Rangers x Dundee: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga escocesa - 09/08
Rangers x Dundee: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Rangers e Dundee se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela 2ª rodada da temporada 2025/26 da Liga escocesa. A partida será disputada no tradicional Ibrox Stadium, em Glasgow, com início às 13h45 (horário de Brasília).
O Rangers tenta retomar a hegemonia nacional e começar com vitórias sólidas, especialmente diante da torcida.
Já o Dundee busca surpreender com uma postura compacta e explorar o contra-ataque, sabendo que cada ponto fora de casa é valioso.
Rangers x Dundee: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Rangers x Dundee
- ℹ️ Jogo: Rangers x Dundee pela Liga escocesa
- 📅 Data: 9 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Ibrox Stadium, Glasgow
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Rangers x Dundee Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Rangers vence e mais de 2.5 gols – odd pagando 1.65 na Bet365
Ambas marcam: Não – odd pagando 1.60 na Superbet
Rangers vence no 1º tempo – odd pagando 1.72 na Novibet
O Rangers é amplamente favorito, mas as odds tradicionais não oferecem tanto valor. Por isso, os palpites abaixo foram escolhidos pensando em combinações e alternativas que aumentam o retorno mantendo a coerência com o cenário do jogo.
Rangers vence e mais de 2.5 gols – odd pagando 1.65
Jogando em casa e com maior qualidade técnica, o Rangers tem tudo para vencer com autoridade. A expectativa é de um placar com pelo menos três gols, seja dominando a posse ou aproveitando falhas defensivas do Dundee.
Ambas marcam: Não – odd pagando 1.60
A força defensiva do Rangers dentro do Ibrox é conhecida, e o Dundee raramente consegue marcar fora de casa contra os gigantes escoceses. A linha de “não” para ambas marcarem tem histórico favorável.
Rangers vence no 1º tempo – odd pagando 1.72
A pressão inicial costuma ser intensa nos jogos do Rangers em Glasgow. O primeiro gol geralmente sai cedo, o que abre caminho para um controle maior da partida desde os minutos iniciais.
Rangers x Dundee: Escalações prováveis
Rangers: Jack Butland; Max Aarons, Nasser Djiga, Jefté, John Souttar; Joe Rothwell, Mohammed Diomandé, Lyall Cameron, Oliver Antman; Djeidi Gassama, Cyriel Dessers.
Dundee: Jon McCracken; Imari Samuels, Ethan Ingram, Luke Graham, Clark Robertson; Ryan Astley, Finlay Robertson, Callum Jones, Paul Digby; Ashley Hay, Emile Acqua.
Rangers x Dundee: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Rangers x Dundee: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Rangers x Dundee: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
