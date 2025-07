Rangers x Panathinaikos: Palpite, Onde Assistir, Liga dos Campeões 2025/26 - 22/07

Rangers x Panathinaikos: Palpite para esse jogo da 2ª fase qualificatória da Liga dos Campeões 2025/26, que acontece nesta terça-feira, 22 de julho, às 15h45, no estádio Ibrox, em Glasgow. Você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Star+.

O Rangers, vice-campeão escocês na última temporada, aposta na força de seu estádio e na base mantida para tentar retornar à fase de grupos da competição.

Já o Panathinaikos chega com postura mais cautelosa, mas também com a experiência acumulada no cenário europeu.

Confira nosso palpite, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Rangers x Panathinaikos Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Rangers x Panathinaikos sugerimos esses três palpites baseados em estatísticas recentes das equipes na temporada 2025/26.



Palpite 1 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.80 na Bet365

Palpite 2 - Mais de 2,5 gols - odd pagando 2.10 na Superbet

Palpite 3 - Total de escanteios mais de 9,5 - odd pagando 1.95 na F12.Bet



O Rangers tem média de 2,0 gols por jogo em casa nos últimos 5 jogos. O Panathinaikos, embora mais cauteloso, balançou a rede em 4 dos últimos 5. A combinação indica bom potencial ofensivo dos visitantes, mesmo em campo adversário.

Somando os últimos 5 jogos do Rangers e Panathinaikos, seis terminaram com mais de 3 gols. Em amistosos, o Rangers fez jogos abertos (ex: 2‑2 contra o Club Brugge) e o Panathinaikos teve partidas com 3+ gols em campo neutro. O padrão ofensivo favorece esse mercado.

O Rangers teve média de 6 escanteios por jogo em partidas internacionais de pré-temporada. O Panathinaikos também ficou acima de 5 escanteios em confrontos fora de casa. Com a pressão do jogo, probabilidade de muitos tiros de canto é alta.

Rangers x Panathinaikos - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir ao Rangers x Panathinaikos pela ESPN e Star+. A partida tem início às 15h45 desta terça‑feira, no Ibrox Stadium, Glasgow.

Em casas de apostas como Bet365, costuma haver transmissão, mas confirme no app se disponível. Confira a ficha técnica do jogo:

Tudo o que você precisa saber de Rangers x Panathinaikos:



⚽️ Confronto: Rangers x Panathinaikos - Liga dos Campeões



📅 Data: 22/07/25



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Ibrox Stadium, Glasgow



📺 Transmissão: ESPN e Star+



Rangers x Panathinaikos: Escalações

Provável escalação do Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Pröpper, Aarons; Diomande, Raskin, Rothwell; Cortes, Gassama, Danilo.

Provável escalação do Panathinaikos: Lodygin; Vagiannidis, Touba, Jedvaj, (Mladenović no lugar de Kyriakopoulos lesionado); Chirivella, Siopis, Cerin ou Djuricic; Tetê, Świderski, Ioannidis

Essas são previsões com base nos últimos confrontos. Até a bola rolar, pode haver mudanças por lesão ou estratégia.

Rangers x Panathinaikos - Últimos jogos Entre Os Times

Não houve confrontos entre as equipes nos últimos anos. O histórico é limitado, mas nas últimas partidas individuais:



06/07/2025 - Rangers 2‑2 Club Brugge (Amistoso)



11/05/2025 - Hibernian 2‑2 Rangers (Premier League)



04/05/2025 - Rangers 3‑1 Dundee Utd (Premier League)



14/05/2025 - Rangers 4‑0 Aberdeen (Premier League)



11/05/2025 - Panathinaikos 0‑1 Olympiakos (Super Liga Grega)



04/05/2025 - AEK 1-2 Panathinaikos (Super Liga Grega)



27/04/2025 - PAOK 2-1 Panathinaikos (Super Liga Grega)



13/04/2025 - Panathinaikos 3-1 PAOK (Super Liga Grega)



Time com mais chances? - Melhores Odds

O Rangers tem cerca de 55% de probabilidade de vencer nesta terça‑feira, 22/07. Isso porque atua em casa e tem saldo positivo de gols em amistosos recentes.

