Qarabag x Shkendija: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga dos Campeões Ao Vivo - 12/08

Confira os melhores palpites para Qarabag x Shkendija, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Qarabag e Shkendija se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2025/26 nesta terça-feira, dia 12 de agosto, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, no Azerbaijão. Na primeira partida, 1x0 para o Qarabag. Qarabag x Shkendija terá transmissão das casas de apostas Novibet e Bet365 ao vivo e de graça com vídeo.

Palpites de Qarabag x Shkendija: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga dos Campeões UEFA 25/26, analisamos o desempenho de Qarabag e Shkendija para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de volta.



⚽ Resultado Final: Qarabag - Odd de 1.30 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.67 na Betnacional



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.58 na Novibet



Palpites Alternativos Qarabag x Shkendija



⚽ Qarabag vence e Total de Gols Acima de 2.5 - Odd de 1.90 na Superbet



⚽ Handicap Asiático: Qarabag -1 - Odd de 1.77 na Novibet



⚽ Total de Escanteios do Qarabag - Acima de 6.5 - Odd de 2.28 na Stake



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Qarabag x Shkendija. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo do Qarabag e a necessidade de ataque do Shkendija, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Qarabag x Shkendija



⚽ Dupla Chance: Qarabag ou Empate - Odd de 1.05 na Novibet



⚽ Qarabag para marcar em ambos os tempos - Odd de 1.94 na Esportes da Sorte



⚽ Qarabag sem sofrer gols - Sim - Odd de 1.81 na Betnacional



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga dos Campeões para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Qarabag x Shkendija



⚽ Total de Escanteios Shkendija - Mais de 3.5 - Odd de 2.85 na Stake



⚽ Qarabag vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.00 na Stake



⚽ Resultado Final & Total de Gols - Qarabag e Menos de 2.5 - Odd de 3.30 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Qarabag x Shkendija



⚽ Total de Chutes na Trave - Mais de 1.5 - Odd de 5.00 na Superbet



⚽ Resultado Exato - 2x0 - Odd de 5.28 na Esportes da Sorte



⚽ Primeiro jogador a marcar gol - Musa Qurbanli - Odd de 5.50 na Stake



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Qarabag x Shkendija: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Qarabag x Shkendija - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

Qarabag x Shkendija - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

Data: 12/08/2025

12/08/2025

Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, Baku (Azerbaijão)

Estádio Republicano Tofiq Bahramov, Baku (Azerbaijão)

Transmissão: Novibet e Bet365



Como assistir Qarabag x Shkendija

Como Qarabag e Shkendija Chegam Para o Confronto

O Qarabag chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com uma vantagem de 1 a 0 conquistada na primeira partida. A equipe tem uma média de 1.7 gols marcados e 0.0 gols sofridos na competição, demonstrando um ataque eficiente e uma defesa sólida.

A média de 5.3 escanteios sugere um time que busca o ataque com frequência. O Qarabag buscará fazer valer o mando de campo para confirmar a sua classificação.

O Shkendija precisa de uma vitória para reverter o placar adverso e avançar na competição. A equipe tem uma média de 1.0 gol marcado e 0.6 gols sofridos por jogo.

A média de 4.4 escanteios sugere que o time também busca o ataque, mas em menor volume que o adversário. O Shkendija terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito forte e eficiente para buscar os gols necessários para a classificação.