Racing x Botafogo Palpite - Onde Assistir, Horário e Estatísticas - 20/02

Técnico: Cláudio Caçapa

Racing x Botafogo: Quem ganha?

As odds para o vencedor da partida estão equilibradíssimas nas principais casas de apostas do Brasil, dando as mesmas chances de empate e vitória do Botafogo, por exemplo. Mas para elas, quem deve ganhar o jogo é o Racing que joga em casa e tem um time mais entrosado.

Odds altas Apostar agora Análise Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Mantenha o controle ao apostar. As apostas esportivas são indicadas para maiores de 18 anos e devem ser aproveitadas de forma consciente.