Pyunik Yerevan x Gyori: Palpites e Onde Assistir - UEFA Conference League (24/07)

Pyunik Yerevan x Győri se enfrentam nesta quarta-feira, 24/07, às 13h (Brasília), no Estádio Republican, em Yerevan (Armênia). A partida define vaga na fase de grupos da Conference League e ainda contará com a partida de volta, na próxima semana.

A seguir, apresentamos três dicas apostas, fundamentadas no perfil e histórico dos times, e informações de transmissão.

Clique aqui para conferir todos os Palpites de Hoje!

Palpites Pyunik Yerevan x Győri – Conference League



Palpite 1 – Resultado Final: Pyunik



Palpite 2 – Total de Cartões: Mais de 3.5



Palpite 3 – Equipe a Marcar Primeiro: Győri



Palpite 1 – Resultado Final: Pyunik

Pyunik joga em casa com retrospecto invicto em competições europeias recentes, marcando em média 1,5 gol por partida no Republican. O bom entrosamento e apoio local fortalecem a chance de vitória do time armênio.

Palpite 2 – Total de Cartões: Mais de 3.5

Confronto decisivo e tensão de mata-mata devem elevar as faltas. Arbitragem tende a aplicar cartões em disputas no meio-campo. Ambos os clubes mostram média de 2 a 3 advertências por jogo em fases de qualificação.

Palpite 3 – Equipe a Marcar Primeiro: Győri

Győri costuma iniciar as partidas pressionando e buscando gols cedo em jogos fora. Média histórica de marcar primeiro em 60% das partidas europeias sugere que o time húngaro pode surpreender no apetite ofensivo inicial.

Como chegam Pyunik e Győri

Pyunik Yerevan

Pyunik vem de vitória por 5x0 na 1ª fase qualificatória da Conference League e chega com moral.

Győri

Os húngaros do Győri fizeram quatro jogos de pré-temporada, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Estreiam oficialmente na partida em questão e definem a vaga em casa na próxima semana.

Pyunik Yerevan x Győri – Onde Assistir

Pyunik Yerevan x Győri não terá transmissão no Brasil. A partida será exibida no UEFA.tv (streaming oficial gratuito) e em serviços de streaming de casas de apostas que ofereçam sinal ao vivo.

Ficha do Jogo:



⚽️ Confronto: Pyunik Yerevan x Győri – UEFA Conference League (Qualificação)



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 13h00 (Brasília)



🏟️ Estádio: Republican, Yerevan (ARM)



📺 Transmissão: UEFA.tv e plataformas de streaming de apostas



Lembrete: aposte com responsabilidade.