- D
- V
- E
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- V
Qarabag x Ferencváros: Palpite, Onde Assistir, Liga dos Campeões, 27/08
Confira palpite para Qarabag x Ferencváros, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.
Qarabag e Ferencváros se enfrentam nesta quarta-feira, 27/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões 2025. O confronto acontece às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Azersun Arena, em Baku, em duelo que vale vaga na fase de liga.
O Qarabag aposta no fator casa para tentar manter vantagem na eliminatória, enquanto o Ferencváros chega sem confiança, mas acreditando que é possível virar a eliminatória.
Contudo, o time do Qarabag é forte como mostrou no jogo da ida. O conjunto buscou a virada e fez dois gols de vantagem em um placar final de 1 a 3 face ao Ferencváros, da Hungria.
Qarabag x Ferencváros: Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Qarabag ou Empate (1X)
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Esses palpites refletem o equilíbrio esperado, mas com leve vantagem para o time da casa.
Dupla Chance: Qarabag ou Empate (1X)
Jogando em Baku, o Qarabag costuma ser forte. O mercado de 1X é interessante para quem busca segurança.
Ambas equipes marcam (sim)
Com ataques perigosos, há boas chances de os dois times balançarem as redes. O mercado de ambas marcam é uma boa pedida.
Mais de 2.5 gols na partida
O jogo promete intensidade ofensiva e muitas finalizações. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado para quem espera um duelo aberto.
Qarabag x Ferencváros: Onde Assistir
O jogo passa na HBO Max e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Qarabag x Ferencváros - Liga dos Campeões
- 📅 Data: 27/08/2025
- ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Azersun Arena, Baku, Azerbaijão
- 📺 Onde vai passar: HBO Max e Novibet (streaming)
Qarabag x Ferencváros: Escalações prováveis
Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Kady Borges; Abdellah Zoubir, Nariman Akhundzade.
Ferencváros: Dénes Dibusz; Stefan Gartenmann, Toon Raemaekers, Gábor Szalai, Cebrails Makreckis; Bence Otvos, Gabi Kanichowsky, Callum O'Dowda, Alex Tóth; Barnabás Varga, Lenny Joseph.
Qarabag x Ferencváros: Como chegam os times
Qarabag
- ⚽️ 5 Jogos
- ✅ 5 Vitórias (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 13 Gols marcados (2,6 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)
Ferencváros
- ⚽️ 9 Jogos
- ✅ 5 Vitórias (56%)
- 🤝 2 Empates (22%)
- ❌ 2 Derrotas (22%)
- 🥅 19 Gols marcados (2,11 G/J)
- 🛡️ 11 Gols sofridos (1,22 G/J)
Qarabag x Ferencváros: Retrospecto dos últimos jogos
A história conta 3 jogos entre as duas equipes, com 1 empate e 2 triunfos do Qarabag.
- 2025-08-19 Ferencváros 1-3 Qarabag Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26
- 2022-08-09 Ferencváros 1-3 Qarabag Liga dos Campeões (Qual.) 2022/23
- 2022-08-03 Qarabag 1-1 Ferencváros Liga dos Campeões (Qual.) 2022/23
Qarabag x Ferencvarosi TC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Qarabag x Ferencvarosi TC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Qarabag x Ferencvarosi TC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- E
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
Baník Ostrava Vence
- D
- D
- V
- E
- D
- D
- V
- D
- D
- V
Al-Nassr Vence
- V
- D
- V
- E
- E
- E
- V
- V
- E
- D
Empate
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- V
- D
Bahia Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- D
Utrecht Vence
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- V
Eintracht Frankfurt Vence
- D
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- V
- V
Cruzeiro Vence
- V
- V
- D
- E
- D
- D
- D
- D
- D
- V
Fiorentina Vence