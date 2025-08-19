Rangers x Club Brugge: Palpite, Odds 6.50 e Onde Assistir Liga dos Campeões - 19/08

Confira palpite para Rangers x Club Brugge, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Rangers e Club Brugge se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase principal, nesta terça-feira dia 19 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ibrox. Rangers x Club Brugge terá transmissão ao vivo e com vídeo da Novibet e Bet365.

Palpites de Rangers x Club Brugge: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga dos Campeões UEFA 25/26, analisamos o desempenho de Rangers e Club Brugge para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols marcados e sofridos, e chutes a gol, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



⚽ Resultado Final: Rangers - Odd de 2.65 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.71 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.64 na Stake



Palpites Alternativos Rangers x Club Brugge

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Handicap Asiático: Club Brugge +0.5 - Odd de 1.70 na Superbet



⚽ Total de Escanteios do Club Brugge - Acima de 6.5: Acima - Odd de 2.00 na Stake



⚽ Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 2.05 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Rangers x Club Brugge

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo equilibrado e com poucos gols, o que é comum em jogos entre times de alto nível.



⚽ Dupla Chance: Rangers ou Empate - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.28 na Stake



⚽ Rangers marca a qualquer momento - Odd de 1.30 na BetNacional



Palpites de Odds Médias Rangers x Club Brugge



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Rangers - Odd de 4.75 na Betnacional



⚽ Rangers vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.75 na Superbet



⚽ Jogador a marcar - Danilo - Odd de 2.75 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Rangers x Club Brugge



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Empate/Rangers - Odd de 6.50 na Stake



⚽ Evolução do jogo - Marcar primeiro & perder - Odd de 6.50 na Novibet



⚽ Resultado Exato - 2x1 - Odd de 8.90 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória de um time com placar exato ou um empate com muitos gols.

Informações do Jogo: Rangers x Club Brugge: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Rangers x Club Brugge - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

Data: 19/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ibrox, Glasgow (Escócia)

Transmissão: Novibet e Bet365



Como assistir Rangers x Club Brugge

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Rangers e Club Brugge Chegam Para o Confronto

O Rangers chega para o jogo de ida da última pré-eliminatória com um bom desempenho em casa. A equipe tem uma média de 1.8 gols marcados e 0.8 gols sofridos na competição. Ofensivamente, o time registrou uma média de 4.0 chutes no gol e 4.5 chutes fora do gol. A média de 3.3 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Rangers buscará fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem para o jogo de volta.

O Club Brugge, por sua vez, tem um ataque mais forte, com uma média de 2.0 gols marcados e 7.0 chutes no gol. A equipe tem uma defesa mais vulnerável, com 1.0 gol sofrido em média. A média de 7.0 escanteios também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Club Brugge buscará um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o seu estádio.