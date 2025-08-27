Assine UOL
Qarabag
UEFA Champions League - World Wide
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Ferencvarosi TC
Odds atualizadas a 27.08.2025 às 11:09

Qarabag x Ferencváros: Palpite, Onde Assistir, Liga dos Campeões, 27/08

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira palpite para Qarabag x Ferencváros, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. 


Qarabag e Ferencváros se enfrentam nesta quarta-feira, 27/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões 2025. O confronto acontece às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Azersun Arena, em Baku, em duelo que vale vaga na fase de liga.


O Qarabag aposta no fator casa para tentar manter vantagem na eliminatória, enquanto o Ferencváros chega sem confiança, mas acreditando que é possível virar a eliminatória.


Contudo, o time do Qarabag é forte como mostrou no jogo da ida. O conjunto buscou a virada e fez dois gols de vantagem em um placar final de 1 a 3 face ao Ferencváros, da Hungria.


Qarabag x Ferencváros: Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Qarabag ou Empate (1X)




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols na partida




Esses palpites refletem o equilíbrio esperado, mas com leve vantagem para o time da casa.


Dupla Chance: Qarabag ou Empate (1X)


Jogando em Baku, o Qarabag costuma ser forte. O mercado de 1X é interessante para quem busca segurança.


Ambas equipes marcam (sim)


Com ataques perigosos, há boas chances de os dois times balançarem as redes. O mercado de ambas marcam é uma boa pedida.


Mais de 2.5 gols na partida


O jogo promete intensidade ofensiva e muitas finalizações. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado para quem espera um duelo aberto.


Qarabag x Ferencváros: Onde Assistir


O jogo passa na HBO Max e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Qarabag x Ferencváros - Liga dos Campeões

  • 📅 Data: 27/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Azersun Arena, Baku, Azerbaijão

  • 📺 Onde vai passar: HBO Max e Novibet (streaming)


Qarabag x Ferencváros: Escalações prováveis


Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Kady Borges; Abdellah Zoubir, Nariman Akhundzade.


Ferencváros: Dénes Dibusz; Stefan Gartenmann, Toon Raemaekers, Gábor Szalai, Cebrails Makreckis; Bence Otvos, Gabi Kanichowsky, Callum O'Dowda, Alex Tóth; Barnabás Varga, Lenny Joseph.


Qarabag x Ferencváros: Como chegam os times


Qarabag



  • ⚽️ 5 Jogos

  • 5 Vitórias (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 13 Gols marcados (2,6 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)


Ferencváros



  • ⚽️ 9 Jogos

  • 5 Vitórias (56%)

  • 🤝 2 Empates (22%)

  • 2 Derrotas (22%)

  • 🥅 19 Gols marcados (2,11 G/J)

  • 🛡️ 11 Gols sofridos (1,22 G/J)


Qarabag x Ferencváros: Retrospecto dos últimos jogos


A história conta 3 jogos entre as duas equipes, com 1 empate e 2 triunfos do Qarabag.



  • 2025-08-19 Ferencváros 1-3 Qarabag Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26

  • 2022-08-09 Ferencváros 1-3 Qarabag Liga dos Campeões (Qual.) 2022/23

  • 2022-08-03 Qarabag 1-1 Ferencváros Liga dos Campeões (Qual.) 2022/23

Qarabag x Ferencvarosi TC: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.55
Qarabag x Ferencvarosi TC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Qarabag x Ferencvarosi TC: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Ferencvarosi TC
1 - 3
Qarabag
2023 Friendlies Clubs
Qarabag
3 - 3
Ferencvarosi TC
2022 UEFA Champions League
Ferencvarosi TC
1 - 3
Qarabag
2022 UEFA Champions League
Qarabag
1 - 1
Ferencvarosi TC

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

