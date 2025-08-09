Assine UOL
Rangers
Premiership - United Kingdom
Ibrox Stadium
Dundee
Rangers x Dundee: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga escocesa - 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Rangers x Dundee: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Rangers e Dundee se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela 2ª rodada da temporada 2025/26 da Liga escocesa. A partida será disputada no tradicional Ibrox Stadium, em Glasgow, com início às 13h45 (horário de Brasília).


O Rangers tenta retomar a hegemonia nacional e começar com vitórias sólidas, especialmente diante da torcida.


Já o Dundee busca surpreender com uma postura compacta e explorar o contra-ataque, sabendo que cada ponto fora de casa é valioso.


Rangers x Dundee: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Rangers x Dundee



  • ℹ️ Jogo: Rangers x Dundee pela Liga escocesa

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Ibrox Stadium, Glasgow

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Rangers x Dundee Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Rangers vence e mais de 2.5 golsodd pagando 1.65 na Bet365




  • Ambas marcam: Nãoodd pagando 1.60 na Superbet




  • Rangers vence no 1º tempoodd pagando 1.72 na Novibet




O Rangers é amplamente favorito, mas as odds tradicionais não oferecem tanto valor. Por isso, os palpites abaixo foram escolhidos pensando em combinações e alternativas que aumentam o retorno mantendo a coerência com o cenário do jogo.


Rangers vence e mais de 2.5 gols – odd pagando 1.65


Jogando em casa e com maior qualidade técnica, o Rangers tem tudo para vencer com autoridade. A expectativa é de um placar com pelo menos três gols, seja dominando a posse ou aproveitando falhas defensivas do Dundee.


Ambas marcam: Não – odd pagando 1.60


A força defensiva do Rangers dentro do Ibrox é conhecida, e o Dundee raramente consegue marcar fora de casa contra os gigantes escoceses. A linha de “não” para ambas marcarem tem histórico favorável.


Rangers vence no 1º tempo – odd pagando 1.72


A pressão inicial costuma ser intensa nos jogos do Rangers em Glasgow. O primeiro gol geralmente sai cedo, o que abre caminho para um controle maior da partida desde os minutos iniciais.


Rangers x Dundee: Escalações prováveis


Rangers: Jack Butland; Max Aarons, Nasser Djiga, Jefté, John Souttar; Joe Rothwell, Mohammed Diomandé, Lyall Cameron, Oliver Antman; Djeidi Gassama, Cyriel Dessers.


Dundee: Jon McCracken; Imari Samuels, Ethan Ingram, Luke Graham, Clark Robertson; Ryan Astley, Finlay Robertson, Callum Jones, Paul Digby; Ashley Hay, Emile Acqua.

Rangers x Dundee: Palpite do Dia

Rangers Vence

Rangers Vence
1.16
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Rangers x Dundee: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rangers x Dundee: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Premiership
Dundee
3 - 4
Rangers
2024 Premiership
Dundee
1 - 1
Rangers
2024 Premiership
Rangers
1 - 0
Dundee
2024 League Cup
Rangers
3 - 0
Dundee
2023 Premiership
Rangers
5 - 2
Dundee

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Rangers
Empate
Dundee

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

UOL - Admin

Palpites