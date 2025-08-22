Assine UOL
Kenya
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
African Nations Championship - World Wide
Moi International Sports Centre
Madagascar
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
2.8
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.96
x
2.91
2
4.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.86
x
2.7
2
4.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.96
x
2.85
2
4.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
2.8
2
4.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 22.08.2025 às 13:16

Quênia x Madagáscar: Palpite, Onde Assistir, Odds Altas +7, CHAN, 22/08

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Quênia x Madagáscar: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Quênia e Madagáscar se enfrentam nesta sexta-feira, 22/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. A bola rola às 11:00 (horário de Brasília), no Moi International Sports Centre, em Nairobi, em confronto direto por uma vaga na próxima fase.


É jogo das quartas de final da competição e só um time passa para a próxima etapa da prova africana.


Quênia x Madagáscar Palpite do Dia


🔥 Resultado Correto: Quênia 2 a 0 Madagáscar, odd pagando 7.00 na Bet365 🔥


Esse é um palpite que pode gerar lucros interessantes nos apostadores. Quênia joga perante sua torcida e não quer perder a oportunidade de chegar nas semifinais da competição.


Quênia x Madagáscar Palpites Alternativos




  • Vitória do Quênia no resultado final




  • Menos de 2.5 gols na partida




  • Ambas equipes marcam (não)




Vitória Quênia no resultado final


Os dois times chegam com força semelhante e devem priorizar a segurança defensiva. A disputa tende a ser equilibrada, com poucas chances claras de gol. Contudo, Quênia joga com seu público nas bancadas. Nesse cenário, a vitória do Quênia surge como alternativa consistente no mercado de resultado final.


Menos de 2.5 gols na partida


Jogos do Campeonato Africano das Nações geralmente são truncados, com marcação forte e ritmo cadenciado. O Quênia deve apostar na posse de bola, enquanto o Madagáscar pode esperar para contra-atacar.


Essa combinação favorece o mercado de menos de 2.5 gols, já que a tendência é de placar apertado.


Ambas equipes marcam (não)


Apesar do equilíbrio, sobretudo Quênia tem condições de marcar, principalmente em jogadas de bola parada. O mercado de ambas equipes marcam aparece como opção interessante mas apenas quem arriscar em "não", pois Madagáscar passará por dificuldades.


Quênia x Madagáscar: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Quênia x Madagáscar pelo Campeonato Africano das Nações

  • 📅 Data: 22 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Moi International Sports Centre, Nairobi, Quênia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Quênia x Madagáscar: Escalações prováveis


Quênia: Farouk Shikalo; Lewis Bandi, Sylvester Owino, Aboud Omar, Mike Kibwage; Austin Odhiambo, Ryan Ogam, David Sakwa, Marvin Nabwire; Alpha Onyango, Ben Omondi.


Madagáscar: Michel Ramandimbisoa; Bono Rabearivelo, Nicolas Randriamanampisoa, Toky Randrianirina, Nantenaina Razafimahatana; Harison Randrianantenaina, Mamisoa Rakotoson, Nantenaina Randriamanampisoa, Lalaina Rafanomezantsoa; Jean Ranaivoson, Fenohasina Razafimaro.


Quênia x Madagáscar: Como chegam os times


Quênia



  • 17 jogos disputados

  • 6 vitórias (35%)

  • 🤝 7 empates (41%)

  • 4 derrotas (24%)

  • 14 golos marcados (média de 0,82 por jogo)

  • 🥅 14 golos sofridos (média de 0,82 por jogo)


Madagáscar



  • 17 jogos disputados

  • 4 vitórias (24%)

  • 🤝 4 empates (24%)

  • 9 derrotas (53%)

  • 15 golos marcados (média de 0,88 por jogo)

  • 🥅 21 golos sofridos (média de 1,24 por jogo)


Quênia x Madagáscar: Retrospecto e últimos jogos


Quênia e Madagáscar já se enfrentaram por 7 vezes em jogos oficiais, com 3 vitórias do Quênia, 2 empates e 2 triunfos do Madagáscar.



  • 07/06/2019🇰🇪 Quénia 1-0 Madagáscar 🇲🇬Amistoso de Seleções✅ Vitória do Quénia

  • 20/06/1999🇲🇬 Madagáscar 1-1 Quénia 🇰🇪Qualificação CAN 2000🤝 Empate

  • 03/10/1998🇰🇪 Quénia 1-1 Madagáscar 🇲🇬Qualificação CAN 2000🤝 Empate

  • 11/04/1987🇲🇬 Madagáscar 2-1 Quénia 🇰🇪Qualificação CAN 1988✅ Vitória de Madagáscar

  • 27/03/1987🇰🇪 Quénia 2-0 Madagáscar 🇲🇬Qualificação CAN 1988✅ Vitória do Quénia

Ver mais Ver menos

Kenya x Madagascar: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.8
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Castellón - Valladolid
1
1.92
Heart Of Midlothian - Motherwell
1
1.65
Nice - Auxerre
1
1.7
Múltipla
5.39
x
Aposta
20
=
Ganhos
107.71
Apostar agora

Kenya x Madagascar: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kenya x Madagascar: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2019 Friendlies
Kenya
1 - 0
Madagascar

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Kenya
Empate
Madagascar

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável




  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.




  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.




  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.




  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.




  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.




  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.




Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Monterrey
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V

Monterrey Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Antwerp
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
KV Mechelen
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Antwerp Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ajax
  • E
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Heracles
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Dallas
  • E
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Los Angeles FC
  • V
  • E
  • V
  • V
  • D

Los Angeles FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Kayserispor
  • E
  • E
  • V
  • E
  • D
-
Galatasaray
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Galatasaray Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Arouca
  • D
  • V
  • D
  • E
  • D
-
Rio Ave
  • V
  • D
  • E
  • V
  • E

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte