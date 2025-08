Rangers x Plzen de 05/08: Prévia, Palpite, Escalações, Horário, Onde Assistir

Destaques do Rangers

A figura principal do elenco do Rangers tem sido Jack Butland. O goleiro é um dos pilares defensivos do time e sua segurança sob as traves foi essencial em momentos cruciais. Na classificação contra o Panathinaikos, Butland fez defesas decisivas que mantiveram o Rangers no jogo e garantiram o avanço na competição. Em um início de temporada em que o técnico Russell Martin demonstrou preocupação com a consistência da equipe, Butland é o jogador que se manteve no mais alto nível, com atuações seguras que têm evitado resultados piores.

Palpite Rangers

Para ganhar de zero - Odd pagando 3.75 na bet365

Com base no desempenho de Butland e jogando em casa, o Rangers tem uma chance real de manter a solidez defensiva e vencer sem sofrer gols, o que torna a odd muito atraente.