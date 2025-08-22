- V
Quênia x Madagáscar: Palpite, Onde Assistir, Odds Altas +7, CHAN, 22/08
Quênia x Madagáscar: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Quênia e Madagáscar se enfrentam nesta sexta-feira, 22/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. A bola rola às 11:00 (horário de Brasília), no Moi International Sports Centre, em Nairobi, em confronto direto por uma vaga na próxima fase.
É jogo das quartas de final da competição e só um time passa para a próxima etapa da prova africana.
Quênia x Madagáscar Palpite do Dia
🔥 Resultado Correto: Quênia 2 a 0 Madagáscar, odd pagando 7.00 na Bet365 🔥
Esse é um palpite que pode gerar lucros interessantes nos apostadores. Quênia joga perante sua torcida e não quer perder a oportunidade de chegar nas semifinais da competição.
Quênia x Madagáscar Palpites Alternativos
Vitória do Quênia no resultado final
Menos de 2.5 gols na partida
Ambas equipes marcam (não)
Vitória Quênia no resultado final
Os dois times chegam com força semelhante e devem priorizar a segurança defensiva. A disputa tende a ser equilibrada, com poucas chances claras de gol. Contudo, Quênia joga com seu público nas bancadas. Nesse cenário, a vitória do Quênia surge como alternativa consistente no mercado de resultado final.
Menos de 2.5 gols na partida
Jogos do Campeonato Africano das Nações geralmente são truncados, com marcação forte e ritmo cadenciado. O Quênia deve apostar na posse de bola, enquanto o Madagáscar pode esperar para contra-atacar.
Essa combinação favorece o mercado de menos de 2.5 gols, já que a tendência é de placar apertado.
Ambas equipes marcam (não)
Apesar do equilíbrio, sobretudo Quênia tem condições de marcar, principalmente em jogadas de bola parada. O mercado de ambas equipes marcam aparece como opção interessante mas apenas quem arriscar em "não", pois Madagáscar passará por dificuldades.
Quênia x Madagáscar: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Quênia x Madagáscar pelo Campeonato Africano das Nações
- 📅 Data: 22 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Moi International Sports Centre, Nairobi, Quênia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Quênia x Madagáscar: Escalações prováveis
Quênia: Farouk Shikalo; Lewis Bandi, Sylvester Owino, Aboud Omar, Mike Kibwage; Austin Odhiambo, Ryan Ogam, David Sakwa, Marvin Nabwire; Alpha Onyango, Ben Omondi.
Madagáscar: Michel Ramandimbisoa; Bono Rabearivelo, Nicolas Randriamanampisoa, Toky Randrianirina, Nantenaina Razafimahatana; Harison Randrianantenaina, Mamisoa Rakotoson, Nantenaina Randriamanampisoa, Lalaina Rafanomezantsoa; Jean Ranaivoson, Fenohasina Razafimaro.
Quênia x Madagáscar: Como chegam os times
Quênia
- ⚽ 17 jogos disputados
- ✅ 6 vitórias (35%)
- 🤝 7 empates (41%)
- ❌ 4 derrotas (24%)
- ⚽ 14 golos marcados (média de 0,82 por jogo)
- 🥅 14 golos sofridos (média de 0,82 por jogo)
Madagáscar
- ⚽ 17 jogos disputados
- ✅ 4 vitórias (24%)
- 🤝 4 empates (24%)
- ❌ 9 derrotas (53%)
- ⚽ 15 golos marcados (média de 0,88 por jogo)
- 🥅 21 golos sofridos (média de 1,24 por jogo)
Quênia x Madagáscar: Retrospecto e últimos jogos
Quênia e Madagáscar já se enfrentaram por 7 vezes em jogos oficiais, com 3 vitórias do Quênia, 2 empates e 2 triunfos do Madagáscar.
- 07/06/2019🇰🇪 Quénia 1-0 Madagáscar 🇲🇬Amistoso de Seleções✅ Vitória do Quénia
- 20/06/1999🇲🇬 Madagáscar 1-1 Quénia 🇰🇪Qualificação CAN 2000🤝 Empate
- 03/10/1998🇰🇪 Quénia 1-1 Madagáscar 🇲🇬Qualificação CAN 2000🤝 Empate
- 11/04/1987🇲🇬 Madagáscar 2-1 Quénia 🇰🇪Qualificação CAN 1988✅ Vitória de Madagáscar
- 27/03/1987🇰🇪 Quénia 2-0 Madagáscar 🇲🇬Qualificação CAN 1988✅ Vitória do Quénia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
