Raków x Arda: Palpite Odds +4, Onde Assistir, Estatísticas, Liga Conferência (21/08)
Raków x Arda: veja o palpite com odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de ida do mata-mata da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), na zondacrypto Arena, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.
O Raków, da Polônia, é o grande favorito no duelo e joga em casa para tentar construir uma vantagem confortável. O Arda, da Bulgária, chega como o azarão e aposta em sua sólida defesa para segurar o ímpeto dos mandantes e decidir a vaga em casa.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Raków x Arda Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Raków Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.42 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.50 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Raków 2 a 0, odd pagando 4.60 na Betnacional
Para as apostas em Raków x Arda, indicamos esses três palpites com base no enorme favoritismo da equipe da casa e no perfil defensivo do visitante.
🔥 Palpite 1. Raków Total de Gols: Mais de 1.5, odd pagando 1.42
A odd para a vitória simples do Raków (1.24) é muito baixa e oferece pouco retorno. Uma aposta mais inteligente é no time da casa para marcar pelo menos dois gols.
Como grande favorito e jogando em seu estádio, a expectativa é que o Raków domine a partida e crie chances suficientes para balançar as redes mais de uma vez.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.50
O Arda se classificou para esta fase graças à sua força defensiva, mantendo o placar sem sofrer gols em 75% de seus jogos na competição. No entanto, o nível do Raków é muito superior.
A tendência é que o time búlgaro adote uma postura totalmente defensiva, com poucas chances de chegar ao ataque, tornando muito provável que a partida termine sem gols para os visitantes.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Raków 2 a 0, odd pagando 4.60
Este placar exato combina os dois palpites anteriores e oferece um lucro excelente.
Um resultado de 2 a 0 reflete a superioridade do Raków, que consegue marcar mais de um gol, e, ao mesmo tempo confirma a força de sua defesa contra um adversário que deve focar em não sofrer gols, resultando em uma vitória sem ser vazado.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
Raków x Arda: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Raków x Arda ao vivo no Prime Video. O jogo começa às 16h00, nesta quinta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Raków x Arda - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)
- 📅 Data: 21/08/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: zondacrypto Arena, Częstochowa
- 📺 Onde vai passar: Prime Video
Raków x Arda: Últimos jogos entre os times
Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.
Raków x Arda: Quem Ganha? Melhores Odds
O Raków Częstochowa é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma impressionante probabilidade de 80,6%. O Arda é o grande azarão, com apenas 8,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 18,5%.
- 🏆 Raków vence, odd 1.24 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 5.40 na Superbet
- 👀 Arda vence, odd 12.00 na F12.bet
Raków Częstochowa x Arda Kardzhali: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Raków Częstochowa x Arda Kardzhali: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Raków Częstochowa x Arda Kardzhali: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
