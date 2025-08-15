Assine UOL
Racing Club
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Presidente Juan Domingo Perón
Tigre
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 17:30

Racing Club x Tigre: Palpite Odds +7, Estatísticas, Campeonato Argentino (15/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Racing Club x Tigre: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 15/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 21h00 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, com transmissão ao vivo pela ESPN.


O Racing ocupa a 12ª posição com 4 pontos, enquanto o Tigre está logo acima, em 11º, com os mesmos 4 pontos. Uma vitória neste duelo é crucial para desempatar a situação e permitir que o vencedor comece a olhar para a parte de cima da tabela.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Racing Club x Tigre Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Racing Club vence, odd pagando 1.88 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.05 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: 2 a 1 para o Racing Club, odd pagando 7.80 na Betnacional


Para as apostas em Racing Club x Tigre, indicamos esses três palpites com base no histórico do confronto e no fator casa, que é muito forte para o Racing.


🔥 Palpite 1. Racing Club vence, odd pagando 1.88


O Racing é consideravelmente mais forte jogando em seus domínios, no El Cilindro.


Embora a fase de ambos seja irregular, o histórico de confrontos diretos favorece o time da casa, que venceu 2 dos últimos 5 duelos. A odd de 1.88 para a vitória do mandante se mostra uma aposta de bom valor.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.05


Este é um palpite com odds altas e muito embasamento histórico. Os confrontos entre Racing e Tigre costumam ser abertos, com dois empates recentes por 3 a 3 e 2 a 2.


Ambos os times precisam do resultado, o que pode levar a um jogo com gols para os dois lados, tornando a aposta “Sim” para ambas marcarem muito atrativa.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: 2 a 1 para o Racing Club, odd pagando 7.80


Para quem busca um retorno altíssimo, o placar de 2 a 1 para o Racing combina ambos os palpites anteriores: uma vitória do favorito em casa, mas sofrendo gols.


Este placar reflete tanto a força ofensiva do Racing em seu estádio quanto a capacidade do Tigre de balançar as redes, como visto no histórico de confrontos.


Racing Club x Tigre: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Racing Club x Tigre ao vivo na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 21h00, nesta sexta-feira, no Estádio Presidente Perón.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Racing Club x Tigre - Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 15/08/2025

  • Horário: 21h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Presidente Perón, Avellaneda

  • 📺 Onde vai passar: ESPN


Racing Club x Tigre: Últimos 4 jogos entre os times



  • 11/02/2025 - Tigre 1-0 Racing Club

  • 24/05/2024 - Tigre 0-4 Racing Club

  • 12/02/2023 - Racing Club 2-2 Tigre

  • 31/07/2022 - Racing Club 3-3 Tigre


Racing Club x Tigre: Quem Ganha? Melhores Odds


O Racing Club é o favorito claro para vencer a partida, com 53,2% de chance de vitória. O Tigre é o azarão, com 24,4% de chances, enquanto o empate tem uma probabilidade de 30,3%.



  • 🏆 Racing Club vence, odd 1.88 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.30 na Superbet

  • 👀 Tigre vence, odd 4.10 na F12.bet

Racing Club x Tigre: Palpite do Dia

Racing Club Vence
2.32
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Racing Club x Tigre: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Racing Club x Tigre: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Tigre
1 - 0
Racing Club
2024 Liga Profesional Argentina
Tigre
0 - 4
Racing Club
2024 Copa de la Liga Profesional
Racing Club
3 - 0
Tigre
2023 Copa de la Liga Profesional
Tigre
1 - 2
Racing Club
2023 Liga Profesional Argentina
Racing Club
2 - 2
Tigre

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Racing Club
Empate
Tigre

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Palpites