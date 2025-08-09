Rangers x Dundee: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga escocesa - 09/08

Rangers x Dundee: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Rangers e Dundee se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela 2ª rodada da temporada 2025/26 da Liga escocesa. A partida será disputada no tradicional Ibrox Stadium, em Glasgow, com início às 13h45 (horário de Brasília).

O Rangers tenta retomar a hegemonia nacional e começar com vitórias sólidas, especialmente diante da torcida.

Já o Dundee busca surpreender com uma postura compacta e explorar o contra-ataque, sabendo que cada ponto fora de casa é valioso.

Rangers x Dundee: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Rangers x Dundee



ℹ️ Jogo: Rangers x Dundee pela Liga escocesa



📅 Data: 9 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Ibrox Stadium, Glasgow



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Rangers x Dundee Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Rangers vence e mais de 2.5 gols – odd pagando 1.65 na Bet365







Ambas marcam: Não – odd pagando 1.60 na Superbet







Rangers vence no 1º tempo – odd pagando 1.72 na Novibet





O Rangers é amplamente favorito, mas as odds tradicionais não oferecem tanto valor. Por isso, os palpites abaixo foram escolhidos pensando em combinações e alternativas que aumentam o retorno mantendo a coerência com o cenário do jogo.

Rangers vence e mais de 2.5 gols – odd pagando 1.65

Jogando em casa e com maior qualidade técnica, o Rangers tem tudo para vencer com autoridade. A expectativa é de um placar com pelo menos três gols, seja dominando a posse ou aproveitando falhas defensivas do Dundee.

Ambas marcam: Não – odd pagando 1.60

A força defensiva do Rangers dentro do Ibrox é conhecida, e o Dundee raramente consegue marcar fora de casa contra os gigantes escoceses. A linha de “não” para ambas marcarem tem histórico favorável.

Rangers vence no 1º tempo – odd pagando 1.72

A pressão inicial costuma ser intensa nos jogos do Rangers em Glasgow. O primeiro gol geralmente sai cedo, o que abre caminho para um controle maior da partida desde os minutos iniciais.

Rangers x Dundee: Escalações prováveis

Rangers: Jack Butland; Max Aarons, Nasser Djiga, Jefté, John Souttar; Joe Rothwell, Mohammed Diomandé, Lyall Cameron, Oliver Antman; Djeidi Gassama, Cyriel Dessers.

Dundee: Jon McCracken; Imari Samuels, Ethan Ingram, Luke Graham, Clark Robertson; Ryan Astley, Finlay Robertson, Callum Jones, Paul Digby; Ashley Hay, Emile Acqua.