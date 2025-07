Radnicki x KI: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência 24/07

Radnicki x KI: Confira os palpites para o jogo da Liga Conferência da UEFA e saiba onde assistir ao vivo ao duelo.

O confronto entre Radnicki x KI marca mais um jogo da fase classificatória da Liga Conferência 2025. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 24/07, às 15h (horário de Brasília), com mando de campo do Radnicki. O jogo terá transmissão via streaming da Novibet, para quem busca acompanhar ao vivo.

Mesmo sendo um duelo de clubes com pouca tradição internacional, há boas oportunidades de apostas. A seguir, veja nosso palpite para Radnicki x KI, onde assistir e as prováveis escalações para o confronto.

Radnicki x KI Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Resultado Final Radnicki - odd pagando 2.05 na Novibet



Palpite 2 - Total de gols mais de 1.5 - odd pagando 1.45 na bet365



Palpite 3 - Resultado Exato no Intervalo: 1x0 - odd pagando 4.00 na Superbet



Separamos três palpites para Radnicki x KI considerando os perfis recentes de jogos entre times da região dos Bálcãs e do norte europeu, especialmente neste tipo de eliminatória da Conference League.

Resultado Final Radnicki - odd pagando 2.05

Jogando em casa, o Radnicki costuma adotar postura ofensiva. Em confrontos de ida como esse, o fator local faz diferença. A odd é razoável para uma aposta direta no vencedor.

Total de gols mais de 1.5 - odd pagando 1.45

Por ser um confronto de ida e com equipes que precisam levar vantagem para o segundo jogo, há boa chance de vermos pelo menos dois gols na partida. É uma aposta segura para quem busca menor risco.

Resultado Exato no Intervalo: 1x0 - odd pagando 4.00

Para quem busca valor com odd mais alta, o placar exato no intervalo é uma opção viável. O Radnicki deve tomar iniciativa e pode abrir vantagem antes do intervalo.

Radnicki x KI - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Radnicki x KI com transmissão ao vivo pelo streaming da Novibet, disponível para usuários com conta na casa. A partida será às 15h (horário de Brasília), nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber de Radnicki x KI:



⚽️ Confronto: Radnicki x KI - Liga Conferência



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Radnicki (Sérvia)



📺 Onde vai passar Radnicki x KI: Novibet (streaming)



Lembre sempre: apostas devem ser feitas com consciência. Veja dicas de controle no conteúdo sobre Jogo Responsável.