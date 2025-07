RB Bragantino x Flamengo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série A - 24/07

RB Bragantino (3º colocado) recebe o Flamengo (2º) nesta quarta-feira, 23 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A.

A transmissão será pela TV Globo, Premiere e Globoplay. Confira nosso palpite para RB Bragantino x Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites RB Bragantino x Flamengo – Série A



Palpite 1 – Flamengo vence – Odd de 2.05 na Esportes da Sorte

Palpite 2 – Total de gols: Menos de 2.5 – Odd de 1.60 na Stake

Palpite 3 – Ambas marcam: Sim – Odd de 1.98 na Novibet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1 – Flamengo vence

O Flamengo é favorito, com estatísticas apontando quase 48% de chance de vitória. O RB Bragantino tem um histórico equilibrado, mas o visitante tem bom desempenho e quer manter vantagem no topo.

Palpite 2 – Total de gols: Menos de 2.5

As projeções apontam para um jogo com placar magro (under 2.5). Ambas equipes têm médias moderadas de gols em confrontos recentes.

Palpite 3 – Ambas marcam: Sim

Nos últimos 10 duelos entre as equipes, 70% terminaram com gols para os dois lado. Espera-se que a solidez dos ataques prevaleça.

Contexto e estatísticas

O Bragantino soma 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em casa, com média de 1,2 gol por partida. Já o Flamengo tem campanha sólida como visitante.

O confronto direto é equilibrado: 3 vitórias para cada lado e 4 empates nos últimos 10 jogos.

RB Bragantino x Flamengo - Onde assistir?

Transmissão ao vivo na TV Globo, Premiere e Globoplay, com bola rolando às 21h30.

Resumo do jogo:



⚽ Jogo: RB Bragantino x Flamengo – Série A



?️ Data: 23/07/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



?️ Estádio: Cícero de Souza Marques



? Transmissão: TV Globo, Premiere, Globoplay



RB Bragantino x Flamengo - Últimos 5 confrontos diretos entre os times



26/08/2024 - Flamengo 2x1 Bragantino



04/05/2024 - Bragantino 1x1 Flamengo



24/11/2023 - Flamengo 1x0 Bragantino



23/06/2023 - Bragantino 4x0 Flamengo



01/10/2022 - Flamengo 4x1 Bragantino



Nos últimos cinco jogos, foram 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Bragantino.

RB Bragantino x Flamengo - Odds Atualizadas: Quem Ganha?

Segundo as principais casas de aposta:



Vitória do RB Bragantino: Odd de 3.70 na Novibet



Empate: Odd de 3.30 na Novibet



Vitória do Flamengo: Odd de 2.09 na Novibet



Ou seja, Flamengo é favorito, com melhor elenco, mais consistência e histórico superior no confronto direto.

Últimas notícias RB Bragantino

O Bragantino busca recuperação após derrota para o Vitória. A equipe venceu só 1 dos últimos 4 jogos, mas ainda tem bom aproveitamento em casa.

RB Bragantino – últimos 5 jogos



⚪ Vitória 1x0 em Vitória



⚪ Empate 2x2 com São Paulo



⚪ Vitória 2x1 sobre Corinthians



❌ Derrota 0x3 para Bahia



✅ Vitória 2x0 contra Vasco



Últimas notícias Flamengo

Com vitória no clássico contra o Fluminense, o Flamengo segue colado no líder. O time venceu 8 dos últimos 10 jogos e mostra mais estabilidade que os concorrentes diretos.

Flamengo – últimos 5 jogos



✅ Flamengo 1x0 Fluminense



❌ Santos 1x0 Flamengo



✅ Flamengo 2x0 São Paulo



❌ Flamengo 2x4 Bayern Munique



⚪ Empate 1x1 com LAFC



