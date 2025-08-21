Assine UOL
Raków x Arda: Palpite Odds +4, Onde Assistir, Estatísticas, Liga Conferência (21/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Raków x Arda: veja o palpite com odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de ida do mata-mata da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), na zondacrypto Arena, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.


O Raków, da Polônia, é o grande favorito no duelo e joga em casa para tentar construir uma vantagem confortável. O Arda, da Bulgária, chega como o azarão e aposta em sua sólida defesa para segurar o ímpeto dos mandantes e decidir a vaga em casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Raków x Arda Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Raków Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.42 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.50 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Raków 2 a 0, odd pagando 4.60 na Betnacional


Para as apostas em Raków x Arda, indicamos esses três palpites com base no enorme favoritismo da equipe da casa e no perfil defensivo do visitante.


🔥 Palpite 1. Raków Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.42


A odd para a vitória simples do Raków (1.24) é muito baixa e oferece pouco retorno. Uma aposta mais inteligente é no time da casa para marcar pelo menos dois gols.


Como grande favorito e jogando em seu estádio, a expectativa é que o Raków domine a partida e crie chances suficientes para balançar as redes mais de uma vez.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.50


O Arda se classificou para esta fase graças à sua força defensiva, mantendo o placar sem sofrer gols em 75% de seus jogos na competição. No entanto, o nível do Raków é muito superior.


A tendência é que o time búlgaro adote uma postura totalmente defensiva, com poucas chances de chegar ao ataque, tornando muito provável que a partida termine sem gols para os visitantes.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Raków 2 a 0, odd pagando 4.60


Este placar exato combina os dois palpites anteriores e oferece um lucro excelente.


Um resultado de 2 a 0 reflete a superioridade do Raków, que consegue marcar mais de um gol, e, ao mesmo tempo confirma a força de sua defesa contra um adversário que deve focar em não sofrer gols, resultando em uma vitória sem ser vazado.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


Raków x Arda: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Raków x Arda ao vivo no Prime Video. O jogo começa às 16h00, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Raków x Arda - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)

  • 📅 Data: 21/08/2025

  • Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: zondacrypto Arena, Częstochowa

  • 📺 Onde vai passar: Prime Video


Raków x Arda: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.


Raków x Arda: Quem Ganha? Melhores Odds


O Raków Częstochowa é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma impressionante probabilidade de 80,6%. O Arda é o grande azarão, com apenas 8,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 18,5%.



  • 🏆 Raków vence, odd 1.24 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 5.40 na Superbet

  • 👀 Arda vence, odd 12.00 na F12.bet

Raków Częstochowa x Arda Kardzhali: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Arda Kardzhali
0 - 0
Raków Częstochowa

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

