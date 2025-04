Rangers x Athletic Bilbao Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 10/04

Rangers x Athletic Bilbao – Palpites do Jogo

Palpite 1: Ambas as equipes marcam – Odd de 1.80 na Superbet

Ambas as equipes marcam – Odd de 1.80 na Superbet Palpite 2: Athletic Bilbao vence ou empata – Odd de 1.70 na Bet365

Athletic Bilbao vence ou empata – Odd de 1.70 na Bet365 Palpite 3: Mais de 7,5 escanteios – Odd de 1.75 na F12.Bet

***As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações foram registradas em 10/04, às 11h00.***

Palpite 1: Ambas as equipes marcam – Sim

O Rangers marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos, mas também sofreu em todos eles, o que indica um padrão claro de jogos abertos. Do outro lado, o Athletic viu o mercado "ambas marcam" bater em seus últimos 4 jogos de Europa League.

Com dois times agressivos no ataque e vulneráveis na defesa, a tendência é de um placar com gols para os dois lados. Por isso, esse mercado se destaca como uma boa opção de aposta com risco equilibrado.