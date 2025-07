Racing x Estudiantes: Palpite, Onde Assistir - Superliga Argentina (26/07)

Racing e Estudiantes se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela 3ª rodada da 2ª fase da Superliga Argentina. A bola rola às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, que terá transmissão da ESPN.

O Racing chega embalado pela vitória fora de casa sobre o Belgrano, tentando embalar na tabela. Já o Estudiantes também venceu na rodada anterior e quer somar pontos longe de casa para subir na classificação.

Confira nosso palpite de Racing x Estudiantes, e saiba onde assistir ao vivo o confronto de hoje.

Racing x Estudiantes Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Racing x Estudiantes, sugerimos esses três palpites baseados no desempenho recente dos times na temporada 2025.



Plapite 1. Dupla Chance (Racing ou Empate) - odd pagando 1.36 na bet365

Palpite 2. Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.75 na Superbet

Palpite 3. Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.61 na F12.Bet



Como você verá a seguir, a solidez defensiva do Racing em casa e a instabilidade ofensiva do Estudiantes fora sustentam boas oportunidades nesses mercados.

O Racing venceu sete dos últimos 10 jogos e pontuou em oito deles. Em casa, marcou gols em 67% das partidas e sofreu poucos. O Estudiantes, por outro lado, perdeu em quatro das últimas seis saídas e marcou somente 0,73 gols por jogo como visitante.

Apesar das vitórias recentes, o Racing apresenta média de 2,37 gols por jogo, enquanto o Estudiantes tem 2,26. Ambos têm mais de 60% dos jogos com menos de 2,5 gols nesta temporada da Superliga.

Nos últimos 6 confrontos diretos entre Racing e Estudiantes, em quatro deles apenas um dos times marcou gols. A solidez defensiva do Racing como mandante (44% dos jogos sem sofrer gols) e as dificuldades ofensivas do Estudiantes como visitante ajudam a reforçar essa linha.

Veja também: O que são odds?

Racing x Estudiantes - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Racing x Estudiantes na ESPN. A partida está marcada para às 21h15, deste sábado, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Racing x Estudiantes - Superliga Argentina

📅 Data: 26/07/2025

⏰ Horário: 21h15 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Presidente Perón, Avellaneda

📺 Onde vai passar: ESPN



Racing x Estudiantes - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Veja o retrospecto mais recente:



03/02/2025 - Estudiantes 2-0 Racing (Superliga 2025)



04/12/2024 - Racing 4-5 Estudiantes (Superliga 2024)



08/07/2023 - Estudiantes 0-0 Racing (Superliga 2023)



09/09/2022 - Estudiantes 1-0 Racing (Superliga 2022)



03/10/2021 - Racing 1-1 Estudiantes (Superliga 2021)



Racing x Estudiantes: Quem ganha? - Melhores odds

O Racing tem 58% de chance de vencer este confronto de sábado. Isso porque vive momento melhor, vem de cinco vitórias nos últimos seis jogos e tem se mostrado muito forte jogando em casa.



Racing vence - Odd de 1.73 na Superbet



Empate - Odd de 3.25 na Superbet



Estudiantes vence - Odd de 4.50 na Superbet



Lembre-se sempre que as apostas devem ser feitas com moderação e consciência. Respeite o Jogo Responsável.