami Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cagliari
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
-
Fiorentina
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V

Fiorentina Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte