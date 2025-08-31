Assine UOL
Rayo Vallecano
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
La Liga - Spain
Estadio de Vallecas
Barcelona
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.5
x
5.25
2
1.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.53
x
5.19
2
1.44
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.8
x
5.25
2
1.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.4
x
4.9
2
1.43
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.4
x
5
2
1.44
Apostar agora
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 09:00

Rayo Vallecano x Barcelona Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, La Liga (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Rayo Vallecano e Barcelona se enfrentam neste sábado, 31 de agosto, em partida válida pela terceira rodada da La Liga 2025/26. A bola rola a partir das 16h30 (horário de Brasília) no Estadio de Vallecas, em Madrid. O confronto terá transmissão exclusiva da ESPN.


O Rayo Vallecano busca surpreender e somar pontos importantes em casa. A equipe quer impor seu ritmo desde o início da temporada para se manter na elite do futebol espanhol.


Já o Barcelona chega em busca de mais uma vitória para consolidar sua liderança. A equipe catalã quer mostrar sua força e consistência para seguir na briga pelo título da La Liga.


Confira nossos palpites de Rayo Vallecano x Barcelona, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Rayo Vallecano x Barcelona: Nossas 3 Melhores Dicas


Ao analisar os palpites de Rayo Vallecano x Barcelona, é importante observar o momento das equipes. O Rayo Vallecano, jogando em casa, tem a chance de surpreender um Barcelona que busca manter um ritmo forte na competição.


Baseado nas estatísticas e no retrospecto recente, a partida promete ser equilibrada, mas com o Barcelona levando um leve favoritismo. A consistência defensiva e o poder de ataque dos catalães são fatores a serem considerados.



  • 🎯 Vitória do Barcelona - odd 1.70

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.95


Palpites Alternativos Rayo Vallecano x Barcelona


Para apostadores que buscam algo diferente, existem outras opções interessantes. O histórico de confrontos diretos e o estilo de jogo de ambas as equipes sugerem que mercados como o de cartões ou escanteios podem oferecer boas oportunidades.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de diversificar suas apostas. Observando a intensidade que costuma marcar os jogos entre essas equipes, é possível encontrar valor.



  • 🎯 Mais de 4.5 Cartões na Partida - odd 2.25

  • 🎯 Barcelona para Marcar Mais de 1.5 Gols - odd 1.85

  • 🎯 Rayo Vallecano para Dar Mais de 5 Escanteios - odd 2.00


Super Palpites Rayo Vallecano x Barcelona



  • 🚀 Placar Exato: Rayo Vallecano 1x2 Barcelona - odd 8.50


💰 Palpites de Odds Baixas Rayo Vallecano x Barcelona



  • 🔵 Vitória do Barcelona - odd 1.70

  • 🟢 Barcelona mais de 1.5 Gols - odd 1.85

  • 🟡 Ambos Marcam Sim - odd 1.80


⚖️ Palpites de Odds Médias Rayo Vallecano x Barcelona



  • 🔵 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.95

  • 🟢 Rayo Vallecano Menos de 1.5 Gols - odd 1.55

  • 🟡 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Barcelona - odd 3.75


🚀 Palpites de Odds Altas Rayo Vallecano x Barcelona



  • 🔵 Placar Exato: Rayo Vallecano 0x2 Barcelona - odd 7.00

  • 🟢 Mais de 1.5 Gols no Primeiro Tempo - odd 2.20

  • 🟡 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.50


Rayo Vallecano x Barcelona: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Rayo Vallecano x Barcelona - La Liga 2025/26

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio de Vallecas, Madrid

  • 📺 Transmissão: ESPN


Como Rayo Vallecano e Barcelona Chegam Para o Confronto


O Rayo Vallecano busca manter a força de sua casa para surpreender o Barcelona. A equipe quer somar pontos importantes logo no início da temporada para evitar tropeços.


Já o Barcelona chega com a missão de manter a invencibilidade e a liderança. A equipe precisa de um resultado positivo para mostrar que é forte candidata ao título.


Últimos Jogos do Rayo Vallecano


O Rayo Vallecano vem de uma pré-temporada com resultados positivos. A equipe mostrou bom futebol em alguns momento e quer continuar mostrando sua força para alcançar a parte de cima da La Liga.


Nos últimos cinco jogos, o time teve apenas uma derrota e venceu os outros jogos.



  • ✅ Rayo Vallecano 4x0 Neman - Conference League

  • ❌ Rayo Vallecano 0x1 Athletic Bilbao - La Liga

  • ✅ Neman 0x1 Rayo Vallecano - Conference League

  • ✅ Girona 1x3 Rayo Vallecano - La Liga

  • ✅ Sunderland 0x3 Rayo Vallecano - Amistoso


Últimos Jogos do Barcelona


O Barcelona tem demonstrado um início de temporada sólido, com um desempenho consistente em seus amistosos e jogos recentes. A equipe parece bem preparada para a La Liga.


Nos últimos cinco jogos, o Barcelona venceu todas as suas partidas marcando pelo menos três gols.



  • ✅ Levante 2x3 Barcelona - La Liga

  • ✅ Mallorca 0x3 Barcelona - La Liga

  • ✅ Daegu 0x5 Barcelona - Amistoso

  • ✅ Seoul 3x7 Barcelona - Amistoso

  • ✅ Vissel Kobe 1x3 Barcelona - Amistoso


Nossa Opinião para Rayo Vallecano x Barcelona


A expectativa é de um jogo movimentado no Estadio de Vallecas. O Rayo Vallecano buscará a surpresa jogando em casa, enquanto o Barcelona quer impor seu jogo e garantir os três pontos.


Fatores como a posse de bola do Barcelona e a capacidade de contra-ataque do Rayo Vallecano podem definir o placar. O time catalão leva vantagem pelo elenco mais qualificado.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o [Jogo Responsável](https://www.uol.com.br/apostas/jogo-responsavel/) em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Rayo Vallecano x Barcelona: Palpite do Dia

Barcelona Vence
Superbet logo
1.44
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Flamengo - Gremio
1
1.28
Genoa - Juventus
2
1.85
Genclerbirligi - Fenerbahce
2
1.42
Múltipla
3.36
x
Aposta
20
=
Ganhos
67.25
Apostar agora

Rayo Vallecano x Barcelona: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rayo Vallecano x Barcelona: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 La Liga
Barcelona
1 - 0
Rayo Vallecano
2024 La Liga
Rayo Vallecano
1 - 2
Barcelona
2023 La Liga
Barcelona
3 - 0
Rayo Vallecano
2023 La Liga
Rayo Vallecano
1 - 1
Barcelona
2022 La Liga
Rayo Vallecano
2 - 1
Barcelona

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Rayo Vallecano
Empate
Barcelona

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Monaco
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
-
Strasbourg
  • V
  • V
  • E
  • V
  • E

Monaco Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Samsunspor
  • E
  • E
  • D
  • V
  • V

Trabzonspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cruzeiro W
  • V
  • V
  • E
  • D
  • E
-
Palmeiras W
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Cruzeiro W Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Alverca
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Benfica
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Benfica Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte