Rangers x Celtic: Palpite Odd +16, Onde Assistir, Premiership Escócia, 31/08

Rangers x Celtic: Confira palpite, Onde Assistir ao vivo no Brasil, Horário, H2H e análise completa do clássico icónico da Premiership da Escócia. O jogo está marcado para domingo, dia 31/08, às 8h00 (horário de Brasília). Veja o nosso prognóstico.

O futebol europeu prepara-se para um dos seus duelos mais icónicos. Rangers e Celtic se enfrentam em um clássico pela quarta jornada da Premiership da Escócia 2025/26.

Este confronto, conhecido como Old Firm, transcende o esporte, e a partida chega em um momento de acentuado contraste para as duas potências de Glasgow.

O Celtic, sob o comando de Brendan Rodgers, desfruta de uma fase de solidez e confiança, enquanto o Rangers enfrenta uma crise de resultados que o deixou em uma posição inesperada na tabela.

Este relatório aprofundado tem como objetivo fornecer uma análise completa do confronto, com foco em palpites, dados estatísticos e informações de transmissão, oferecendo um guia detalhado para o leitor.

Rangers x Celtic: Palpite de Baixo Risco



🏆 Celtic de Glasgow vence (Odd: 1.91): O Celtic é o favorito para vencer a partida, de acordo com as odds.

⚽ Mais de 2.5 gols (Odd: 1.42): A expectativa é de uma partida com muitos gols, já que a odd para "Mais de 2.5" é a mais baixa nesta categoria.

🎯 Celtic de Glasgow marca no 2º tempo (Odd: 1.40): A chance de o Celtic marcar um gol na segunda etapa é considerada alta.



Estes palpites têm as odds mais baixas, o que indica que são os resultados mais prováveis de acordo com as cotações.

Rangers x Celtic: Palpite de Médio Risco



🎯 Empate (Odd: 3.76): O empate é considerado um resultado possível, embora menos provável do que a vitória do Celtic.

⚽ Ambas as equipes marcam no 2º tempo: Sim (Odd: 2.37) : A chance de os dois times marcarem na segunda etapa é moderada, o que pode ser um bom palpite.

🎯 Celtic de Glasgow vence no 1º tempo (Odd: 2.38): O Celtic é o favorito para sair na frente no placar já na primeira metade do jogo.

🔥 Glasgow Rangers vence ou Empate (Odd: 1.80): Uma aposta mais segura do que a vitória simples do Rangers, considerando a chance de um empate.



Estes palpites oferecem um equilíbrio entre risco e recompensa, com odds que refletem uma probabilidade razoável de acerto.

Rangers x Celtic: Palpite de Alto Risco



🎯 Mais de 4.5 gols (Odd: 3.27): Uma aposta arriscada que sugere uma goleada, com pelo menos cinco gols na partida.

⚽ Resultado exato: 2-3 para o Celtic (Odd: 16.77) : Este é um placar exato, considerado muito improvável, mas com uma odd alta.

🍀 Primeiro gol do jogo: Nenhum (Odd: 21.59): A chance de a partida terminar em 0-0 é vista como extremamente baixa, o que explica a odd elevada.



Estes palpites têm as odds mais altas, o que significa que são os resultados menos prováveis, mas com potencial para um retorno financeiro maior.

Contexto do Jogo

A partida ocorre em um cenário de profunda disparidade de momento entre as equipes na liga nacional. A análise de odds para o confronto reflete esta diferença, com o Celtic sendo apontado como favorito.

No entanto, a imprevisibilidade inerente ao Old Firm, combinada com o fator casa do Rangers, cria uma dinâmica única que merece um exame cuidadoso.

Como chega o Celtic de Glasgow?

O Celtic chega para o clássico com um desempenho perfeito na Premiership. Após três rodadas, a equipe de Brendan Rodgers lidera a tabela com 9 pontos, resultado de três vitórias em três jogos.

A solidez defensiva é uma das características mais marcantes do time neste início de temporada, que marcou seis gols e não sofreu nenhum no campeonato.

O ataque, que conta com jogadores como o sueco Benjamin Nygren, artilheiro da liga com três gols, tem sido eficiente na conversão de oportunidades.

Como chega o Rangers?

Em total contraste, o Rangers vive um início de temporada de crise e decepção. Ocupando um modesto sétimo lugar na tabela, a equipe de Russell Martin não conseguiu vencer na liga, somando três empates em três partidas.

O time marcou três gols e sofreu o mesmo número, o que ilustra a falta de consistência em ambos os setores. O momento do Rangers foi ainda mais agravado por uma recente e humilhante derrota por 6 a 0 para o Club Brugge na Liga dos Campeões.

Apesar da disparidade de momento, o clássico é um evento que reescreve a narrativa.

Fatores a ter em conta na antevisão do Rangers x Celtic

O Ibrox Stadium, com sua capacidade de mais de 51 mil espectadores, será um fator crucial, com a torcida do Rangers exercendo uma pressão intensa sobre o Celtic e motivando seus próprios jogadores.

O histórico recente do confronto em Ibrox sugere que o Rangers é capaz de superar as expectativas, como demonstrado na vitória por 3 a 0 em janeiro de 2025.

No entanto, a eliminação do Celtic na Liga dos Campeões nos pênaltis, após dois empates em 0 a 0 contra o Kairat, uma equipe teoricamente menos forte, pode ser interpretada de duas formas.

Por um lado, mostra que o Celtic pode ter dificuldades contra defesas fechadas. Por outro, libera a equipe para focar totalmente na defesa do título escocês. A pressão sobre o Rangers, contudo, é palpável e pode ser um fator decisivo.

A análise do mercado de apostas, com base nas odds de 29 de agosto de 2025, sugere as seguintes oportunidades. As odds para o Celtic são de 1.90, enquanto o Rangers está em cerca de 3.60.

Embora o Celtic seja o favorito, a cotação não é tão baixa quanto se esperaria para uma equipe com 100% de aproveitamento na liga jogando contra um rival em má fase, indicando um reconhecimento da imprevisibilidade do clássico.

Com base nesta análise detalhada e nas probabilidades oferecidas, os seguintes palpites são sugeridos para o confronto:





Vitória do Celtic: A aposta na vitória do Celtic é a mais segura do ponto de vista técnico e de forma. A equipe de Brendan Rodgers demonstrou superioridade tática e consistência defensiva na liga, algo que o Rangers ainda não encontrou. A cotação de 1.91 representa uma aposta de valor, considerando a diferença de desempenho entre as equipes no campeonato nacional.







Mais de 2.5 Gols: A natureza do Old Firm frequentemente resulta em placares altos. O Rangers, jogando em casa e precisando de uma vitória, deve adotar uma postura ofensiva, enquanto o Celtic buscará manter seu desempenho artilheiro. A odd de 1.40 reflete a alta probabilidade de um jogo com pelo menos três gols, tornando-a uma opção de aposta de alta probabilidade.







Ambas as Equipes Marcam: Este palpite é uma consequência da expectativa de um jogo aberto e ofensivo. O Rangers, mesmo em fase ruim, terá o apoio da torcida e a motivação do clássico para balançar as redes. O Celtic, por sua vez, tem um ataque produtivo e deve marcar contra a defesa do Rangers. O histórico recente mostra que ambos os times tendem a marcar nos confrontos diretos, e a aposta oferece uma margem de segurança atrativa, com odds de cerca de 1.40.





Análise de Odds e Sugestões de Apostas

A análise das odds reflete a percepção do mercado sobre o momento atual das equipes e o risco inerente a um clássico de tamanha rivalidade.

A Novibet e a Superbet, plataformas com opções de streaming, oferecem uma ampla gama de mercados para a partida.









Mercado



Rangers



Empate



Celtic







Vencedor do Jogo



Aproximadamente 3.60



Aproximadamente 3.80



Aproximadamente 1.91







Ambos Marcam (Sim)



-



-



Aproximadamente 1.40







Total de Gols (Mais de 2.5)



-



-



Aproximadamente 1.40











As odds para a vitória do Celtic (1.91) são uma indicação de que o mercado confia na sua forma atual, mas também considera o potencial de reação do Rangers em seu estádio.

A aposta no Celtic é recomendada para aqueles que buscam uma opção mais conservadora, mas com uma cotação justa, em um mercado de alta liquidez.

Já as odds para "Mais de 2.5 Gols" e "Ambas as Equipes Marcam" são mais baixas, mas representam a alta probabilidade de que a natureza ofensiva do clássico prevaleça.

A aposta em "Ambas as Equipes Marcam" é particularmente interessante porque, mesmo que o Rangers não consiga a vitória, a probabilidade de que marque pelo menos um gol em casa contra seu maior rival é alta.

Este tipo de aposta é ideal para quem prefere mercados menos dependentes do resultado final. A escolha do melhor mercado dependerá da tolerância ao risco de cada apostador.

Rangers x Celtic: Onde Assistir no Brasil

O jogo entre Rangers e Celtic será transmitido ao vivo pelo Canal GOAT no YouTube. A plataforma tem os direitos de transmissão da Premiership Escocesa e já exibiu outras partidas importantes da liga e das copas nacionais.

Além da transmissão oficial, os torcedores podem acompanhar o jogo por meio de plataformas de apostas que oferecem serviços de streaming ao vivo para seus usuários, como a Novibet e a Superbet.

O streaming em casas de apostas é uma alternativa para quem já utiliza esses serviços e deseja assistir à partida enquanto realiza suas apostas.

🏆 Ficha do Jogo: Rangers x Celtic









Detalhe



Informação







Jogo



⚽ Rangers x Celtic







Local



🏟️ Ibrox Stadium, Glasgow, Escócia







Dia



📅 31 de agosto de 2025







Horário



⏰ 08h00 (horário de Brasília)







Onde Assistir



📺 Canal GOAT, Novibet e Superbet (streaming)











Rangers x Celtic: Confrontos Diretos (H2H) e Jogos Recentes

O histórico de confrontos diretos é um componente fundamental para a compreensão da rivalidade, oferecendo uma perspectiva de longo prazo que pode contrariar a forma recente das equipes.

A rivalidade entre Rangers e Celtic é uma das mais antigas e prolíficas do mundo, com 384 jogos disputados em todas as competições.

O histórico geral é notavelmente equilibrado, com 144 vitórias para o Rangers, 100 empates e 140 triunfos para o Celtic.

O Rangers, como mandante, tem um retrospecto favorável contra o Celtic, com 92 vitórias, 48 empates e 46 derrotas em 186 jogos em Ibrox. Esse domínio histórico em casa é um fator que o Rangers tentará usar a seu favor para superar o momento atual.

Apesar da dominância do Celtic na Premiership nos últimos anos, os confrontos diretos mais recentes têm sido marcados pela imprevisibilidade e por placares altos.

A tabela a seguir detalha os últimos cinco encontros entre as equipes em todas as competições:









Data



Competição



Jogo



Resultado







04-05-2025



Premiership



Rangers x Celtic



1 - 1







16-03-2025



Premiership



Celtic x Rangers



2 - 3







02-01-2025



Premiership



Rangers x Celtic



3 - 0







15-12-2024



Copa da Liga



Celtic x Rangers



3 - 3







01-09-2024



Premiership



Celtic x Rangers



3 - 0











Enquanto o histórico recente do clássico é marcado pelo equilíbrio, o desempenho das equipes na Premiership 2025/26 até agora é de completo contraste, o que torna a partida ainda mais intrigante.

A tabela a seguir ilustra o desempenho de cada equipe nas três primeiras jornadas do campeonato:

Últimos Jogos na Premiership









Equipe



Rodada 1



Rodada 2



Rodada 3







Celtic



Celtic 1 x 0 St. Mirren



Aberdeen 0 x 2 Celtic



Celtic 3 x 0 Livingston







Rangers



Rangers 1 x 1 Dundee



St. Mirren 1 x 1 Rangers



Kilmarnock 1 x 1 Rangers











A análise da forma recente na Premiership reforça a narrativa de um Celtic dominante e um Rangers que busca um "divisor de águas" no campeonato.

O Rangers não conseguiu uma vitória e somou três empates, com uma performance que gerou preocupação em sua base de torcedores.

O Celtic, por sua vez, manteve um nível de desempenho consistente e defensivamente sólido em todas as suas partidas da liga, conquistando vitórias confortáveis em seu caminho para a liderança da tabela.

Conclusão

O clássico do Old Firm de 31 de agosto de 2025 se apresenta como um confronto de alta tensão, onde a lógica da forma recente colide com a imprevisibilidade histórica da rivalidade.

O Celtic entra em campo com a confiança de uma campanha perfeita e uma defesa impenetrável na liga, o que o estabelece como o favorito estatístico.

Contudo, o Rangers, em seu próprio estádio e com a urgência de uma crise de resultados, possui o fator psicológico de ser o mandante em um clássico de tudo ou nada.

A análise de odds sugere que, embora o Celtic seja o mais provável vencedor, o mercado não subestima a capacidade de reação do Rangers.

As apostas em "Vitória do Celtic" e "Mais de 2.5 Gols" são as mais alinhadas com o desempenho atual de ambas as equipes.

No entanto, a aposta em "Ambas as Equipes Marcam" surge como uma alternativa de alto valor, dada a tendência de confrontos abertos e a necessidade do Rangers de buscar o ataque em casa.

O resultado final será uma prova do quanto a rivalidade é capaz de influenciar o desempenho das equipes, superando a lógica da forma atual.