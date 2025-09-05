- V
Rapid Viena x Veneza: Palpite com Odd +7.50 Pelo Amistoso 05/09
Rapid Viena e Veneza se enfrentam em um amistoso de clubes, nesta sexta-feira, 05 de setembro de 2025. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília). A partida promete gols, já que as duas equipes apresentam esse padrão goleador, com poucas exceções.
O jogo, válido pela temporada de 2025, será um bom teste para as equipes. O Rapid Viena busca manter o ritmo, enquanto o Venezia tenta ajustar o time. Para saber mais, confira nossos palpites de Rapid Viena x Veneza e veja onde assistir ao vivo. Além disso, não deixe de conferir os melhores palpites de hoje para outros jogos.
Para os palpites de Rapid Viena x Veneza, a análise dos resultados recentes mostra que as duas equipes vêm de bons momentos.
Rapid Viena x Veneza: Palpite
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.85
- 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.10
Acreditamos em um jogo com chances de gol, com as duas equipes buscando a vitória.
Para os apostadores mais experientes, preparamos opções alternativas que podem trazer bons retornos.
Veja a seguir.
Rapid Viena x Veneza: Super Palpite
🚀 Veneza vence & Ambos Marcam Sim - odd 7.50
Palpites Alternativos Rapid Vienna x Venezia
🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.20
🎯 Veneza vence o primeiro tempo - odd 3.50
🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.10
Dica de Especialista
"Apostar no mercado de múltiplas pode aumentar seus ganhos. Analise as melhores opções e procure combinar mercados, o que permitirá aumentar as odds com risco controlado", afirma Leandro Barros, especialista em apostas do UOL Apostas.
Palpite de Odds Baixas
🔵 Para Rapid Viena marcar o primeiro gol - odd 1.90
🟢 Empate anula a aposta - Veneza - odd 1.70
🟡 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.60
Palpite de Odds Médias
🔵 Ambos os times marcam no 1º tempo - Sim - odd 3.00
🟢 Resultado correto - 1x2 Veneza - odd 3.50
🟡 Veneza para vencer o jogo - odd 2.80
Palpite de Odds Altas
🔵 Veneza vence por 2 gols de diferença - odd 6.00
🟢 Veneza vence e Ambos Marcam - Sim - odd 7.00
🟡 Placar Exato - 1x3 - odd 9.00
Rapid Viena x Veneza: Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Rapid Vienna x Venezia - Amistoso de Clubes 2025
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)
Como Rapid Viena e Veneza Chegam Para o Confronto
O Rapid Viena e o Veneza se enfrentam em um amistoso que será um teste para as equipes. Ambos buscam aprimorar suas estratégias e táticas, visando a preparação para as próximas competições.
As duas equipas tentam manter o bom desempenho. A partida é uma chance para as equipes mostrarem suas qualidades e testarem seus elencos.
Últimos Jogos do Rapid Viena
O Rapid Viena tem mostrado um desempenho positivo nos últimos jogos, com vitórias importantes. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a temporada.
- ✅ Rapid Vienna 2x1 TSV Hartberg - Amistoso
- ✅ Rapid Vienna 2x1 Gyori ETO FC - Amistoso
- ✅ Rapid Vienna 2x0 Wolfsberger AC - Amistoso
- ❌ Rapid Vienna 1x2 Gyori ETO FC - Amistoso
- 🟡 Rapid Vienna 1x1 SCR Altach - Amistoso
Últimos Jogos do Veneza
O Veneza vem de uma sequência de resultados positivos em seus últimos jogos, com vitórias que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Veneza, que tem conseguido apresentar um futebol de qualidade.
- 🟡 Juve Stabia 1x1 Venezia - Amistoso
- ✅ Venezia 2x1 Bari - Amistoso
- ✅ Venezia 2x0 Mantova - Amistoso
- ✅ Venezia 2x1 Tubize - Amistoso
- ✅ Beerschot Wilrijk 1x2 Venezia - Amistoso
Rapid Viena x Veneza: Prognóstico Breve
Com base nos resultados recentes, o jogo entre Rapid Viena e Veneza promete ser equilibrado, com chances de gol para ambos os lados.
Acreditamos que o Veneza, pela sua boa fase, pode levar a melhor, mas o Rapid Viena também tem suas chances.
"Com a probabilidade de ambas as equipes marcarem no amistoso entre Rapid Viena e Veneza, a aposta em 'ambos marcam' surge como a escolha mais promissora", conclui Leandro Barros.
Saiba mais sobre o mercado ambos times marcam, também conhecido como BTTS.
Rapid Vienna x Venezia: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Rapid Vienna x Venezia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
