Nesta quinta-feira, 31 de julho de 2025, o Estádio do Maracanã será palco de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: Flamengo e Atlético-MG se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília) pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

E quem vai ganhar o jogo entre Flamengo e Atlético-MG? Analisamos as últimas partidas das equipes, o histórico do confronto, as últimas notícias das equipes e claro, as odds para Flamengo x Atlético-MG quem vai ganhar. Confira a seguir todos os detalhes sobre o confronto.

Histórico de Flamengo x Atlético-MG

O embate entre Flamengo e Atlético-MG é marcado por uma intensa rivalidade e jogos memoráveis. Em todas as competições, as duas equipes se enfrentaram 92 vezes e tem equilíbrio nos números. São 38 triunfos do Flamengo, 21 empates e 33 vitórias do Atlético Mineiro.