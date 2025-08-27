Qarabag x Ferencváros: Palpite, Onde Assistir, Liga dos Campeões, 27/08

Confira palpite para Qarabag x Ferencváros, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Qarabag e Ferencváros se enfrentam nesta quarta-feira, 27/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões 2025. O confronto acontece às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Azersun Arena, em Baku, em duelo que vale vaga na fase de liga.

O Qarabag aposta no fator casa para tentar manter vantagem na eliminatória, enquanto o Ferencváros chega sem confiança, mas acreditando que é possível virar a eliminatória.

Contudo, o time do Qarabag é forte como mostrou no jogo da ida. O conjunto buscou a virada e fez dois gols de vantagem em um placar final de 1 a 3 face ao Ferencváros, da Hungria.

Qarabag x Ferencváros: Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Qarabag ou Empate (1X)







Ambas equipes marcam (sim)







Mais de 2.5 gols na partida





Esses palpites refletem o equilíbrio esperado, mas com leve vantagem para o time da casa.

Dupla Chance: Qarabag ou Empate (1X)

Jogando em Baku, o Qarabag costuma ser forte. O mercado de 1X é interessante para quem busca segurança.

Ambas equipes marcam (sim)

Com ataques perigosos, há boas chances de os dois times balançarem as redes. O mercado de ambas marcam é uma boa pedida.

Mais de 2.5 gols na partida

O jogo promete intensidade ofensiva e muitas finalizações. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado para quem espera um duelo aberto.

Qarabag x Ferencváros: Onde Assistir

O jogo passa na HBO Max e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Qarabag x Ferencváros - Liga dos Campeões



📅 Data: 27/08/2025



⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Azersun Arena, Baku, Azerbaijão



📺 Onde vai passar: HBO Max e Novibet (streaming)



Qarabag x Ferencváros: Escalações prováveis

Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Kady Borges; Abdellah Zoubir, Nariman Akhundzade.

Ferencváros: Dénes Dibusz; Stefan Gartenmann, Toon Raemaekers, Gábor Szalai, Cebrails Makreckis; Bence Otvos, Gabi Kanichowsky, Callum O'Dowda, Alex Tóth; Barnabás Varga, Lenny Joseph.

Qarabag x Ferencváros: Como chegam os times

Qarabag



⚽️ 5 Jogos



✅ 5 Vitórias (100%)

(100%)

🤝 0 Empates (0%)

(0%)

❌ 0 Derrotas (0%)

(0%)

🥅 13 Gols marcados (2,6 G/J)

(2,6 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)



Ferencváros



⚽️ 9 Jogos



✅ 5 Vitórias (56%)

(56%)

🤝 2 Empates (22%)

(22%)

❌ 2 Derrotas (22%)

(22%)

🥅 19 Gols marcados (2,11 G/J)

(2,11 G/J)

🛡️ 11 Gols sofridos (1,22 G/J)



Qarabag x Ferencváros: Retrospecto dos últimos jogos

A história conta 3 jogos entre as duas equipes, com 1 empate e 2 triunfos do Qarabag.