Rayo Vallecano x Neman: Palpite, Odds +5, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08
Rayo Vallecano x Neman: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Rayo Vallecano e Neman se enfrentam nesta quinta (28/08) em jogo válido pelo acesso à Liga Conferência. A bola rola depois das 15h00 (horário de Brasília) no Estádio Vallecas, Madrid, Espanha.
O time espanhol parte em vantagem após vitória magra mas importante por 0 a 1 no jogo da ida.
Agora, na volta, o Rayo Vallecano quer confirmar o mando.
Rayo Vallecano x Neman Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 3-0 para Rayo Vallecano
É um cenário bem plausível de vitória convincente do Rayo, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 5.59 com bom potencial na Esportes da Sorte.
Rayo Vallecano x Neman: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória Rayo sem sofrer gols, odd 1.69 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.57 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.43 na Esportes da Sorte
1. Rayo Vallecano para vencer sem sofrer golos
O Rayo tem defesa sólida e o Neman pode ter dificuldades ofensivas fora de casa. A odd de 1.69 oferece bom valor.
2. Ambas as equipas NÃO marcam
O Neman pode não marcar, dada a força defensiva do Rayo. A odd de 1.57 é sólida para este mercado.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
O Rayo Vallecano deve dominar e criar várias oportunidades. Odd atraente para um jogo com golos.
Rayo Vallecano x Neman: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Rayo Vallecano x Neman - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Vallecas, Madrid, Espanha
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Rayo Vallecano x Neman: Escalações prováveis
Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Unai López, Álvaro García, Pathé Ciss, Isi Palazón; Pedro Díaz, Jorge De Frutos.
Neman: Maksim Belov; Konstantin Kuchinski, Ivan Sadovnichiy, Egor Parkhomenko, Yuriy Pantya; Andrey Yakimov, Mikhail Kozlov, Oleg Evdokimov, Sergey Pushnyakov; Anton Suchkov, Pavel Savitskiy
Rayo Vallecano x Neman: Como chegam os times
Rayo Vallecano
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (67%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (33%)
- 🥅 4 Gols marcados (1,33 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (0,67 G/J)
Neman
- ⚽️ 7 Jogos
- ✅ 4 Vitórias (57%)
- 🤝 1 Empate (14%)
- ❌ 2 Derrotas (29%)
- 🥅 12 Gols marcados (1,71 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (1 G/J)
Rayo Vallecano x Neman: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Rayo Vallecano
- Neman 0-1 Rayo Vallecano UEFA Liga Conferência (Qual.) 2025/26
Rayo Vallecano x Neman: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Rayo Vallecano x Neman: Confrontos Diretos
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
