Rapid Vienna x Dundee: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Conferência - 07/08

Rapid Vienna e Dundee se enfrentam nesta quinta-feira, 07 de agosto, na partida de ida da pré-eliminatória da Liga Conferência. O confronto acontece às 16h (horário de Brasília) no Allianz Stadion, na Áustria. O jogo não tem transmissão confirmada para o Brasil.

Confira os melhores palpites para Rapid Vienna x Dundee, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Palpites de Rapid Vienna x Dundee: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da UEFA Conference League 25/26, analisamos o desempenho de Rapid Vienna e Dundee para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, escanteios e o potencial de ataque, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



Resultado Final: Rapid Vienna - Odd de 1.28 na Stake



Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.75 na Novibet



Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.80 na Superbet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpites Alternativos Rapid Vienna x Dundee

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Rapid Vienna x Dundee. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o número de escanteios e o resultado do primeiro tempo, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



Handicap Asiático: Rapid Vienna -1.5 - Odd de 2.50 na Novibet



Rapid Vienna vence e Ambas Marcam: Sim - Odd de 3.00 na Stake



Total de Escanteios do Rapid Vienna - Acima de 7.5 - Odd de 2.00 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Rapid Vienna x Dundee

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga Conferência para oferecer opções seguras.



Dupla Chance: Rapid Vienna ou Empate - Odd de 1.15 na Superbet



Rapid Vienna para marcar a qualquer momento - Odd de 1.15 na Superbet



Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Novibet



Palpites de Odds Médias Rapid Vienna x Dundee

Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Rapid Vienna/Rapid Vienna - Odd de 2.30 na Superbet



Rapid Vienna vence e Total de Gols Acima de 3.5: Sim - Odd de 2.75 na Novibet



Rapid Vienna vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.75 na Superbet



Palpites de Odds Altas Rapid Vienna x Dundee

Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



Resultado Exato: 3-1 para o Rapid Vienna - Odd de 11.00 na Superbet



Dundee vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 12.00 na Novibet



Resultado Exato: 1-1 - Odd de 8.00 na Novibet



Informações do Jogo: Rapid Vienna x Dundee: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Rapid Vienna x Dundee - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 07/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Allianz Stadion, Viena (Áustria)

Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil



Como Rapid Vienna e Dundee Chegam Para o Confronto

O Rapid Vienna chega para este confronto com uma média de 1.0 gols sofridos por jogo. Ofensivamente, a equipe tem uma média de 8.0 escanteios, sugerindo um forte volume de ataque. Jogando em casa, o Rapid Vienna buscará aproveitar o fator casa para construir uma boa vantagem.

O Dundee, por sua vez, tem uma média de 0.0 gols sofridos na competição, o que demonstra uma defesa muito sólida. No ataque, a equipe registrou 4.5 escanteios. O Dundee tentará manter a solidez defensiva e surpreender o adversário fora de casa.

* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.