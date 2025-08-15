- D
- E
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
Racing Club x Tigre: Palpite Odds +7, Estatísticas, Campeonato Argentino (15/08)
Racing Club x Tigre: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 15/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 21h00 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, com transmissão ao vivo pela ESPN.
O Racing ocupa a 12ª posição com 4 pontos, enquanto o Tigre está logo acima, em 11º, com os mesmos 4 pontos. Uma vitória neste duelo é crucial para desempatar a situação e permitir que o vencedor comece a olhar para a parte de cima da tabela.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Racing Club x Tigre Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Racing Club vence, odd pagando 1.88 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.05 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: 2 a 1 para o Racing Club, odd pagando 7.80 na Betnacional
Para as apostas em Racing Club x Tigre, indicamos esses três palpites com base no histórico do confronto e no fator casa, que é muito forte para o Racing.
🔥 Palpite 1. Racing Club vence, odd pagando 1.88
O Racing é consideravelmente mais forte jogando em seus domínios, no El Cilindro.
Embora a fase de ambos seja irregular, o histórico de confrontos diretos favorece o time da casa, que venceu 2 dos últimos 5 duelos. A odd de 1.88 para a vitória do mandante se mostra uma aposta de bom valor.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.05
Este é um palpite com odds altas e muito embasamento histórico. Os confrontos entre Racing e Tigre costumam ser abertos, com dois empates recentes por 3 a 3 e 2 a 2.
Ambos os times precisam do resultado, o que pode levar a um jogo com gols para os dois lados, tornando a aposta “Sim” para ambas marcarem muito atrativa.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: 2 a 1 para o Racing Club, odd pagando 7.80
Para quem busca um retorno altíssimo, o placar de 2 a 1 para o Racing combina ambos os palpites anteriores: uma vitória do favorito em casa, mas sofrendo gols.
Este placar reflete tanto a força ofensiva do Racing em seu estádio quanto a capacidade do Tigre de balançar as redes, como visto no histórico de confrontos.
Racing Club x Tigre: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Racing Club x Tigre ao vivo na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 21h00, nesta sexta-feira, no Estádio Presidente Perón.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Racing Club x Tigre - Campeonato Argentino
- 📅 Data: 15/08/2025
- ⏰ Horário: 21h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Presidente Perón, Avellaneda
- 📺 Onde vai passar: ESPN
Racing Club x Tigre: Últimos 4 jogos entre os times
- 11/02/2025 - Tigre 1-0 Racing Club
- 24/05/2024 - Tigre 0-4 Racing Club
- 12/02/2023 - Racing Club 2-2 Tigre
- 31/07/2022 - Racing Club 3-3 Tigre
Racing Club x Tigre: Quem Ganha? Melhores Odds
O Racing Club é o favorito claro para vencer a partida, com 53,2% de chance de vitória. O Tigre é o azarão, com 24,4% de chances, enquanto o empate tem uma probabilidade de 30,3%.
- 🏆 Racing Club vence, odd 1.88 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.30 na Superbet
- 👀 Tigre vence, odd 4.10 na F12.bet
Racing Club x Tigre: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Racing Club x Tigre: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Racing Club x Tigre: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- V
- V
- D
Feyenoord Vence
- D
- E
- V
- E
- D
- V
- E
- V
- E
- D
Bastia Vence
- E
- D
- D
- V
- D
- E
- D
- D
- D
- V
Cadiz Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- E
Portland Timbers Vence
- V
- E
- E
- D
- D
- V
- V
- E
- E
- D
Atletico Goianiense Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Lens Vence
- D
- D
- E
- V
- E
- D
- D
- V
- V
- V
Tottenham Vence