Raków Czestochowa x Maccabi Haifa: Palpite e Odds +7.5 - Liga Conferência 07/08

Confira os melhores palpites Raków Częstochowa x Maccabi Haifa, em um confronto decisivo da fase de grupos da Liga Conferência. As duas equipes chegam com ambições de se classificarem e prometem um jogo de alta intensidade na Polônia.

As melhores odds e as análises completas para este duelo você encontra neste artigo.

A partida acontecerá na quinta-feira, 7 de agosto, às 16h00 (horário de Brasília), na zondacrypto Arena. O Raków Częstochowa, jogando em casa, buscará impor seu ritmo e conquistar os três pontos, enquanto o Maccabi Haifa tentará surpreender fora de casa. É um jogo crucial para as pretensões de ambas as equipes na competição.

Palpite Raków Czestochowa x Maccabi Haifa: 3 Melhores Odds

Com base nas estatísticas e nas odds oferecidas, o Raków Częstochowa é o favorito a vencer a partida. A equipe da Polónia apresenta um bom desempenho ofensivo e tem se mostrado consistente em casa. No entanto, o Maccabi Haifa também mostra força no ataque, o que torna o mercado de gols uma excelente opção de aposta. Veja abaixo o palpite do dia com as três melhores odds para este confronto.



🎯 Raków Częstochowa vence - odd 1.62



🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 1.94



🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 1.90



🚀 Palpites de Odds Altas Raków Czestochowa x Maccabi Haifa

Para quem busca cotações mais elevadas, é possível encontrar odds atrativas em mercados específicos. Considerando o histórico ofensivo das duas equipes e a média de gols nas últimas partidas, um placar mais elástico ou uma vitória com ambos os times marcando são boas oportunidades.



🔵 Resultado e Ambos Marcam: Raków Częstochowa e Sim - odd 3.45



🟢 Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 3.20



🟡 Placar Exato: 2 a 1 para o Raków Częstochowa - odd 7.80



Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Raków Czestochowa x Maccabi Haifa

Analisando as estatísticas e o estilo de jogo das equipes, há um cenário que se destaca para uma aposta com odds altas.



🔥 Raków Częstochowa para vencer ambos os tempos - odd 4.10



🔥 Placar Exato: 3 a 1 para o Raków Częstochowa - odd 13.00



O Raków Częstochowa, jogando em casa e com um desempenho ofensivo forte (média de 1.8 gol por jogo em 2025), pode dominar a partida desde o início. A defesa do Maccabi Haifa, embora sólida na Liga Conferência até agora, pode ser testada em sua primeira partida fora de casa na competição.

Um início agressivo dos poloneses pode resultar em gols nos dois tempos. As odds para o Raków vencer ambos os tempos e para o placar exato de 3 a 1 são bastante atraentes e refletem um cenário plausível, considerando o poder de ataque do time da casa.

💰 Palpites de Odds Baixas Raków Czestochowa x Maccabi Haifa

Para quem busca opções mais seguras e com cotações menores, separamos alguns palpites que podem servir para uma aposta múltipla.



🔵 Dupla Chance: Raków Częstochowa ou empate - odd 1.16



🟢 Raków Częstochowa marca mais de 0.5 gol - odd 1.16



🟡 Maccabi Haifa marca mais de 0.5 gol - odd 1.64



Informações do Jogo: Raków x Maccabi Haifa: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Para não perder nenhum detalhe do confronto, confira as informações completas da partida.

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: Raków Częstochowa x Maccabi Haifa - Liga Conferência

• 📅 Data: 07/08/2025

• ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: zondacrypto Arena, Polónia

• 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada

Como Raków Czestochowa e Maccabi Haifa Chegam Para o Confronto

Para embasar seus palpites, é crucial entender o momento de cada equipe e como elas se prepararam para este importante duelo.

O Raków Częstochowa chega para o jogo em um bom momento, apesar de ter sofrido duas derrotas recentes. O time polonês, em cinco partidas nesta temporada, acumulou três vitórias, mostrando sua força, especialmente no ataque. A equipe já marcou 9 gols no total, com uma média de 1.8 por jogo. No ataque da Liga Conferência, os números são ainda mais impressionantes: 6 gols em 2 jogos, com média de 3 por partida. O time joga em casa, onde a pressão da torcida será um fator importante para impulsionar a equipe a buscar a vitória e a liderança do grupo.

O Maccabi Haifa, por sua vez, também tem motivos para se sentir confiante. Em dois jogos na temporada, a equipe israelense soma uma vitória e um empate, permanecendo invicta. O ataque também tem se destacado, com 4 gols marcados (média de 2 por jogo) e uma defesa que sofreu apenas um gol. Os israelenses têm mostrado uma solidez defensiva que pode ser a chave para segurar o ímpeto do Raków. A equipe tentará usar sua consistência para buscar um resultado positivo fora de casa e se manter na briga pela classificação.