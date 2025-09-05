Assine UOL
Rapid Vienna
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
Friendlies Clubs - World Wide
Venezia
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 07:30

Rapid Viena x Veneza: Palpite com Odd +7.50 Pelo Amistoso 05/09

Alex Alves
Autor
Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Rapid Viena e Veneza se enfrentam em um amistoso de clubes, nesta sexta-feira, 05 de setembro de 2025. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília). A partida promete gols, já que as duas equipes apresentam esse padrão goleador, com poucas exceções.


O jogo, válido pela temporada de 2025, será um bom teste para as equipes. O Rapid Viena busca manter o ritmo, enquanto o Venezia tenta ajustar o time. Para saber mais, confira nossos palpites de Rapid Viena x Veneza e veja onde assistir ao vivo. Além disso, não deixe de conferir os melhores palpites de hoje para outros jogos.


Para os palpites de Rapid Viena x Veneza, a análise dos resultados recentes mostra que as duas equipes vêm de bons momentos.


Rapid Viena x Veneza: Palpite



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.85

  • 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.10


Acreditamos em um jogo com chances de gol, com as duas equipes buscando a vitória.


Para os apostadores mais experientes, preparamos opções alternativas que podem trazer bons retornos. 


Veja a seguir.


Rapid Viena x Veneza: Super Palpite




  • 🚀 Veneza vence & Ambos Marcam Sim - odd 7.50




Palpites Alternativos Rapid Vienna x Venezia




  • 🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.20




  • 🎯 Veneza vence o primeiro tempo - odd 3.50




  • 🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.10




Dica de Especialista


"Apostar no mercado de múltiplas pode aumentar seus ganhos. Analise as melhores opções e procure combinar mercados, o que permitirá aumentar as odds com risco controlado", afirma Leandro Barros, especialista em apostas do UOL Apostas.


Palpite de Odds Baixas




  • 🔵 Para Rapid Viena marcar o primeiro gol - odd 1.90




  • 🟢 Empate anula a aposta - Veneza - odd 1.70




  • 🟡 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.60




Palpite de Odds Médias




  • 🔵 Ambos os times marcam no 1º tempo - Sim - odd 3.00




  • 🟢 Resultado correto - 1x2 Veneza - odd 3.50




  • 🟡 Veneza para vencer o jogo - odd 2.80




Palpite de Odds Altas




  • 🔵 Veneza vence por 2 gols de diferença - odd 6.00




  • 🟢 Veneza vence e Ambos Marcam - Sim - odd 7.00




  • 🟡 Placar Exato - 1x3 - odd 9.00




Rapid Viena x Veneza: Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Rapid Vienna x Venezia - Amistoso de Clubes 2025

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 13h (horário de Brasília)


Como Rapid Viena e Veneza Chegam Para o Confronto


O Rapid Viena e o Veneza se enfrentam em um amistoso que será um teste para as equipes. Ambos buscam aprimorar suas estratégias e táticas, visando a preparação para as próximas competições. 


As duas equipas tentam manter o bom desempenho. A partida é uma chance para as equipes mostrarem suas qualidades e testarem seus elencos.


Últimos Jogos do Rapid Viena


O Rapid Viena tem mostrado um desempenho positivo nos últimos jogos, com vitórias importantes. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a temporada.



  • ✅ Rapid Vienna 2x1 TSV Hartberg - Amistoso

  • ✅ Rapid Vienna 2x1 Gyori ETO FC - Amistoso

  • ✅ Rapid Vienna 2x0 Wolfsberger AC - Amistoso

  • ❌ Rapid Vienna 1x2 Gyori ETO FC - Amistoso

  • 🟡 Rapid Vienna 1x1 SCR Altach - Amistoso


Últimos Jogos do Veneza


O Veneza vem de uma sequência de resultados positivos em seus últimos jogos, com vitórias que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Veneza, que tem conseguido apresentar um futebol de qualidade.



  • 🟡 Juve Stabia 1x1 Venezia - Amistoso

  • ✅ Venezia 2x1 Bari - Amistoso

  • ✅ Venezia 2x0 Mantova - Amistoso

  • ✅ Venezia 2x1 Tubize - Amistoso

  • ✅ Beerschot Wilrijk 1x2 Venezia - Amistoso


Rapid Viena x Veneza: Prognóstico Breve


Com base nos resultados recentes, o jogo entre Rapid Viena e Veneza promete ser equilibrado, com chances de gol para ambos os lados.


Acreditamos que o Veneza, pela sua boa fase, pode levar a melhor, mas o Rapid Viena também tem suas chances.


"Com a probabilidade de ambas as equipes marcarem no amistoso entre Rapid Viena e Veneza, a aposta em 'ambos marcam' surge como a escolha mais promissora", conclui Leandro Barros.


Saiba mais sobre o mercado ambos times marcam, também conhecido como BTTS. 

Rapid Vienna x Venezia: Palpite do Dia

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Rapid Vienna x Venezia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Rapid Vienna
Empate
Venezia

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


