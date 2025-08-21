Raków x Arda: Palpite Odds +4, Onde Assistir, Estatísticas, Liga Conferência (21/08)

Raków x Arda: veja o palpite com odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de ida do mata-mata da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), na zondacrypto Arena, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.

O Raków, da Polônia, é o grande favorito no duelo e joga em casa para tentar construir uma vantagem confortável. O Arda, da Bulgária, chega como o azarão e aposta em sua sólida defesa para segurar o ímpeto dos mandantes e decidir a vaga em casa.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Raków x Arda Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Raków Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.42 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.50 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Raków 2 a 0, odd pagando 4.60 na Betnacional



Para as apostas em Raków x Arda, indicamos esses três palpites com base no enorme favoritismo da equipe da casa e no perfil defensivo do visitante.

🔥 Palpite 1. Raków Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.42

A odd para a vitória simples do Raków (1.24) é muito baixa e oferece pouco retorno. Uma aposta mais inteligente é no time da casa para marcar pelo menos dois gols.

Como grande favorito e jogando em seu estádio, a expectativa é que o Raków domine a partida e crie chances suficientes para balançar as redes mais de uma vez.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.50

O Arda se classificou para esta fase graças à sua força defensiva, mantendo o placar sem sofrer gols em 75% de seus jogos na competição. No entanto, o nível do Raków é muito superior.

A tendência é que o time búlgaro adote uma postura totalmente defensiva, com poucas chances de chegar ao ataque, tornando muito provável que a partida termine sem gols para os visitantes.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Raków 2 a 0, odd pagando 4.60

Este placar exato combina os dois palpites anteriores e oferece um lucro excelente.

Um resultado de 2 a 0 reflete a superioridade do Raków, que consegue marcar mais de um gol, e, ao mesmo tempo confirma a força de sua defesa contra um adversário que deve focar em não sofrer gols, resultando em uma vitória sem ser vazado.

👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

Raków x Arda: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Raków x Arda ao vivo no Prime Video. O jogo começa às 16h00, nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Raków x Arda - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)

Raków x Arda - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)

📅 Data: 21/08/2025

21/08/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: zondacrypto Arena, Częstochowa

zondacrypto Arena, Częstochowa

📺 Onde vai passar: Prime Video



Raków x Arda: Últimos jogos entre os times

Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.

Raków x Arda: Quem Ganha? Melhores Odds

O Raków Częstochowa é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma impressionante probabilidade de 80,6%. O Arda é o grande azarão, com apenas 8,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 18,5%.