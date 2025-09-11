Racing x San Lorenzo: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Superliga Argentina, 12/09

Racing x San Lorenzo: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece na sexta-feira (12/09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, com transmissão da Disney+.

O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Racing busca se recuperar na competição, enquanto o San Lorenzo tenta manter a boa sequência para subir na tabela.

Racing x San Lorenzo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.64

🎯 Palpite: Racing Clube - Total (Mais de 1.5) - odd 2.36

🎯 Palpite: Resultado Final (Racing Clube vence) - odd 1.87



Apostamos na vitória do Racing, principalmente pelo fator casa. O time vem de uma fase ruim, com quatro derrotas em seis jogos no campeonato, mas joga em seu estádio, onde costuma se fortalecer. A média de gols do Racing é de 1.2 por jogo, mas o San Lorenzo tem uma defesa sólida, com apenas três gols sofridos no campeonato. O palpite para que o Racing marque mais de 1.5 gols é uma aposta na força do ataque do time da casa.

Palpites Alternativos Racing x San Lorenzo



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.69

🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.55

🎯 Palpite: Total de Cartões (não disponível) - odd (não disponível)



Estes palpites alternativos consideram alguns padrões dos times. A média de escanteios nos jogos do Racing é alta, com mais de 8.5, o que pode levar a uma partida com mais de 9.5. O San Lorenzo tem uma boa defesa e tende a fazer jogos com poucos gols, o que aponta para um "Ambas Equipes Marcam (Não)". O palpite para cartões é uma estimativa, pois as informações de odd não foram fornecidas.

💰 Racing x San Lorenzo: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Racing Clube ou Empate) - odd 1.18

🟢 Palpite: Handicap Asiático (Racing Clube (+1)) - odd 1.04

🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.54



⚖️ Racing x San Lorenzo: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Racing Clube (-0.5) - odd 1.84

🟢 Palpite: Handicap Europeu (0:1) - odd 1.90

🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (CA San Lorenzo De Almagro) - odd 3.18



🚀 Racing x San Lorenzo: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Empate e Não - odd 6.19

🟢 Palpite: Placar Exato (2x0) - odd 6.66

🟡 Palpite: San Lorenzo - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.93



Racing x San Lorenzo: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo entre Racing e San Lorenzo coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na Superliga Argentina. Enquanto o Racing busca a reabilitação, o San Lorenzo tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na tabela.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Racing x San Lorenzo - Superliga Argentina



📅 Data: 12/09/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Presidente Perón, Avellaneda



📺 Transmissão: Disney+



Como Racing e San Lorenzo Chegam Para o Confronto

O Racing chega para o confronto em uma fase complicada, com uma sequência de duas derrotas seguidas e quatro em seus últimos dez jogos. A equipe ocupa apenas a 27ª posição na tabela geral, com quatro pontos em seis jogos. Apesar do momento ruim, o Racing tem um ataque com média de 1.2 gols por partida, mas a defesa é um ponto de atenção, com 1.4 gols sofridos por jogo. O time não perde há dois jogos.

Já o San Lorenzo ocupa a 4ª posição no Grupo B da Superliga Argentina, com doze pontos em sete jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com três vitórias, três empates e uma derrota em seus últimos sete jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 0.5 gols e sofreu 0.5 gols, em média, por partida. O San Lorenzo não perde há dois jogos.