Rayo Vallecano x Espanyol Palpite: Onde Assistir, Escalações - La Liga - 04/04

Confira a seguir o palpite de Rayo Vallecano x Espanyol, pela La Liga 2024/2025, nesta sexta-feira (04).

Rayo Vallecano x Espanyol: Palpite da La Liga

Palpite 1: Rayo Vallecano: + de 4.5 escanteios - Odd de 1.43 na Superbet

Rayo Vallecano: + de 4.5 escanteios - Palpite 2: Menos de 5.5 cartões – Odd de 1.52 na Reals

Menos de 5.5 cartões – Palpite 3: Rayo Vallecano vence – Odd de 1.69 na Alfa

Rayo Vallecano vence – Palpite 4: Mais de 2.5 gols na partida – Odd de 2.44 na Esportes da Sorte

Mais de 2.5 gols na partida – Palpite 5: Ambas as equipes marcam: Sim – Odd de 2.30 na F12

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem variar de acordo com as bets.