Racing x San Lorenzo: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Superliga Argentina, 12/09
Racing x San Lorenzo: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece na sexta-feira (12/09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, com transmissão da Disney+.
O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Racing busca se recuperar na competição, enquanto o San Lorenzo tenta manter a boa sequência para subir na tabela.
Racing x San Lorenzo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.64
- 🎯 Palpite: Racing Clube - Total (Mais de 1.5) - odd 2.36
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Racing Clube vence) - odd 1.87
Apostamos na vitória do Racing, principalmente pelo fator casa. O time vem de uma fase ruim, com quatro derrotas em seis jogos no campeonato, mas joga em seu estádio, onde costuma se fortalecer. A média de gols do Racing é de 1.2 por jogo, mas o San Lorenzo tem uma defesa sólida, com apenas três gols sofridos no campeonato. O palpite para que o Racing marque mais de 1.5 gols é uma aposta na força do ataque do time da casa.
Palpites Alternativos Racing x San Lorenzo
- 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.69
- 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.55
- 🎯 Palpite: Total de Cartões (não disponível) - odd (não disponível)
Estes palpites alternativos consideram alguns padrões dos times. A média de escanteios nos jogos do Racing é alta, com mais de 8.5, o que pode levar a uma partida com mais de 9.5. O San Lorenzo tem uma boa defesa e tende a fazer jogos com poucos gols, o que aponta para um "Ambas Equipes Marcam (Não)". O palpite para cartões é uma estimativa, pois as informações de odd não foram fornecidas.
💰 Racing x San Lorenzo: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Racing Clube ou Empate) - odd 1.18
- 🟢 Palpite: Handicap Asiático (Racing Clube (+1)) - odd 1.04
- 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.54
⚖️ Racing x San Lorenzo: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Racing Clube (-0.5) - odd 1.84
- 🟢 Palpite: Handicap Europeu (0:1) - odd 1.90
- 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (CA San Lorenzo De Almagro) - odd 3.18
🚀 Racing x San Lorenzo: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Empate e Não - odd 6.19
- 🟢 Palpite: Placar Exato (2x0) - odd 6.66
- 🟡 Palpite: San Lorenzo - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.93
Racing x San Lorenzo: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O duelo entre Racing e San Lorenzo coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na Superliga Argentina. Enquanto o Racing busca a reabilitação, o San Lorenzo tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na tabela.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Racing x San Lorenzo - Superliga Argentina
- 📅 Data: 12/09/2025
- ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Presidente Perón, Avellaneda
- 📺 Transmissão: Disney+
Como Racing e San Lorenzo Chegam Para o Confronto
O Racing chega para o confronto em uma fase complicada, com uma sequência de duas derrotas seguidas e quatro em seus últimos dez jogos. A equipe ocupa apenas a 27ª posição na tabela geral, com quatro pontos em seis jogos. Apesar do momento ruim, o Racing tem um ataque com média de 1.2 gols por partida, mas a defesa é um ponto de atenção, com 1.4 gols sofridos por jogo. O time não perde há dois jogos.
Já o San Lorenzo ocupa a 4ª posição no Grupo B da Superliga Argentina, com doze pontos em sete jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com três vitórias, três empates e uma derrota em seus últimos sete jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 0.5 gols e sofreu 0.5 gols, em média, por partida. O San Lorenzo não perde há dois jogos.
Racing Club x San Lorenzo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Racing Club x San Lorenzo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Racing Club x San Lorenzo: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são uma forma de entretenimento, não uma estratégia para construir riqueza. É fundamental que você entenda os riscos e nunca aposte mais do que pode perder. O mundo das apostas é imprevisível, e as perdas fazem parte do processo. Mantenha o controle de suas emoções e de seus gastos, defina um orçamento e, o mais importante, saiba quando parar. Se a diversão se tornar um problema, procure ajuda. O jogo consciente é a chave para uma experiência segura e positiva. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
