Rapid Viena x Veneza: Palpite com Odd +7.50 Pelo Amistoso 05/09

Rapid Viena e Veneza se enfrentam em um amistoso de clubes, nesta sexta-feira, 05 de setembro de 2025. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília). A partida promete gols, já que as duas equipes apresentam esse padrão goleador, com poucas exceções.

O jogo, válido pela temporada de 2025, será um bom teste para as equipes. O Rapid Viena busca manter o ritmo, enquanto o Venezia tenta ajustar o time. Para saber mais, confira nossos palpites de Rapid Viena x Veneza e veja onde assistir ao vivo. Além disso, não deixe de conferir os melhores palpites de hoje para outros jogos.

Para os palpites de Rapid Viena x Veneza, a análise dos resultados recentes mostra que as duas equipes vêm de bons momentos.

Rapid Viena x Veneza: Palpite



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.85

🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.10



Acreditamos em um jogo com chances de gol, com as duas equipes buscando a vitória.

Para os apostadores mais experientes, preparamos opções alternativas que podem trazer bons retornos.

Veja a seguir.

Rapid Viena x Veneza: Super Palpite





🚀 Veneza vence & Ambos Marcam Sim - odd 7.50





Palpites Alternativos Rapid Vienna x Venezia





🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.20







🎯 Veneza vence o primeiro tempo - odd 3.50







🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.10





Dica de Especialista

"Apostar no mercado de múltiplas pode aumentar seus ganhos. Analise as melhores opções e procure combinar mercados, o que permitirá aumentar as odds com risco controlado", afirma Leandro Barros, especialista em apostas do UOL Apostas.

Palpite de Odds Baixas





🔵 Para Rapid Viena marcar o primeiro gol - odd 1.90







🟢 Empate anula a aposta - Veneza - odd 1.70







🟡 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.60





Palpite de Odds Médias





🔵 Ambos os times marcam no 1º tempo - Sim - odd 3.00







🟢 Resultado correto - 1x2 Veneza - odd 3.50







🟡 Veneza para vencer o jogo - odd 2.80





Palpite de Odds Altas





🔵 Veneza vence por 2 gols de diferença - odd 6.00







🟢 Veneza vence e Ambos Marcam - Sim - odd 7.00







🟡 Placar Exato - 1x3 - odd 9.00





Rapid Viena x Veneza: Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Rapid Vienna x Venezia - Amistoso de Clubes 2025

📅 Data: 05/09/2025

⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)



Como Rapid Viena e Veneza Chegam Para o Confronto

O Rapid Viena e o Veneza se enfrentam em um amistoso que será um teste para as equipes. Ambos buscam aprimorar suas estratégias e táticas, visando a preparação para as próximas competições.

As duas equipas tentam manter o bom desempenho. A partida é uma chance para as equipes mostrarem suas qualidades e testarem seus elencos.

Últimos Jogos do Rapid Viena

O Rapid Viena tem mostrado um desempenho positivo nos últimos jogos, com vitórias importantes. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a temporada.



✅ Rapid Vienna 2x1 TSV Hartberg - Amistoso



✅ Rapid Vienna 2x1 Gyori ETO FC - Amistoso



✅ Rapid Vienna 2x0 Wolfsberger AC - Amistoso



❌ Rapid Vienna 1x2 Gyori ETO FC - Amistoso



🟡 Rapid Vienna 1x1 SCR Altach - Amistoso



Últimos Jogos do Veneza

O Veneza vem de uma sequência de resultados positivos em seus últimos jogos, com vitórias que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Veneza, que tem conseguido apresentar um futebol de qualidade.



🟡 Juve Stabia 1x1 Venezia - Amistoso



✅ Venezia 2x1 Bari - Amistoso



✅ Venezia 2x0 Mantova - Amistoso



✅ Venezia 2x1 Tubize - Amistoso



✅ Beerschot Wilrijk 1x2 Venezia - Amistoso



Rapid Viena x Veneza: Prognóstico Breve

Com base nos resultados recentes, o jogo entre Rapid Viena e Veneza promete ser equilibrado, com chances de gol para ambos os lados.

Acreditamos que o Veneza, pela sua boa fase, pode levar a melhor, mas o Rapid Viena também tem suas chances.

"Com a probabilidade de ambas as equipes marcarem no amistoso entre Rapid Viena e Veneza, a aposta em 'ambos marcam' surge como a escolha mais promissora", conclui Leandro Barros.

Saiba mais sobre o mercado ambos times marcam, também conhecido como BTTS.