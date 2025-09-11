Assine UOL
Racing Club
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Presidente Juan Domingo Perón
San Lorenzo
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.81
x
3.1
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3
2
4.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.93
x
3.05
2
4.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.92
x
3.15
2
4.7
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.09.2025 às 14:30

Racing x San Lorenzo: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Superliga Argentina, 12/09

Publicado
11.09.2025
Atualizado em
11.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Racing x San Lorenzo: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece na sexta-feira (12/09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, com transmissão da Disney+.


O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Racing busca se recuperar na competição, enquanto o San Lorenzo tenta manter a boa sequência para subir na tabela.


Racing x San Lorenzo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.64

  • 🎯 Palpite: Racing Clube - Total (Mais de 1.5) - odd 2.36

  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Racing Clube vence) - odd 1.87


Apostamos na vitória do Racing, principalmente pelo fator casa. O time vem de uma fase ruim, com quatro derrotas em seis jogos no campeonato, mas joga em seu estádio, onde costuma se fortalecer. A média de gols do Racing é de 1.2 por jogo, mas o San Lorenzo tem uma defesa sólida, com apenas três gols sofridos no campeonato. O palpite para que o Racing marque mais de 1.5 gols é uma aposta na força do ataque do time da casa.


Palpites Alternativos Racing x San Lorenzo



  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.69

  • 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.55

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (não disponível) - odd (não disponível)


Estes palpites alternativos consideram alguns padrões dos times. A média de escanteios nos jogos do Racing é alta, com mais de 8.5, o que pode levar a uma partida com mais de 9.5. O San Lorenzo tem uma boa defesa e tende a fazer jogos com poucos gols, o que aponta para um "Ambas Equipes Marcam (Não)". O palpite para cartões é uma estimativa, pois as informações de odd não foram fornecidas.


💰 Racing x San Lorenzo: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Racing Clube ou Empate) - odd 1.18

  • 🟢 Palpite: Handicap Asiático (Racing Clube (+1)) - odd 1.04

  • 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.54


⚖️ Racing x San Lorenzo: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Racing Clube (-0.5) - odd 1.84

  • 🟢 Palpite: Handicap Europeu (0:1) - odd 1.90

  • 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (CA San Lorenzo De Almagro) - odd 3.18


🚀 Racing x San Lorenzo: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Empate e Não - odd 6.19

  • 🟢 Palpite: Placar Exato (2x0) - odd 6.66

  • 🟡 Palpite: San Lorenzo - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.93


Racing x San Lorenzo: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O duelo entre Racing e San Lorenzo coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na Superliga Argentina. Enquanto o Racing busca a reabilitação, o San Lorenzo tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na tabela.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Racing x San Lorenzo - Superliga Argentina

  • 📅 Data: 12/09/2025

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Presidente Perón, Avellaneda

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Racing e San Lorenzo Chegam Para o Confronto


O Racing chega para o confronto em uma fase complicada, com uma sequência de duas derrotas seguidas e quatro em seus últimos dez jogos. A equipe ocupa apenas a 27ª posição na tabela geral, com quatro pontos em seis jogos. Apesar do momento ruim, o Racing tem um ataque com média de 1.2 gols por partida, mas a defesa é um ponto de atenção, com 1.4 gols sofridos por jogo. O time não perde há dois jogos.


Já o San Lorenzo ocupa a 4ª posição no Grupo B da Superliga Argentina, com doze pontos em sete jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com três vitórias, três empates e uma derrota em seus últimos sete jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 0.5 gols e sofreu 0.5 gols, em média, por partida. O San Lorenzo não perde há dois jogos.

Ver mais Ver menos

Racing Club x San Lorenzo: Palpite do Dia

Racing Club Vence
Superbet logo
1.92
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Las Palmas - Real Sociedad II
1
1.52
Newcastle - Wolves
1
1.45
Auxerre - Monaco
2
1.67
Múltipla
3.68
x
Aposta
20
=
Ganhos
73.61
Apostar agora

Racing Club x San Lorenzo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Racing Club x San Lorenzo: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
San Lorenzo
3 - 2
Racing Club
2024 Liga Profesional Argentina
San Lorenzo
1 - 2
Racing Club
2024 Copa de la Liga Profesional
Racing Club
4 - 1
San Lorenzo
2023 Copa de la Liga Profesional
San Lorenzo
1 - 1
Racing Club
2023 Liga Profesional Argentina
Racing Club
1 - 1
San Lorenzo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Racing Club
Empate
San Lorenzo

Jogo Responsável


Apostas esportivas são uma forma de entretenimento, não uma estratégia para construir riqueza. É fundamental que você entenda os riscos e nunca aposte mais do que pode perder. O mundo das apostas é imprevisível, e as perdas fazem parte do processo. Mantenha o controle de suas emoções e de seus gastos, defina um orçamento e, o mais importante, saiba quando parar. Se a diversão se tornar um problema, procure ajuda. O jogo consciente é a chave para uma experiência segura e positiva. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Al Shabab
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Al-Hazm
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Al Shabab Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Crystal Palace
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Sunderland
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

Crystal Palace Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al Akhdoud
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Al Taawon
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E

Al Akhdoud Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
1. FC Heidenheim
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Borussia Dortmund Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte