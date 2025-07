Quevilly x Le Mans: Palpite, Onde Assistir - Amistoso (23/07)

Quevilly e Le Mans se enfrentam nesta quarta-feira, 23/07, em partida amistosa válida pela pré-temporada dos dois clubes franceses. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília) no Stade André Conty.

O US Quevilly Rouen disputa atualmente o National 1, terceira divisão francesa, e busca melhorar seu desempenho após uma temporada irregular. Já o Le Mans FC foi promovido à Ligue 2 para 2025/26 e utiliza a pré-temporada para se preparar para o retorno à segunda divisão.

Confira nosso palpite de Quevilly x Le Mans, saiba onde assistir ao jogo e as principais informações do confronto.

Quevilly x Le Mans Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas esportivas em Quevilly x Le Mans sugerimos três palpites baseados no momento das equipes. Como você verá a seguir, os times estão em categorias diferentes no futebol francês.



Palpite 1 - Vitória do Le Mans - odd pagando 1.75 na Superbet

Palpite 2 - Ambos os times marcam: Sim - odd pagando 1.95 na Bet365

Palpite 3 - Mais de 2.5 gols na partida - odd pagando 2.10 na F12.Bet



O Le Mans chega em categoria superior para este amistoso, tendo conquistado o acesso à Ligue 2 na temporada passada. A equipe mancelle terminou em segundo lugar no National 1, garantindo promoção direta à segunda divisão francesa.

Além disso, o Le Mans demonstrou maior consistência ao longo da temporada anterior, enquanto o Quevilly teve campanha irregular no National 1. A diferença de categoria deve fazer diferença neste confronto preparatório.

No histórico recente entre as equipes, 60% dos confrontos tiveram gols para os dois lados, mostrando que ambos costumam ser ofensivos quando se enfrentam. O último duelo oficial terminou com vitória do Le Mans por 2 a 1.

Em amistosos de pré-temporada, os times costumam testar diferentes formações e dar oportunidades a vários jogadores, o que favorece um jogo mais aberto com chances para ambos os lados balançarem as redes.

Os confrontos entre Quevilly e Le Mans têm média de 2.6 gols por partida, indicando jogos movimentados entre as equipes. A característica ofensiva de ambos os times favorece um placar elástico.

Como se trata de um amistoso preparatório, a tendência é que os técnicos priorizem aspectos ofensivos e deem rodagem a diferentes jogadores, criando mais oportunidades de gol durante os 90 minutos.

Quevilly x Le Mans - Últimos 5 jogos Entre Os Times

O histórico recente entre Quevilly e Le Mans mostra ligeira superioridade dos visitantes nos confrontos diretos:



27/09/2024 - Quevilly 1x2 Le Mans (National 1)



28/02/2025 - Le Mans 2x0 Quevilly (National 1)



Últimas Notícias do Quevilly

O US Quevilly Rouen Métropole ocupa atualmente a 11ª posição no National 1 com aproveitamento de 31% dos pontos disputados. A equipe marcou média de 1 gol por partida e sofreu 1.23 gols por jogo na temporada.

A equipe normanda busca melhorar o desempenho na reta final da temporada, já que está distante das posições que dão acesso à Ligue 2. Este amistoso serve como teste para ajustes táticos importantes.

Quevilly - Últimos 5 jogos



✅ Quevilly 2x1 Avant Garde Caen (amistoso)



❌ Le Mans 2x0 Quevilly



🟡 Quevilly 1x1 Châteauroux



❌ Bourg-en-Bresse 2x1 Quevilly



✅ Quevilly 2x0 Boulogne



Últimas Notícias do Le Mans

O Le Mans FC conquistou o acesso à Ligue 2 após terminar em segundo lugar no National 1, com campanha consistente que garantiu promoção direta. A equipe sarthoise validou a subida com vitória por 2 a 0 sobre o Versailles na última rodada.

O clube anunciou renovação de contrato com Martin Rossignol, jovem meio-campista de 21 anos que será peça importante para a temporada na segunda divisão francesa. A preparação inclui cinco amistosos antes da estreia oficial.

Le Mans - Últimos 5 jogos



✅ Le Mans 2x0 Versailles (decisivo para acesso)



✅ Le Mans 2x0 Quevilly



✅ Le Mans 1x0 Châteauroux



🟡 Bourg-en-Bresse 1x1 Le Mans



✅ Le Mans 3x1 Paris 13 Atlético



Quevilly x Le Mans: quem ganha? - Melhores odds

O Le Mans tem 57% de probabilidade de vencer o jogo desta quarta-feira, 23/07. Isso porque a equipe está em categoria superior, conquistou recentemente o acesso à Ligue 2 e demonstra maior consistência em seus resultados.



Le Mans ganha - Odd de 1.75 na Superbet



Empate - Odd de 3.40 na Superbet



Quevilly ganha - Odd de 4.80 na Superbet



Quevilly x Le Mans - Onde Assistir Ao vivo

O amistoso entre Quevilly x Le Mans não terá transmissão confirmada para o Brasil. A partida acontece às 13h30 (horário de Brasília) no Stade André Conty.

Tudo o que você precisa saber de Quevilly x Le Mans:



⚽️ Confronto: Quevilly x Le Mans - Amistoso

📅 Data: 23/07/2025

⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade André Conty

📺 Onde vai passar Quevilly x Le Mans: Sem transmissão confirmada



Lembre-se que apostas esportivas devem ser sempre feitas com responsabilidade e apenas por maiores de 18 anos.