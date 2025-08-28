Rapid Vienna x Gyori: Palpite, Odds +10 e Onde Assistir Liga Conferência (28/08)

Confira os melhores palpites para Rapid Vienna x Gyori, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Rapid Vienna e Gyori se enfrentam pela segunda partida dos playoffs da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, às 14h (horário de Brasília) no Allianz Stadion. No primeiro jogo, vitória de 2x1 da Gyori. Rapid Vienna x Gyori terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça pela Novibet e Superbet.

Palpites de Rapid Vienna x Gyori: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Rapid Vienna e Gyori ETO para trazer as melhores dicas de apostas. A vitória de 2x1 do Gyori na primeira partida o deixa em uma posição de vantagem, mas o Rapid Vienna, jogando em casa, precisa de gols para se classificar. O jogo promete ser aberto, com ambas as equipes buscando o ataque.



⚽ Resultado Final: Rapid Vienna - Odd de 1.42 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.71 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.84 na Stake



Palpites Alternativos Rapid Vienna x Gyori



⚽ Classificação: Rapid Vienna - Odd de 1.65 na Novibet



⚽ Handicap Asiático: Rapid Vienna -1.5 - Odd de 1.80 na Stake



⚽ Rapid Vienna vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.20 na Superbet



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Rapid Vienna x Gyori. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo do Rapid Vienna e a necessidade de gols de ambas as equipes, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Rapid Vienna x Gyori



⚽ Rapid Vienna marca a qualquer momento - Odd de 1.05 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.21 na Esportes da Sorte



⚽ Dupla Chance: Rapid Vienna ou Empate - Odd de 1.08 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.

Palpites de Odds Médias Rapid Vienna x Gyori



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Empate/Rapid Viena - Odd de 4.35 na Stake



⚽ Método de qualificação - Rapid Viena no tempo regulamentar - Odd de 2.20 na Novibet



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 3.30 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Rapid Vienna x Gyori



⚽ Rapid Vienna marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 5.00 na Novibet



⚽ Total de Gols Contra - Mais de 0.5 - Odd de 9.50 na Superbet



⚽ Placar Exato: 3x1 - Odd de 10.33 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Gyori.

Informações do Jogo: Rapid Vienna x Gyori: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Rapid Vienna x Gyori - Liga Conferência (playoffs)

Rapid Vienna x Gyori - Liga Conferência (playoffs)

Data: 28/08/2025

28/08/2025

Horário: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília)

Local: Allianz Stadion, Viena (Áustria)

Allianz Stadion, Viena (Áustria)

Transmissão: Novibet e Superbet



Como assistir Rapid Vienna x Gyori

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Você também pode acompanhar outros jogos da Liga dos Campeões Ao Vivo e de graça.

Como Rapid Vienna e Gyori Chegam Para o Confronto

O Rapid Vienna chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de reverter a derrota por 2 a 1 na primeira partida. A equipe austríaca tem uma média de 2.2 gols marcados e 1.6 gols sofridos na competição. O time se destaca pelo seu alto xG (1.8) e 9.4 escanteios por jogo, o que indica um ataque eficiente. Jogando em casa, o Rapid Vienna buscará a vitória para garantir a sua classificação.

O Gyori, por sua vez, tem a vantagem de 2 a 1 e buscará um bom resultado para confirmar a classificação. A equipe tem uma média de 1.8 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo, o que aponta para um ataque eficiente e uma defesa sólida. A média de 6.8 escanteios sugere um volume ofensivo consistente. O Gyori tentará manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques para marcar o gol que selaria a classificação.