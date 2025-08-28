Assine UOL
Rayo Vallecano
UEFA Europa Conference League - World Wide
Estadio de Vallecas
Neman
Rayo Vallecano x Neman: Palpite, Odds +5, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Rayo Vallecano x Neman: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Rayo Vallecano e Neman se enfrentam nesta quinta (28/08) em jogo válido pelo acesso à Liga Conferência. A bola rola depois das 15h00 (horário de Brasília) no Estádio Vallecas, Madrid, Espanha.


O time espanhol parte em vantagem após vitória magra mas importante por 0 a 1 no jogo da ida.


Agora, na volta, o Rayo Vallecano quer confirmar o mando.


Rayo Vallecano x Neman Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 3-0 para Rayo Vallecano


É um cenário bem plausível de vitória convincente do Rayo, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 5.59 com bom potencial na Esportes da Sorte.


Rayo Vallecano x Neman: Palpites Alternativos



  • ⚡Palpite 1. Vitória Rayo sem sofrer gols, odd 1.69 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.57 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.43 na Esportes da Sorte


1. Rayo Vallecano para vencer sem sofrer golos


O Rayo tem defesa sólida e o Neman pode ter dificuldades ofensivas fora de casa. A odd de 1.69 oferece bom valor.


2. Ambas as equipas NÃO marcam


O Neman pode não marcar, dada a força defensiva do Rayo. A odd de 1.57 é sólida para este mercado.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


O Rayo Vallecano deve dominar e criar várias oportunidades. Odd atraente para um jogo com golos.


Rayo Vallecano x Neman: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Rayo Vallecano x Neman - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Vallecas, Madrid, Espanha

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Rayo Vallecano x Neman: Escalações prováveis


Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Unai López, Álvaro García, Pathé Ciss, Isi Palazón; Pedro Díaz, Jorge De Frutos.


Neman: Maksim Belov; Konstantin Kuchinski, Ivan Sadovnichiy, Egor Parkhomenko, Yuriy Pantya; Andrey Yakimov, Mikhail Kozlov, Oleg Evdokimov, Sergey Pushnyakov; Anton Suchkov, Pavel Savitskiy


Rayo Vallecano x Neman: Como chegam os times


Rayo Vallecano



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 2 Vitórias (67%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (33%)

  • 🥅 4 Gols marcados (1,33 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (0,67 G/J)


Neman



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 4 Vitórias (57%)

  • 🤝 1 Empate (14%)

  • 2 Derrotas (29%)

  • 🥅 12 Gols marcados (1,71 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (1 G/J)


Rayo Vallecano x Neman: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Rayo Vallecano



  • Neman 0-1 Rayo Vallecano UEFA Liga Conferência (Qual.) 2025/26

Rayo Vallecano x Neman: Palpite do Dia

Rayo Vallecano x Neman: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rayo Vallecano x Neman: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Neman
0 - 1
Rayo Vallecano

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte