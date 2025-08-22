Quênia x Madagáscar: Palpite, Onde Assistir, Odds Altas +7, CHAN, 22/08

Quênia x Madagáscar: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Quênia e Madagáscar se enfrentam nesta sexta-feira, 22/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. A bola rola às 11:00 (horário de Brasília), no Moi International Sports Centre, em Nairobi, em confronto direto por uma vaga na próxima fase.

É jogo das quartas de final da competição e só um time passa para a próxima etapa da prova africana.

Quênia x Madagáscar Palpite do Dia

🔥 Resultado Correto: Quênia 2 a 0 Madagáscar, odd pagando 7.00 na Bet365 🔥

Esse é um palpite que pode gerar lucros interessantes nos apostadores. Quênia joga perante sua torcida e não quer perder a oportunidade de chegar nas semifinais da competição.

Quênia x Madagáscar Palpites Alternativos





Vitória do Quênia no resultado final







Menos de 2.5 gols na partida







Ambas equipes marcam (não)





Vitória Quênia no resultado final

Os dois times chegam com força semelhante e devem priorizar a segurança defensiva. A disputa tende a ser equilibrada, com poucas chances claras de gol. Contudo, Quênia joga com seu público nas bancadas. Nesse cenário, a vitória do Quênia surge como alternativa consistente no mercado de resultado final.

Menos de 2.5 gols na partida

Jogos do Campeonato Africano das Nações geralmente são truncados, com marcação forte e ritmo cadenciado. O Quênia deve apostar na posse de bola, enquanto o Madagáscar pode esperar para contra-atacar.

Essa combinação favorece o mercado de menos de 2.5 gols, já que a tendência é de placar apertado.

Ambas equipes marcam (não)

Apesar do equilíbrio, sobretudo Quênia tem condições de marcar, principalmente em jogadas de bola parada. O mercado de ambas equipes marcam aparece como opção interessante mas apenas quem arriscar em "não", pois Madagáscar passará por dificuldades.

Quênia x Madagáscar: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Quênia x Madagáscar pelo Campeonato Africano das Nações



📅 Data: 22 de agosto de 2025



🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Moi International Sports Centre, Nairobi, Quênia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Quênia x Madagáscar: Escalações prováveis

Quênia: Farouk Shikalo; Lewis Bandi, Sylvester Owino, Aboud Omar, Mike Kibwage; Austin Odhiambo, Ryan Ogam, David Sakwa, Marvin Nabwire; Alpha Onyango, Ben Omondi.

Madagáscar: Michel Ramandimbisoa; Bono Rabearivelo, Nicolas Randriamanampisoa, Toky Randrianirina, Nantenaina Razafimahatana; Harison Randrianantenaina, Mamisoa Rakotoson, Nantenaina Randriamanampisoa, Lalaina Rafanomezantsoa; Jean Ranaivoson, Fenohasina Razafimaro.

Quênia x Madagáscar: Como chegam os times

Quênia



⚽ 17 jogos disputados

disputados

✅ 6 vitórias (35%)

(35%)

🤝 7 empates (41%)

(41%)

❌ 4 derrotas (24%)

(24%)

⚽ 14 golos marcados (média de 0,82 por jogo)

(média de 0,82 por jogo)

🥅 14 golos sofridos (média de 0,82 por jogo)



Madagáscar



⚽ 17 jogos disputados

disputados

✅ 4 vitórias (24%)

(24%)

🤝 4 empates (24%)

(24%)

❌ 9 derrotas (53%)

(53%)

⚽ 15 golos marcados (média de 0,88 por jogo)

(média de 0,88 por jogo)

🥅 21 golos sofridos (média de 1,24 por jogo)



Quênia x Madagáscar: Retrospecto e últimos jogos

Quênia e Madagáscar já se enfrentaram por 7 vezes em jogos oficiais, com 3 vitórias do Quênia, 2 empates e 2 triunfos do Madagáscar.